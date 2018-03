Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Karl-Rudolf Korte ist Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist seit einem Jahr im Amt. Ist er der richtige für die Rolle des Staatsoberhauptes?

Ja, Steinmeier ist die richtige Wahl für dieses Amt in dieser Zeit. Er hat sich als Glücksfall erwiesen. Denn das Staatsoberhaupt muss bei fehlenden parlamentarischen Mehrheiten seine Gestaltungsmacht einsetzen. Das Parteiengefüge und die politische Lage sind instabil. Der Bundespräsident muss seine Reservemacht nutzen. Er ist in diesem Fall der Kanzlermacher. Ohne Steinmeier wäre es nicht zur Großen Koalition gekommen. Die Regierungsbildung ist vor allem auch sein Verdienst. Er muss alles tun, damit aus dem Wählerwillen eine Regierung entsteht. Das Grundgesetz will Stabilität, keine Neuwahlen. Mit diesem Thema hat er sich in die Geschichtsbücher eingetragen. Erstmals in der fast siebzigjährigen Geschichte der Bundesrepublik musste ein Staatsoberhaupt operativ in die Regierungsbildung eingreifen.

Zahlt es sich jetzt aus, dass man einen erfahrenen Politiker und keinen Seiteneinsteiger gewählt hat?

Sein Vorteil ist, dass er und seine Mannschaft sich in der Machtlogik des Parteienwettbewerbs sehr gut auskennen. Frank-Walter Steinmeier hat sich als Stabilitätsanker in Zeiten großer Unsicherheit bewährt. Eines seiner zentralen Themen ist die liberale Demokratie. Er ist im Februar letzten Jahre als Anti-Trump aufgestellt worden und angetreten.

Könnte er auch künftig die Rolle des Vermittlers übernehmen?

Ja, das kann und wird er machen. Er kann etwa die Androhung von Öffentlichkeit als Instrument hinter den Kulissen nutzen. Wie sein Vorgänger Joachim Gauck setzt sich auch Steinmeier für den zivilisierten öffentlichen Streit ein. Aber am Ende muss mit Mehrheiten entschieden werden. Angesichts der Zukunftsherausforderungen wird er die Parteien auch weiter an ihren Gestaltungsauftrag in der Einwanderungsgesellschaft erinnern.

Der Bundespräsident warnt vor Egotrips. Ist das vor allem Kritik an der FDP, die kein Jamaika-Regierungsbündnis wollte oder eine Mahnung an die Große Koalition?

Es ist beides. Nach dem Jamaika-Aus hat er noch einmal eindringlich an den Wählerauftrag erinnert. Die Veränderungen in der ich-bezogenen politischen Kommunikation führen dazu, dass der Kompromiss nicht mehr wertgeschätzt wird. Steinmeier profiliert sich nicht wie einige seiner Vorgänger auf Kosten der Parteien, wie es etwa sein Vor-Vorgänger Horst Köhler getan hat. Steinmeier ist Teil der politischen Parteien und fördert den Respekt vor den Parteien. Sie sind als modernste Willensbildung in Demokratien beteiligt, um Mehrheiten zu organisieren. Der Bundespräsident macht Werbung für die repräsentative Demokratie.

Ein Bundespräsident muss auch immer Bürgerpräsident sein. Gelingt Steinmeier das?

Er sucht die Begegnungen und tausendfach das Gespräch mit den Bürgern. Er muss sich nicht mehr diplomatisch international beweisen. Neben die großen Reden und Staatsbesuchen steht der Mut machende Respekt vor den Bürgerinnen und Bürgern, die auf Zukunftsantworten der Politik warten. Er ist ein Bürgerpräsident, der zuhört und hilft. So hat er etwa in Cottbus im Konflikt zwischen den gesellschaftlichen Gruppen vermittelt.