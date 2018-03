Von Sören S. Sgries

Volle 171 Tage. Soviel Zeit wird seit der Bundestagswahl vergangen sein, wenn am Mittwoch in Berlin die Bundeskanzlerin in ihre vierte Amtszeit gewählt wird. Sechs quälend lange Monate für die Bürger. Aber auch für die Abgeordneten.

"Es geht eine lange Hängepartie zu Ende - und sie geht zum Glück zu Ende", seufzt der Mannheimer CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel dieser Tage. "Es ist gut, dass wir endlich eine klare Entscheidung haben", sagt sein FDP-Kollege Jens Brandenburg. "Jetzt kann man sich endlich auf eine feste Rolle einstellen", ergänzt der Grüne Danyal Bayaz.

Die drei Abgeordneten aus der Region haben eine Gemeinsamkeit: Erstmals gelang ihnen der Einzug in den Bundestag. Bei der folgenden Zitterpartie - von den Jamaika-Hoffnungen bis hin zum SPD-Mitgliederentscheid über die Große Koalition - hat die RNZ sie begleitet.

September 2017: Gewählt

Jens Brandenburg (FDP) * 8. März 1986, Abgeordneter für den Wahlkreis Rhein-Neckar (Landesliste) > Aufgaben in der Fraktion: Sprecher für Studium, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen sowie für LSBTTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle) > Ausschüsse: Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung. Stellvertretendes Mitglied: Familie, Senioren, Frauen und Jugend > Wahlkreisbüro: Wiesloch, Eröffnung vermutl. im April > Erste Bundestagsrede: 1. März 2018 zur Zukunft des Bafög

Jens Brandenburg.

Jens Brandenburg ist begeistert. "Am Sonntag war Herzrasen", gesteht er das bange Warten auf die ersten Hochrechnungen. Platz 9 der Landesliste galt für den FDP-Politiker aus dem Rhein-Neckar-Kreis zwar als relativ sichere Bank - aber wer konnte schon wissen, wie die Liberalen abschneiden würden? Einen Wiedereinzug in den Bundestag hatte schließlich noch keine Partei erlebt. Dann: 10,7 Prozent. Der 31-Jährige weiß: Es geht nach Berlin. "Ich hätte gedacht, dass es deutlich knapper wird."

Gut läuft es auch für Danyal Bayaz. Der 33-Jährige tritt für die Grünen im "rabenschwarzen" Spargelwahlkreis Bruchsal-Schwetzingen an. Listenplatz 12. Wackelig. Zumal angesichts der schwankenden Umfragewerte. "Ich habe bis zuletzt gezittert", sagt Bayaz - und lobt dann die "super Performance der Spitzenkandidaten". 8,9 Prozent für die Grünen: "Ein Regierungsauftrag", ist sich Bayaz sicher. "Wir sind in Baden-Württemberg sozialisiert worden: Für uns ist Regieren der Normalfall", legt er selbstbewusst vor. Eine Jamaika-Koalition scheint nach der schnellen Absage der SPD-Spitze an eine Große Koalition als einzige Möglichkeit übrig zu sein.

Direkt gewählt ist Nikolas Löbel. 41.812 Stimmen bekam der CDU-Kandidat in Mannheim - exakt 2017 mehr als sein SPD-Konkurrent Stefan Rebmann. "Ein Zeichen", ist sich Löbel sicher. Der 31-jährige CDU-Kreisvorsitzende "beerbt" den bisherigen Mannheimer Abgeordneten Egon Jüttner - ein Generationenwechsel, der nicht ganz reibungslos verlief. Doch das soll jetzt vergessen sein. "Klar ist: Ich bin der direkt gewählte Abgeordnete, damit bin ich hier auch der Ansprechpartner für die Menschen", gibt Löbel seine Richtung für die Legislatur vor. Aus Mannheim für Mannheim: Das gelte nicht nur im Wahlkampf.

Für alle drei Abgeordneten beginnt jetzt die Zeit der Neuorientierung. Ihre bisherigen Berufe werden weitgehend "auf Eis gelegt". Wohnungen in Berlin und Wahlkreisbüros müssen angemietet werden. Ein Team muss zusammengestellt werden. Bei der Bundestagsverwaltung Abgeordnetenausweise, Laptops, ... beantragt werden. "Eigentlich geht es genauso stressig weiter wie vor der Wahl", sagt Löbel.

Dienstag, 3. Oktober, die FDP in Hoffenheim lädt zum "Oktoberfest"

In Berlin tut sich vergleichsweise wenig - vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober haben sich die Parteien Stillstand verordnet. Den Abgeordneten bleibt Zeit für den Wahlkreis. Oft treffen sie erstmals in neuer Funktion auf ihre Basis. So auch in Hoffenheim. Die Herbstsonne meint es gut mit dem kleinen Häufchen Liberaler, die sich - gerne auch in Lederhose - an der Gemeindehalle versammelt haben. Während Jens Brandenburg sich erstmals beim Fassanstich versucht, blicken andere noch ganz berauscht auf das Wahlergebnis.

