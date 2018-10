Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Im Gespräch darüber, was in den Volksparteien falsch läuft und wie es mit ihnen weitergeht, landet Norbert Blüm in der Vergangenheit. Adenauer, Kohl, Europa als Friedensprojekt - da ist der 83-Jährige kaum zu halten. Der überzeugte Katholik war 16 Jahre lang der wichtigste Sozialpolitiker der CDU und der Republik - als Arbeitsminister im Kabinett Kohl vom ersten bis zum letzten Tag. Am Samstag kommt Blüm nach Heidelberg zur "Empathie-Konferenz" im DAI.

Herr Blüm, in welche Partei würden Sie heute eintreten?

Die CDU!

Fühlen Sie sich als "linker Konservativer" denn noch gut aufgehoben?

Ja, aber ich habe nicht die idyllische Vorstellung, eine Partei sei ein Gesangverein, in dem Harmonie geübt wird. Eine Partei ist ein Bündnis von Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen, die dennoch einen gemeinsamen Nenner finden. Eine Partei, die völlig harmonisch wäre, würde nur aus einem Mann bestehen - das wäre ich!

Sehen Sie sich im Moment als CDU-Mainstream oder als Außenseiter?

Ich würde mich nicht nur in der CDU nicht mit allem einverstanden erklären. Es gibt derzeit den großen Trend - zurück ins 19. Jahrhundert -, der mir gar nicht passt. Deshalb muss jetzt ein fundamentaler Konflikt ausgetragen werden: Soll es zurück in die Vergangenheit gehen, mit Grenzen, oder vorwärts nach Europa? Diese Entscheidung muss jetzt getroffen werden, und sie wird für das Leben unserer Enkel eine große Bedeutung haben.

Nun marschieren gerade Teile der europäischen Christdemokraten genau in diese nationalistische Richtung. Denken sie an Viktor Orban ...

Eine der Quittungen dafür ist das CSU-Wahlergebnis in Bayern. Was mich nicht überrascht. Wenn man versucht, die AfD zu kopieren - da wird das Original immer besser sein. Das wusste schon der alte Strauß! Insofern ist diese Strategie nicht nur prinzipiell falsch, weil sie das C beschädigt. Es ist auch taktisch dumm.

Inwiefern?

Es gibt nur klare Entscheidungen: Bist du für "zurück in den Nationalismus" mit allem, was er in den letzten 200 Jahren angerichtet hat? Allein um die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich haben wir dreimal Krieg geführt in 70 Jahren, dreimal! Und das Gegenstück ist: Wer in Deutschland nicht älter als 73 Jahre ist, hat in seinem Leben noch nie Krieg erlebt. Wo gab’s denn das schon mal? Und das verdanken wir Europa! Weil der alte Adenauer und auch Strauß europäisch gedacht haben. Wer das vergisst, leidet unter politischem Gedächtnisschwund.

Sie würden nicht zustimmen, dass erst der Mitte-Kurs der CDU den rechten Flügel entblößt hat?

Ich verstehe konservativ nicht als rechts, sondern als Bewahren von Werten. Und die Werte, die wir zu bewahren haben, sind europäische Werte. Konservativ ist das nicht, was die AfD betreibt. Das ist reaktionär. Die Werte, die wir verteidigen, das ist das christliche Abendland, das ist die Würde des Menschen - und nicht nur die Würde der Deutschen. Also auch derjenigen, die im Elend in Afrika sitzen und um ihr Leben rennen.

Lässt sich der Niedergang der großen Volksparteien denn noch aufhalten?

Ja.

Und zwar wie?

Unsere großen Zeiten waren die Zeiten großer Auseinandersetzungen. In der Nachkriegszeit: Marktwirtschaft oder Planwirtschaft. Westbindung oder National. Das waren große, marktplatzfüllende Auseinandersetzungen. Oder später der Streit um die Nachrüstung.

Nun sind diese Streitfragen geklärt ...

Es ist ja nicht so, dass uns große Fragen fehlen würden. Es kommen große Probleme auf uns zu, nicht nur beim Klima. Wie gehen wir mit der Digitalisierung um, wollen wir uns der künstlichen Intelligenz übergeben? Es stehen Menschheitsfragen zur Entscheidung. Da können wir uns nicht über Pipifax streiten.

Und dieser Themen nehmen sich die großen Parteien einfach nicht genug an?

