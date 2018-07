Von Petra Sorge und Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Der CDU-Politiker Karl-Josef Laumann (61) ist Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). Die RNZ sprach mit ihm über die Löhne in der Pflege, ausländische Fachkräfte und die geplante Akut-Hotline.

Herr Laumann, der Beitrag zur Pflegeversicherung soll um 0,5 statt um 0,3 Prozentpunkte steigen. Werden die Pflegereformen von Schwarz-Rot zum Mühlstein für die Beitragszahler?

Die Bedingungen für die Fachkräfte müssen verbessert und mehr Pfleger eingestellt werden. Die Beschäftigten sollen endlich besser bezahlt werden. Das hat natürlich seinen Preis. Die Forderung der Kassen nach einem Anstieg um 0,5 Prozentpunkte halte ich für realistisch.

Vor zwei Jahren haben Sie – damals als Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung – jährlich 2000 zusätzliche Stellen in der Pflege gefordert. Jens Spahn verspricht jetzt 1300 Stellen. Ein Tropfen auf dem heißen Stein?

Man kann keine Dinge in einen Koalitionsvertrag schreiben, die man nicht umsetzen kann. Die 2000 Stellen ergeben sich, wenn man mit zwei bis drei Prozent mehr Pflegebedürftigen pro Jahr rechnet. Es wird herausfordernd genug, 1300 Stellen zu besetzen. Das Gewinnen von Pflegekräften wird eine der entscheidenden Versorgungsfragen werden.

Verdi fordert 8000 neue Stellen…

Woher sollen die Menschen dafür kommen? Wir haben in Nordrhein-Westfalen bereits 80 Prozent mehr Plätze in der Ausbildung als noch vor zehn Jahren. Trotzdem reicht das nicht. Und es gibt auf dem Markt einfach keine Pflegekräfte mehr. Kurzfristig schon gar nicht. Eine Ausbildung in der Pflege dauert drei Jahre. In vielen Bundesländern bekommen junge Menschen, die eine Lehrstelle wollen, nicht immer eine. Stinksauer bin ich auf die Länder, die noch immer von den Azubis Schulgeld nehmen!

Was ist Ihre Erfahrung mit ausländischen Pflegekräften?

Durchwachsen. In den Einrichtungen ist das nicht immer einfach. Es wartet auch nicht die ganze Pflegelandschaft der Welt darauf, nach Deutschland zu kommen. Das Problem lässt sich nicht outsourcen. Ich setze zwar auch auf ausländische Kräfte. Aber wir müssen vor allem dafür sorgen, dass der Beruf für Menschen in unserem Land attraktiv ist. Für bessere Löhne muss man notfalls das Tarifvertragsgesetz ändern. Die andere Möglichkeit ist, dass der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste endlich bereit ist, Tarifverträge abzuschließen.

Ist Spahns Forderung nach 2500 bis 3000 Euro Lohn für Pfleger realistisch?

Bei allen guten Wünschen: auch ein Bundesminister kann nicht festlegen, was ein Pfleger verdienen muss. Das handeln Gewerkschaften und Einrichtungen miteinander aus. Jens Spahn und ich sind nicht für eine staatliche Lohnfestlegung.

Deutschlands Kassenärzte wollen Akut-Patienten per Telefon zum richtigen Arzt oder in eine Rettungsstelle dirigieren. Kann das funktionieren?

Davon halte ich sehr viel. In der Region Ostwestfalen-Lippe mit fast 30.000 Einwohnern machen wir gerade einen groß angelegten Test. Wird die Notdienstnummer gewählt, kann ein Rettungswagen losgeschickt werden. Der Arzt kann dann entscheiden: Wird der Patient in eine Notaufnahme gebracht oder reicht die Behandlung bei einem niedergelassenen Mediziner? So ist eine gute Steuerung möglich, die Rettungsstellen entlastet.

Reicht das?

Notwendig ist ein zweiter Schritt, die Einrichtung von Arztpraxen direkt bei den Ambulanzen der Kliniken. Dort braucht es eine Rezeption, wo entschieden wird: Kommt der Patient in die Rettungsstelle oder kann er von einem niedergelassenen Kassenarzt behandelt werden? In NRW werden wir dies ab 2022 einführen. In 16 Kliniken sind wir schon so weit. Die sektorenübergreifende Versorgung müssen auch andere Bundesländer hinbekommen.

Braucht es auch Extra-Honorare für Ärzte, die zusätzliche Sprechstunden anbieten?

Wir haben im Gesundheitswesen größere Probleme als die Vergütung von Ärzten. Sie werden gut bezahlt. Da man kann auch erwarten, dass sie ausreichend Sprechstunden anbieten.

Viele Menschen müssen bei Hausärzten trotzdem lange warten…

Bei Hausärzten haben wir keine langen Wartezeiten, zumindest nicht in Nordrhein-Westfalen. Das Problem ist ein anderes: In Deutschland werden nicht mehr Ärzte ausbildet als vor 20 Jahren, obwohl wir heute wesentlich mehr brauchen. Die Allgemeinmedizin spielt an den Universitäten noch immer eine zu geringe Rolle. Auch sind die Arbeitszeiten eines jungen Arztes heute nicht mehr so lange wie die eines ausscheidenden Arztes. Die Mehrheit der Medizinstudierenden sind Frauen und erwarten eine Vereinbarkeit ihres Berufs mit der Familie. Deswegen muss nun auch mit Hilfe des Bundes dafür gesorgt werden, dass mehr Studienplätze für Medizin angeboten werden.

Bei der Organspende ist Deutschland weiterhin eines der Schlusslichter in Europa. Warum gibt es die Widerspruchslösung noch immer nicht?

Alle Gesundheitsminister sind sich einig, dass man an den bestehenden Rechtsrahmen heran muss. Die Mehrheit unterstützt die Widerspruchslösung. In Wahrheit ist die heutige Rechtssystematik zur Organspende ein Recht auf Nichtentscheidung. Die Transplantationsmedizin in Deutschland ist schwer gefährdet. Nun muss sich endlich der Deutsche Bundestag damit befassen.

Aber dafür muss die Regierung doch erst einmal einen Gesetzentwurf vorlegen…

Nein. Eine so wichtige ethische Frage kann nicht per Regierungsbeschluss entschieden werden, sondern braucht eine breite gesellschaftliche Debatte. Mit dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz haben wir den ersten Stein ins Wasser geworfen.