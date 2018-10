Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Jürgen Falter Politikwissenschaftler an der Universität Mainz.

Die CSU ist bei der bayerischen Landtagswahl abgestürzt. Ist das ein historisches Debakel für die Christsozialen?

Das ist mehr als eine Klatsche. Die CSU ist mit dem heutigen Tage nicht mehr die alles dominierende Staatspartei Bayerns - das ist eine Erschütterung der Grundfesten des Freistaats. Dieses Wahlergebnis wird sehr am Selbstverständnis der CSU nagen und ihre Rolle in der Politik erheblich beeinträchtigen.

Wird die CSU damit auch in Berlin an Gewicht verlieren?

Formal hat sie das Gewicht noch, weil man ihre Stimmen für die Große Koalition braucht. Bei den Bundestagsmandaten ändert sich ja nichts. Allerdings wird das Selbstvertrauen der CSU als eine Partei, die geradezu naturgesetzlich stets die absoluten Mehrheiten gewinnt, jetzt natürlich vorbei sein.

Ist das ein hausgemachtes Debakel? Oder ist dafür auch die Politik in Berlin verantwortlich?

Das ist ein Zusammenspiel von München und Berlin. Das ist einerseits hausgemacht, weil Ministerpräsident Markus Söder nicht so zugkräftig ist wie es sein Vorgänger, CSU-Chef Horst Seehofer, zu seinen besten Zeiten war, andererseits weil der Streit zwischen Seehofer und Söder der CSU sehr geschadet hat. Zudem hat Kanzlerin Angela Merkel Seehofer an der ausgestreckten Hand verhungern lassen, was die Streitigkeiten über die Schließung der Grenzen oder die Affäre um den scheidenden Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen angeht.

Die SPD ist im freien Fall, an der Zehn-Prozent-Schwelle. Ist sie noch eine Volkspartei?

Nein, überhaupt nicht. In Bayern war sie das schon seit langem nicht mehr, weil sie regelmäßig höchstens 15 bis 20 Prozent auf die Waage gebracht hat. Zehn Prozent sind natürlich ein Desaster für die bayerische SPD.

Die großen Gewinner sind die Grünen. Lösen Sie die SPD als Volkspartei ab?

Im Süden auf alle Fälle. Mit 30 Prozent in Baden-Württemberg und 20 Prozent in Bayern sind sie schon auf dem Weg zur Volkspartei der linken Mitte.

Wo liegen die Ursachen? In Bayern waren die Grünen ja lange Zeit nicht erfolgreich.

Das kommt erstens daher, dass die CSU auch an die Grünen verloren hat und diese einen geschickten Wahlkampf gegen die "Zubetonierung Bayerns" führten. Das kollidierte mit den Modernisierungsvorstellungen der CSU. Zweitens treten die Grünen bundespolitisch derzeit mit einer Stimme auf. Die Flügelkämpfe finden derzeit dann nur noch im Verborgenen statt. Auch haben sie sich mit ihren beiden Vorsitzenden ein anderes Gesicht gegeben. Robert Habeck und Annalena Baerbock kommen gut an.

Welche Auswirkungen wird das Ergebnis der Bayern-Wahl auf die Arbeit der Großen Koalition in Berlin haben?

Die CSU dürfte jetzt etwas ruhiger werden und sich in der Bundesregierung mit Querschüssen zurückhalten. Die SPD dürfte jetzt eine gewisse Panik bekommen angesichts ihres katastrophalen Ergebnisses. Das Votum in Bayern schwächt die Position von Parteichefin Andrea Nahles. Die Sozialdemokraten werden versuchen, sich in der Großen Koalition noch stärker von der Union abzusetzen. Da wird die Rückkehr zur Sachpolitik schwierig werden.

Welche Auswirkungen wird das Wahlergebnis auf Angela Merkel haben?

Die Kanzlerinnendämmerung wurde schon so oft beschworen. Ich glaube nicht, dass dies der Anfang vom Ende wird. Vermutlich wird Angela Merkel nicht noch einmal für eine weitere Wahlperiode als Kanzlerin antreten. Allerdings: Sie könnte am ehesten ein Bündnis mit den Grünen schmieden, die jetzt als potenzieller Regierungspartner für die Union immer attraktiver werden.