Um keinem auf den Fuß zu treten, weichen sie den großen fundamentalen Auseinandersetzungen aus. Aber es jedem recht zu machen heißt ja, wie man sieht, es keinem recht zu machen. Ich glaube, dass der Wähler es zu schätzen weiß, wenn klare Konturen da sind. Wenn Adenauer das Allensbacher Institut befragt hätte, wie das ist mit der Westbindung und Wiederbewaffnung, hätte er eine große Mehrheit gegen sich gehabt. Er hat aber gesagt: Was richtig ist, muss gemacht werden. Kohl hat gegen alle Proteste die Nachrüstung durchgesetzt. Und die war der Beginn der Abrüstung, die Voraussetzung für die Wiedervereinigung. Ich lebe in Bonn, ich weiß, was hier im Hofgarten los war. Aber Demokratie ist Kampf um Zustimmung, nicht Abstauben von Mehrheiten.

Wäre das etwas, was Angela Merkel im Jahr 14 ihrer Kanzlerschaft noch von 16 Jahren Helmut Kohl lernen kann?

Sie soll ihre Arbeit machen, ihre Pflicht erfüllen und sich weniger kümmern um alle Korinthenkacker, die da ihre Personalspiele machen.

Sie haben das selbst erlebt: Wenn man 16 Jahre lang ein so wichtiges Amt bekleidet, was macht das mit einem?

Es macht zweierlei. Die Zeit schafft dir eine Fähigkeit, Wichtiges vom Unwichtigen besser zu unterscheiden. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist, dass du möglicherweise die Fähigkeit verlierst, Neuigkeiten zu erkennen, weil du dich immer auf das verlässt, was du seit 16 Jahren gut kannst. Aber vielleicht gibt es plötzlich ganz neue Sachen, die in deiner Routine gar nicht enthalten sind.

Was war das bei Ihnen? Was haben Sie übersehen?

Da muss ich überlegen … Ich habe zum Beispiel damals noch gar nicht erkannt, was Digitalisierung für die Arbeitsplätze bedeutet. Ich habe den Wandel, der uns bevorsteht, so elementar nicht erkannt, wie man ihn hätte erkennen müssen.

Zuletzt kam wieder die Diskussion über eine Amtszeitbegrenzung auf …

Oh, das halte ich für formalistisches Denken. Ich kenne Leute, da wären mir vier Wochen Amtszeit schon zu lang! Bei einem anderen fällt das Ende vielleicht gerade in eine Zeit, in der wir ihn brauchen.

Wir wird sich denn die CDU in der Ära nach Merkel weiterentwickeln?

Es kommt mir nicht so sehr auf Personen an, sondern darauf, dass sich die CDU ihrer besten Erbschaft besinnt, und das ist die christliche. Das meine ich nicht in einem konfessionell engen Sinn, sondern in einem abendländischen. Freiheit, Würde, die gilt es in einer Zeit zu verteidigen, von der manche gar nicht wissen, wie bedroht diese Werte sind.

Wir brauchen jetzt einen großen Schritt nach vorne. Europa kann nicht so weiterdümpeln, als Stammtisch von 27, die sich zusammensetzen und eigentlich nur einig werde, wenn es ums Geld geht, das sie aus Brüssel abholen wollen. Europa ist doch fast schon von der Bildfläche verschwunden, das wissen sie nur noch nicht. Trump kümmert sich einen feuchten Staub um Europa. Alle großen Weltfragen werden ohne Europa entschieden. Warum? Weil 27 Solisten meinen, sie wären Europa.

Die Konsequenz wäre also: Die Vereinigten Staaten von Europa?

Ja. Darauf muss es gehen. Natürlich ein Europa, das gegliedert ist. Der Nationalstaat wird ein Scharnier sein zwischen den Regionen und Europa. Aber die eigentliche Musik wird gespielt in Europa und in den Regionen. Ich glaube, dass Heimat und heimatliche Kultur ein Gegengewicht sind gegen globale Nivellierung. Wir müssen beides schaffen, den Zug ins große Weite, mit Weltverantwortung, und die heimatliche Identität. Das wird das Meisterstück einer Generation, die jetzt Verantwortung übernimmt.

Wir machen da keinen europäischen Eintopf, sondern ein Europa der Vielfalt. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Schönheiten, Sprachen. Nicht so ein Mc-Donald’s-Europa: Überall das gleiche. Aber in den großen politischen Frage brauchen wir eine europäische Meinung, nicht nationale Eigenbrötlerei.

Das hieße, die nationalstaatliche Ebene fast aufzulösen. Dem setzt das deutsche Verfassungsgericht sehr enge Grenzen. Das ginge also nicht ohne Volksabstimmung.

Wir können uns nicht aus der Geschichte verabschieden, weil wir nicht die Instrumente zur Hand haben, um auf Situationen zu antworten, an die die Verfassungsgeber noch gar nicht gedacht haben. In der Geschichte gab es immer wieder Zeiten, wo die Menschen über alle Schatten springen mussten. Das Mittelalter ist nicht von allein zu Ende gegangen. Guttenberg, Luther, wenn die solche Bedenkenträger gewesen wären, wie heute so viele rumlaufen, dann würden wir heute noch auf den Bäumen sitzen.