Von Andreas Herholz und Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Peter Altmaier (61, CDU) ist Bundeswirtschaftsminister und verteidigt das Klimapaket der Großen Koalition.

Herr Altmaier, es gibt jede Menge Kritik am Klimapaket der Bundesregierung. Die Klimaziele 2030 werden Sie mit den beschlossenen Maßnahmen kaum erreichen. Warum ist die Regierung so mutlos?

Das ist das größte und ehrgeizigste Klimapaket, das je eine deutsche Bundesregierung beschlossen hat. Kritik nehmen wir ernst und setzen uns damit natürlich auseinander. Aber nochmal: Wir haben eine Richtungsentscheidung getroffen und werden eine CO2-Bepreisung einführen, die marktwirtschaftlich organisiert ist. Wir investieren mehr als 50 Milliarden Euro und stellen mit dem Klimapaket die Weichen dafür, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Zum einen sorgen wir damit für Einsparung von Energie und CO2 und unterstützen Bürger bei der Modernisierung ihrer Heizungsanlagen oder Unternehmen bei Investitionen in Energieeffizienz. Zum anderen haben wir eine grundlegende Wende eingeleitet. Der Verbrauch von CO2 hat in Zukunft einen Preis. Der wird jedes Jahr weiter ansteigen. Wir beginnen maßvoll, damit dieses Programm keine soziale Schieflage auslöst. Hätten wir einen so hohen CO2-Preis wie ihn die Grünen fordern, wären die Sozialverbände auf der Straße.

Noch einmal: Nach Einschätzung Ihrer eigenen Experten werden so auch die Klimaziele 2030 verfehlt.

Wir haben zusätzlich zum CO2-Preis sehr viele Maßnahmen beschlossen und mit sehr viel Geld unterlegt. Aber wir müssen uns alle eingestehen, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, dass wir Fehler gemacht haben in den letzten Jahren. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns zu diesem Klimapaket entschlossen haben und CO2 künftig einen Preis geben. Die Frage, ob wir die Klimaziele 2030 einhalten, ist eine essenzielle für die Glaubwürdigkeit der Politik, aber auch für ihre Vorbildwirkung Deutschlands auf andere Länder. Wir können zeigen, dass wirtschaftlicher Wohlstand und Klimaschutz sich nicht gegenseitig ausschließen. Nur so können wir weltweit eine Trendwende herbeiführen.

Warum kommt der CO2-Preis nicht schon früher?

Der Klimaschutz hat lange Zeit in den politischen Debatten kaum eine Rolle gespielt. Erst mit dem trockenen und heißen Sommer 2018 hat sich das geändert. Verlässlichkeit von Politik ist ein hohes Gut. Jetzt können sich alle Beteiligten auf die Veränderungen einstellen. Wir haben ein Jahr Zeit, die Maßnahmen vorzubereiten. Das ist sehr ehrgeizig. Es muss ein völlig neues System geschaffen werden. Das kann man nicht übers Knie brechen. Jetzt ist klar: CO2 hat einen Preis. Es lohnt sich, in schadstoffarme Technologie zu investieren. Es wäre völlig falsch, beim Klimaschutz nur auf Verbote und auf Steuern und Abgaben zu setzen. Alle, die jetzt kritisieren, dass die Belastungen nicht hoch genug sind, haben die Möglichkeit, jederzeit freiwillig mehr für das Klima zu tun, ohne dass es zu einer staatlichen Gängelei kommen muss.

Sie hatten Angst vor der Wut der Wählerinnen und Wähler und die Sorge, dass es auch in Deutschland zu Gelbwesten-Protesten wie in Frankreich kommen könnte.

