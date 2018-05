Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Es ist die politische Mammutaufgabe für die kommenden zwei Jahre: "Mein Ziel ist es, dass wir einen verlässlichen Generationenvertrag auf die Beine stellen und eine neue Balance schaffen", sagt Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) bei der Präsentation der GroKo-Rentenkommission. Altersarmut verhindern und die Kosten stabilisieren - in einem ersten Schritt soll dafür eine "doppelte Haltelinie" eingezogen werden, für das Rentenniveau und die Beiträge. Aber wie geht es nach 2025 weiter? Wie lässt sich verhindern, dass die Alterung der Gesellschaft die jüngere Generation überfordert?

Die achtköpfige Kommission unter Vorsitz der SPD-Arbeitsmarktexpertin Gabriele Lösekrug-Möller und des CDU-Sozialexperten Karl Schiewerling soll bis März 2020 "valide Ergebnisse und solide Empfehlungen" vorlegen, wie gesetzliche, private und betriebliche Altersvorsorge nachhaltig zu sichern sind. Zu den Mitgliedern gehören Vertreter der Sozialpartner, der Politik und der Wissenschaft. Oppositionsvertreter wurden nicht eingeladen. Geht es nach Minister Heil, werden die Empfehlungen noch in dieser Legislaturperiode zu Gesetzen. "Die Weichenstellungen sind dringend notwendig", sagt der SPD-Politiker. Ab 2025 wird die Generation der Babyboomer nach und nach in Rente gehen.

Von der "doppelten Haltelinie" für Beiträge und Rentenniveau, die im Koalitionsvertrag steht, sind längst nicht alle Mitglieder überzeugt. Der Münchner Rentenforscher Axel Börsch-Supan hält dies langfristig für "unbezahlbar", weil hunderte Milliarden Euro an Steuergeld zugeschossen werden müssten. Auch die Arbeitgeber warnen vor nicht finanzierbaren Lasten für jüngere Generationen.

Die Gewerkschaften zielen in die andere Richtung: DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach, ebenfalls Mitglied der Kommission, pocht auf eine Anhebung des Rentenniveaus, um Altersarmut entgegenzuwirken. Klar ist: Auch die brisante Frage, ob die Menschen für eine auskömmliche Rente künftig länger arbeiten müssen, kommt auf den Tisch. Es werde "keine Denkverbote" geben, so Heil. Er hatte eine Anhebung des Renteneintrittsalters bislang ausgeschlossen.

Ob die Kommission vor einer "Mission Impossible" steht, ist schwer vorherzusagen. Die Union wirft der SPD vor, den Blick allein auf das Rentenniveau zu richten. Arbeitgeber wiederum sehen keine Möglichkeit, die Rente ohne eine längere Lebensarbeitszeit zu sichern. Der Kommissionsvorsitzende Schiewerling wollte daher gestern nicht ausschließen, dass am Ende kein von allen Mitgliedern getragenes Ergebnis herauskomme.

Unabhängig von der Kommission will Heil ein erstes Reformpaket noch vor der Sommerpause vorlegen. Darin will er den "Nachhaltigkeitsfaktor" in der Rentenformel außer Kraft setzen. Dieser sieht bislang vor, dass bei steigendem Rentneranteil das Rentenniveau sinkt: Je mehr Rentner versorgt werden müssen, desto mehr Einbußen gegenüber dem letzten Gehalt. Auch die Erwerbsminderungsrente für Menschen, die nicht bis zum regulären Renteneintritt arbeiten können, wird noch in diesem Jahr angehoben. Zum 1. Januar soll die Ausweitung der Mütterrente für Frauen folgen, deren Kinder vor 1992 zur Welt gekommen sind. Die erwarteten Zusatzkosten von bis zu sieben Milliarden Euro müssen über höhere Beiträge bezahlt werden - im Haushalt ist dafür kein Geld vorgesehen. Im kommenden Jahr soll eine neue Grundrente für Geringverdiener eingeführt werden, die ohne Zuschüsse nicht über der Grundsicherung landen würden.