"Wichtig war, dass wir über vier Jahre an der Basis Präsenz gezeigt haben. Wenn man sich engagiert, ist man erfolgreich", ist sich Patrick Klein aus Reichartshausen sicher. Alexander Kohl, Kreisvorsitzender FDP Rhein-Neckar, berichtet von einem enormen Mitgliederzulauf - 45 Neumitglieder seit Anfang des Jahres. Ein bemerkenswerter Zuwachs bei nur rund 400 Mitgliedern insgesamt. Könnte es am Parteichef liegen? Eine Jugendgruppe, die zufällig vorbeiläuft, stimmt feixend "Christian Lindner"-Gesänge an. Klein warnt: "Wir müssen sehen, dass wir als Juniorpartner nicht untergebuttert werden, was in der vorherigen Regierung vehement und konstant gemacht wurde."

Und was macht der Abgeordnete? Der genießt das entspannte Gespräch. Merkt er schon die Belastung mit Wahlkreis, Aufgaben in Berlin? Bleibt Zeit für Privatleben? "Es ist eine Frage, wie effizient man das jeweils gestaltet", sagt Brandenburg. Sein Lebenspartner neben ihm auf der Bierbank lacht.

Sonntag, 15. Oktober, Seckenheimer Kerwe

Nikolas Löbel (CDU) * 17. Mai 1986, direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis 275 (Mannheim) > Aufgaben in der Fraktion: - > Ausschüsse: Kultur und Medien, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Auswärtiger Ausschuss. Stellvertretendes Mitglied: Petitionsausschuss > Wahlkreisbüro: Mannheim > Erste Bundestagsrede: 23. Februar zum Atomwaffenverbotsvertrag

Nikolas Löbel.

Nikolas Löbel hat an den CDU-Stand auf der Kerwe im Mannheimer Stadtteil Seckenheim eingeladen. "Das ist mein Heimatstadtteil. Viele kennen mich hier, da war ich sooo klein", sagt er, während ihm die Sonne ins Gesicht brennt. Immer wieder kommen alte Bekannte auf ihn zu, zupfen ihm am Sakko. "Dünn bist du geworden!" Acht bis neun Kilo, gesteht Löbel später, habe er im Wahlkampf abgenommen. Seine Wähler kümmert das Gewicht ihres Abgeordneten weniger. "Hoffentlich bleibts dabei!", hält ein älterer Herr mahnend eine CDU-Streichholzschachtel hoch. "Feuer und Flamme für Mannheim" steht darauf. "Ich hätte gerne ein Autogramm", bittet ein anderer. "Sei so gut, kümmere dich mal darum...", fordert die Nächste.

Später geht es mit Marianne Seitz ("meine politische Ziehmama") durch die Gassen. Ausgiebig lobt die erfahrene Stadträtin ihren Nikolas, sein Engagement, seinen Einsatz für die Mannheimer CDU, während sie zeitgleich um sich grüßt, Hände schüttelt, Komplimente verteilt. Wird sich Löbel ein Beispiel an ihr nehmen, an ihrer Volksverbundenheit? "Ich gebe 100 Prozent im Bundestag, 100 Prozent in Mannheim", sagt er. Ein Nebenaspekt: Den Vorsitz bei der Jungen Union Baden-Württemberg gibt er ab. "Langsam fingen die ersten an, mich zu siezen", gesteht er. Da sei es höchste Zeit gewesen, den Platz zu räumen.

Auch Löbels Team wächst. "Ich brauche wen, der weiß, wie das Geschäft läuft", beschreibt er eines seiner Auswahlkriterien. Was an diesem Sonntagnachmittag kaum einer weiß: Am kommenden Tag wird die Nachricht die Runde machen, dass Grünen-Stadtrat Thomas Hornung Büroleiter werden soll - Parteiwechsel inbegriffen.

Freitag, 20. Oktober: Jamaika-Sondierungen laufen

Danyal Bayaz (Grüne) * 15. Oktober 1983, Abgeordneter für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen (Landesliste) > Aufgaben in der Fraktion: Startup-Beauftragter > Ausschüsse: Finanzausschuss. Stellvertretendes Mitglied: Digitale Agenda, Haushalt > Wahlkreisbüro: Schwetzingen > Erste Bundestagsrede: 22. Februar 2018 zum ERP-Wirtschaftsplangesetz

Danyal Bayaz.

In Berlin wird inzwischen für eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen sondiert - und Danyal Bayaz hat es nach einer arbeitsreichen Woche mal wieder in seine Heimatstadt Heidelberg geschafft. "Ich komme von hier, ich habe hier meine Homebase. Ich werde nicht in der Berliner Blase aufgehen", kündigt er an, während er vor einem Café in der Altstadt sitzt. Wobei die Arbeitsbedingungen im Bundestag auch noch nicht optimal sind. Kein WiFi, stellt er entsetzt fest, dafür Faxgeräte. Und bei den Räumlichkeiten ist derzeit noch Improvisation angesagt. "Das ist mein Büro", deutet er auf den Laptop.

