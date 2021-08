Weißes Hemd, Kragen offen, keine Krawatte: In lockerer Haltung erklärt Olaf Scholz die Welt, und was er anders machen wird „in meinem ersten Kanzlerjahr“. Foto: dpa

Von Klaus Welzel

Hoppla, was war denn das? Drängelt sich doch gerade eine schwarze Limousine rücksichtlos auf die rechte Spur. Eine scharfe Bremsung ist fällig. An den Berliner Kennzeichen schnell zu erkennen: Die kleine Karawane von Olaf Scholz hat es eilig. Drei Autos auf dem Autobahnzubringer Karlsruhe, Fahrtrichtung Innenstadt. Montag, 17.09 Uhr. Schwer, mitzuhalten. Eine rasante Fahrt zum Marktplatz. Tempo, Tempo.

Der SPD-Kanzlerkandidat lädt an diesem wolkenverhangenen Tag zum "Zukunftsgespräch". Hunderte kommen. In den "Immer-noch-Coronazeiten" eine der wenigen Gelegenheiten, Wahlkampf der alten Schule zu erleben. Denkt man jedenfalls. Doch es kommt ganz anders. Es kommt besser.

Lässig steht Olaf Scholz eine knappe Stunde später auf der Bühne im Zentrum der Fächerstadt. Sogleich beginnt das Staunen, wie locker der Hanseat sein kann – er, den Journalisten vor Kurzem noch "Scholzomat" nannten. Von wegen. Da ist nichts Steifes, Erratisches. Nahbar gibt sich der Bundesfinanzminister, der sehr höflich fünf Bundestagskandidaten (darunter Neza Yildirim aus dem Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen) den Vortritt lässt. 20 Minuten lang wartet er neben der Bühne. Geduldig. Ein deutlicher Kontrast zum flotten Autogalopp. Aber es geht ja darum, "bella figura" zu machen, einen guten Eindruck.

Das Mikro in der einen Hand, die andere mal in der Hosentasche, gelegentlich auch wild gestikulierend. Immer Herr seiner selbst. Keine Sekunde unkonzentriert. Scholz hält eine Wahlkampfrede, wie man sie selten hört. Viel zu selten; zuletzt von Tony Blair, dem englischen Premier, als Gast auf einem SPD-Parteitag – aber das ist lange her.

Die entscheidenden, die sozialen Themen kommen bei Scholz vor, verpackt in einen freien, sehr unterhaltsamen Vortrag. Da wird der geforderte Mindestlohn von zwölf Euro "in meinem ersten Jahr als Bundeskanzler" zur "Gehaltserhöhung für zehn Millionen Menschen". Dazu 400.000 neue Wohnungen in Deutschland, Datenleitungen quer durchs Land und "ausreichend Windkraftanlagen, die nach sechs Monaten genehmigt werden und nicht nach sechs Jahren". Das grün-regierte Baden-Württemberg lässt grüßen, wo 2020 ganze zwölf Windräder entstanden. Sehr trocken grüßt Scholz wiederum seinen Wunschkoalitionspartner: Die Grünen, das sehe man in Baden-Württemberg, wüssten zwar, was zu tun sei, sie hätten aber "ein klitzekleines Umsetzungsproblem". Den Zuhörern gefällt’s. Sehr sogar.

Viele Genossen darunter. Einer sagt kurz vor Beginn der Veranstaltung: "Hätte ja kein Mensch gedacht, dass es noch einmal so spannend wird". Zwei andere nicken. Der Mann, ein Grauhaariger mit Rockfestival-T-Shirt, spielt auf "die Umfragen" an. Umfragen, die die Sozialdemokraten tags darauf führend sehen werden, 23 Prozent. Einen Punkt vor der Union!

Forsa hat das ermittelt. Dazu muss man wissen, dass die einstige Liebe zwischen Forsa-Chef Güllner und der deutschen Sozialdemokratie unter der Regierungszeit von Gerhard Schröder erkaltete. Auf Frostniveau. Güllner war der Erste, der den Abstieg der Arbeiterpartei gemessen hat – noch vor der Hartz-Reform.

Heute wird den Roten ganz warm ums Herz, wenn sie die aktuellen Prognosen lesen. Scholz mahnt: "Demut. Wir müssen demütig bleiben". Klar, die Umfragen seien gut. Aber viele Menschen hätten "den kleinen Trick noch nicht verstanden", dessen es bedarf, "damit Olaf Scholz Kanzler wird: das Kreuz bei der SPD machen".

In der anschließenden Gesprächsrunde wird sich ein junger Mann melden, Grünen-Mitglied sei er, bei dem wirkt der Trick: "Sie haben mich überzeugt, Herr Scholz," sagt der Krankenpfleger unter dem Applaus der Zuhörer. Der Kandidat versteht es einfach, gute Laune zu verbreiten. Über dem gesamten Marktplatz liegt nach eineinhalb Stunden eine Wolke der Leichtigkeit. Und das ist nicht nur den offensichtlich bestellten Fragen geschuldet (Jana von Bosch möchte wissen, wie Olaf für mehr Jobs kämpfen wird). Nein, Grund für die aufkommende Sommerstimmung – trotz immer düsterer Wolken am Himmel – ist die filmreife Leistung des Redners, der selbst kritische Beiträge zu Wirecard pariert: "Wir haben Fehler gemacht. Aber heute haben wir mit einer reformierten Bafin die beste Finanzaufsichtsbehörde der Welt".

Nicht zu vergessen: der Einstieg. Die ersten Minuten widmet Scholz Afghanistan und "den schrecklichen Bildern". Was dort passiere, sei "eine große Katastrophe". Deshalb müsse man den Menschen Schutz bieten, "den sogenannten Ortskräften". Aber nicht in Deutschland. Weshalb die Bundesregierung die Mittel für Flüchtlinge in den Nachbarländern aufgestockt habe.

Ob das die Parteichefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken auch so sehen? In Scholz Rede kommen sie nur indirekt vor, als er sagt, das Parteiprogramm passe so gut zu ihm, weil er es ja (mit-) geschrieben habe. Doch keine Demut? Ein kurzes Grinsen, und: "Naja, wir haben es zusammen geschrieben". Die Stimmung ist so gut. Keiner stört sich an Hybris. So fühlen sich eben Kanzler an.

Standing ovations. Und noch lange, lange nach Schluss der Veranstaltung stehen sie Schlange für Autogramme, für Selfies. Olaf Scholz hat sich richtig Zeit genommen. Hoppla! Das kann er ja auch.