Nein. Gerade meine Partei hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie imstande ist, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und durchzustehen. Da war die Nato-Nachrüstung 1982, als Millionen auf den Straßen waren. Wir haben die Euro-Rettung in der Griechenland-Krise durchgesetzt. Oder denken Sie an die Flüchtlingskrise. Politik ist dafür da, manchmal auch unpopuläre Entscheidungen zu vertreten und durchzusetzen. Aber es ist kein Selbstzweck, Entscheidungen zu treffen, die die Menschen nicht belasten. Die Große Koalition ist angetreten mit dem Versprechen, die Steuern nicht weiter zu erhöhen. Dennoch werden wir die Flugtickets auf Inlandsflügen verteuern. Die Kraftfahrzeugsteuer wird ökologisch reformiert. Für CO2-arme Fahrzeuge wird sie gesenkt, für CO2-intensive wird sie erhöht. Es gibt sehr konkrete Maßnahmen.

Die Grünen haben angekündigt, das Klimapakt genau zu prüfen und womöglich Teile davon im Bundesrat zu blockieren. Auch die FDP droht mit Blockade. Wie wollen Sie verhindern, dass am Ende nicht mehr viel von Ihren Plänen übrig bleibt?

Ich setze auf einen nationalen Klimakonsens. Diese Möglichkeit besteht weiter. Nachdem der Atomausstieg im nationalen Konsens geregelt wurde und auch die Energiewende, wäre es richtig, auch beim Klimaschutz eine Einigung der staatstragenden Parteien im Deutschen Bundestag zu erreichen. Damit würde die Bedeutung von Klimaschutz unterstrichen und wir hätten den notwendigen Rückhalt, um das durchzusetzen. Wir wissen nicht, ob FDP und Grüne zu einem nationalen Konsens bereit sind. Sie müssen sich die Frage stellen, was sie mit einer Blockade erreichen würden. Eine Blockade des Gesetzes, sofern es zustimmungspflichtig ist, würde bedeuten, dass es nicht mehr, sondern weniger Klimaschutz gibt. Wir brauchen jetzt ein sehr zügiges Verfahren und wollen noch in diesem Jahr die Gesetze zum Klimaschutz im Kabinett verabschieden.

Auch bei der SPD gibt es Kritik. Was, wenn Ihnen im Herbst der Koalitionspartner verloren geht?

Ich wünsche mir sehr, dass wir diese Koalition bis zur nächsten regulären Bundestagswahl fortsetzen können, weil es im Interesse des Landes wichtig ist, die notwendigen gesetzlichen Grundlagen in der Klimapolitik zu verabschieden. Das wäre wesentlich schwerer, wenn es zu Neuwahlen oder zu einer Minderheitsregierung käme.

Drei Cent mehr pro Liter Benzin, wie im Klimaschutzpaket vorgesehen, werden nicht dafür sorgen, dass die Menschen das Auto stehen lassen, oder?

Wir wissen nicht, wie sich der Ölpreis angesichts der Krisen im Nahen und Mittleren Osten entwickeln wird. Die Hälfte der Ölproduktion in Saudi-Arabien ist ausgefallen. Der Ölpreis und damit auch der Benzinpreis entwickeln sich sehr schnell in die eine oder andere Richtung. Die Erhöhung des Benzinpreises um drei Cent wird nicht alle Probleme lösen. Wir leiten eine Entwicklung ein, die Jahr für Jahr zu höheren Preisen führt. Wer sich in Zukunft ein neues Autos kauft, wird sich sicher mit der Frage des CO2-Ausstoßes beschäftigen. Es werden sich mehr Menschen für Elektroautos entscheiden. Eine höhere Bepreisung allein wird nicht dazu führen, dass die Klimaziele erreicht werden. Deshalb brauchen wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen.

Die Kaufprämie für E-Autos war bisher ein Flop. Die Bundesregierung hat ihr Ziel von einer Million E-Fahrzeugen deutlich verfehlt. Wie wollen Sie da erreichen, dass bis 2030 bis zu zehn Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen fahren werden?

Es gab bisher nicht genügend E-Auto-Modelle im Angebot. Ab 2020 werden die neuen europäischen CO2-Grenzwerte für Pkw-Flotten in Kraft treten. Die meisten Autohersteller halten diese Grenzwerte nicht ein. Sie werden es nur schaffen, wenn sie in ihren Flotten einen signifikanten Anteil von Elektroautos haben. Die Autokonzerne rechnen damit, dass bis 2030 zehn Millionen Elektroautos auf unseren Straßen unterwegs sein können. Wir werden bis dahin eine Millionen Ladestationen schaffen. Die Kaufprämien sollen es auch Käufern mit geringeren Einkommen ermöglichen, auf ein E-Auto umzusteigen.

