Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Professor Oskar Niedermayer ist Parteienforscher an der Freien Universität Berlin. Der gebürtige Schönauer machte in Eberbach sein Abitur, studierte dann in Mannheim zunächst BWL und anschließend Volkswirtschaft und Politik.

Angela Merkel zieht sich vom Amt der CDU-Chefin zurück, will aber Kanzlerin bleiben. Kann das klappen?

Für Angela Merkel war das ein sehr schwieriger Schritt, weil sie die Ämtertrennung eigentlich nicht für sinnvoll hält. Der Druck aus der Partei war jetzt aber zu groß. Sie musste ihren Kritikern etwas geben, um sie zu befrieden. Letztendlich ist ihr das Kanzleramt wichtiger. Sie will vor allem international noch einige Dinge anstoßen und zu Ende bringen. Ihre Strategie ist, die Kanzlerschaft bis zum Ende der Legislaturperiode zu retten. Ob sie das Heft bis dahin noch in der Hand behalten kann, ist eine andere Frage. Das hängt stark davon ab, wer ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger an der CDU-Spitze wird. Nachdem erst Ralph Brinkhaus gegen ihren Willen Fraktionschef geworden ist und sie nun den Parteivorsitz abgeben muss, ist ihre Machtposition deutlich geschwächt.

Der Machtkampf um die Nachfolge hat begonnen. Welche Kandidaten haben die besten Chancen?

Zwei der vier möglichen Kandidaten gehören zum konservativen Flügel. Das sind Gesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Chef der Bundestagsfraktion Friedrich Merz. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und mit Abstrichen auch Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sind Merkelianer. Frau Merkel will ihre Vertraute Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin. Kramp-Karrenbauer will die ganze Partei mitnehmen und integrativ wirken und hat sich deshalb auch in einigen Punkten von Merkel abgesetzt und Signale an den konservativen Flügel gesendet. Dass sie im zu erwartenden Machtkampf aber als Merkelianerin gesehen wird, könnte jetzt eher ein Nachteil sein. Laschet hat zwar mit dem Landesverband Nordrhein-Westfalen eine starke Machtbasis, steht aber nicht für einen Neuanfang. Für Merz gibt es bereits Unterstützung vom Wirtschaftsrat und den Mittelständlern, die man eher für Spahn erwartet hätte. Merz wäre mit seinen wirtschaftsliberalen und gesellschaftspolitisch konservativen Positionen das klare Gegenmodell zu Merkel. Spahn ist eher ein moderner Konservativer. Merz wäre für Merkel extrem unbequem. Durch sein berufliches Engagement in der Wirtschaft bietet er natürlich Angriffspunkte für den politischen Gegner, die ihm gefährlich werden könnten. Da wird der Vorwurf des Heuschrecken-Kapitalismus kommen.

Braucht die CDU auch eine programmatische Veränderung?

Merkels Kurs der Sozialdemokratisierung im wirtschaftspolitischen Bereich und die Kurskorrektur in der Gesellschaftspolitik haben der Partei zunächst neue Wählerschichten erschlossen und einen Stimmenzuwachs gebracht. Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Für die beiden großen Parteien Union und SPD gibt es einen Akzeptanzkorridor in ihrer Politik. Wenn sie den verlassen, werden sie abgestraft. SPD-Kanzler Gerhard Schröder hat ihn damals mit der Agenda 2010 verlassen, und Frau Merkel hat ihn mit ihrer Flüchtlingspolitik 2015 verlassen. Da sind viele bürgerliche Wähler abgewandert. Die eigentliche Ursache für diese Entwicklung und den Machtverlust von Angela Merkel war die Flüchtlingspolitik. Merkel hat damit und auch mit anderen politischen Entscheidungen das konservative Standbein der CDU arg geschwächt. Die CDU muss wieder die Balance zwischen ihren christlichen, liberalen und konservativen Grundsäulen herstellen.