Es gibt Kritik an der sozialen Ausgewogenheit des Pakets, etwa weil es keine Klimaprämie für alle Bürger gibt. Muss da noch nachgebessert werden?

Ich habe eine Klimaprämie nie für ein geeignetes Instrument zum sozialen Ausgleich gehalten. Sie käme nämlich allen gleichmäßig zugute, die Belastungen aber verteilen sich sehr ungleichmäßig. In den Städten kann man sehr leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Die Menschen auf dem Land sind sehr viel stärker auf das Auto angewiesen und erzeugen damit mehr C02. Wir haben uns für eine Verbilligung der Strompreise entschieden. Bei uns sind Gas und Heizöl, aber auch Benzin billiger als in vielen anderen Ländern, aber die Strompreise für private Haushalte und mittelständische Unternehmen sind die zweithöchsten in der EU. Deshalb wollen wir fossile Energien verteuern und gleichzeitig die Strompreise senken.

Wo sollen die mehr als 54 Milliarden Euro zur Finanzierung herkommen? Kippt am Ende doch die Schwarze Null?

Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verpflichtet, keine neuen Schulden aufzunehmen. Darüber hinaus gibt es eine Schuldenbremse im Grundgesetz, die den Spielraum für jede Neuverschuldung eng begrenzt. Das hat dazu geführt, dass die internationalen Finanzmärkte heute ein höheres Vertrauen in Deutschland haben als je zuvor. Würden wir leichtfertig die Schuldenbremse aufs Spiel setzen, würden unsere Kreditzinsen wohl spürbar steigen, mit dem Ergebnis, dass der Bundesfinanzminister jedes Jahr mehr Geld für Zinsen aufbringen müsste als er mit neuen Schulden gewänne. Wir sollten daher an einer soliden Finanzpolitik festhalten.

Sind Ihre Pläne für einen privat finanzierten Klimafonds endgültig vom Tisch?

Ich hatte vorgeschlagen, auch privates Kapital für die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen zu mobilisieren. Wir müssen sicherstellen, dass kein Haus energetisch unsaniert bleibt, dass kein Unternehmen mehr CO2 produziert als es unbedingt muss. Deshalb werden wir auf die Mobilisierung von privatem Kapital mittelfristig nicht verzichten können. Der Vorschlag bleibt aktuell. Auch Windräder, Solaranlagen und Biogasanlagen wurden in der Vergangenheit nicht aus dem Bundeshaushalt finanziert, sondern mit privaten Mitteln gebaut.

Wie lässt sich der Anteil an Erneuerbaren Energien weiter erhöhen?

Wir haben dazu im Klimakonzept wegweisende Entscheidungen getroffen. Das betrifft die Windräder an Land. Wir werden aber auch mehr Windräder auf hoher See bauen, die heute schon zu marktverträglichen Preisen gebaut werden können. Und wir werden den Ausbau der Photovoltaik etwas stärker forcieren als das ursprünglich geplant war. Dazu haben wir jetzt den Förderdeckel für die Solarindustrie aufgehoben. Wir werden noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorlegen, der genau festlegt, wie das Ziel von 65 Prozent erneuerbarem Strom erreicht werden kann.

Europas Unternehmen sind so pessimistisch wie seit Jahren nicht mehr. Kommt das Klimapaket da nicht zur Unzeit?

Dieses Klimapaket wird zur Beruhigung dieser Unsicherheits-Debatte beitragen wird. Das Paket gibt trotz mancher Kritik daran den Weg vor, den wir gehen wollen. Darauf kann sich jeder einstellen, die Wirtschaft erhält Planungssicherheit. Und wir investieren erheblich in Klimaschutz. Dieses Klimapaket wird den wirtschaftlichen Erholungsprozess eher beschleunigen als behindern.