Politisch scheint die Lage aber klar zu sein. "Wir brauchen eine stabile, eine baldige Regierung", sagt Bayaz. Er hat Lust auf Jamaika. Zum 34. Geburtstag in der Vorwoche gab es nicht nur einen Haufen Bücher, sondern auch drei Paar Socken: in schwarz, grün und gelb. Er macht aber auch deutlich: "Die Rollenaufteilung kann nicht sein: Die FDP macht die Wirtschaft, die CDU regiert und die Grünen sind das moralische Gewissen."

Und wie sieht zeitgleich die Stimmung bei der FDP aus? "Ich habe den Eindruck, dass man sich persönlich sehr stabil auf einer Wellenlänge bewegt", lobt Jens Brandenburg die Sondierungsatmosphäre. Ein bisschen skeptisch ist er vor allem wegen der Flüchtlingsfragen: "Von CSU bis Grüne ist das doch eine sehr große Spannweite". Grundsätzlich lobt er aber auch die Detailtiefe. "Es bringt nichts, einen Wischiwaschi-Vertrag zu haben, über den man sich während der Regierungszeit streiten muss", sagt er.

Anfang November: Turbulenzen um CSU-Chef Seehofer

Anfang November ist die Stimmung etwas gedrückt. Inhaltlich hakt es bei den Sondierungen bei einigen Themen - etwa bei der Flüchtlingspolitik. Beim Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor und beim Kohleausstieg sind die Grünen unter Druck. Vor allem aber rumpelt es innerhalb der CSU ganz gewaltig - die Tage von Parteichef Horst Seehofer scheinen gezählt. "Es stellt sich die Frage, ob dass, was man mit Seehofer bespricht, hinterher mit Söder noch gilt", schimpft FDP-Mann Brandenburg. "Der unionsinterne Streit muss geklärt werden." Grünen-Politiker Bayaz sieht die Chancen für Jamaika sinken. "Einige gefallen sich immer noch im Wahlkampfmodus".

Nur Löbel weist die Vorwürfe zurück: "Wir sind in keiner Krise, sondern ernsthaft und konzentriert dabei, eine nie da gewesene Regierungskoalition stabil aufzustellen." Das gehe nicht von heute auf morgen. "Jamaika wird keine Liebesheirat, aber es könnte eine Vernunftehe zum Wohle unseres Landes werden."

Donnerstag, 16. November: Grünen-Versammlung in Bruchsal

"Lust hat da keiner drauf", schimpft Ute Kratzmeier über Jamaika. "Bislang haben wir uns auch eher als links verstanden - ich bin gespannt, wie heute die Stimmung ist." Die Sprecherin im Grünen-Kreisverband Karlsruhe-Land bereitet die Mitgliederversammlung in Bruchsal vor. Rund 20 Parteimitglieder werden später verfolgen, wie Bayaz - mit Schweißperlen auf der Stirn und Tablet auf dem Schoß - aus Berlin berichten. "Heute Nacht wird wahrscheinlich sehr lange getagt werden", vermutet er. Es gebe noch "sehr viele eckige Klammern", also umstrittene Punkte, im Sondierungspapier. Scheitern die Gespräche? Vertagt man sich? Kommt es zur Koalition? "Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Ich weiß es wirklich nicht." Aber er wirbt für die Inhalte, die bisher verabredet seien. Und gibt zu bedenken: "Vielleicht muss auch eine 8,9-Prozent-Partei einer 30-Prozent-Partei gönnen können". Bei einem spontan erhobenen Stimmungsbild geht eine Mehrheit davon aus, dass die Verhandlungen noch Zeit brauchen - letztlich aber zum Erfolg führen werden.

Montag, 20. November: Jamaika scheitert

"Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren", verkündete FDP-Parteichef Christian Lindner spät nachts. "Völlig überrascht" zeigt sich der Grüne Bayaz noch in der gleichen Nacht. "Wir waren intern eher damit beschäftigt zu diskutieren, ob wir durchaus schmerzhafte Kompromisse hätten tragen können und was unser Parteitag dazu gesagt hätte", schreibt er per SMS. Selbst FDP-Mann Brandenburg gesteht, dass der Abbruch "nicht unbedingt absehbar" war. Aber: "Manchmal ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende." Vertrauen hätte gefehlt.

Am kommenden Tag beginnt der Deutungskampf. "Ich sehe einfach die Vertrauensbasis nicht", attackiert Brandenburg die Grünen. Bayaz hingegen wirft der FDP "Flucht aus der Verantwortung vor". Auch Löbel nennt den Abbruch "schlicht verantwortungslos". Und die SPD spielt plötzlich wieder eine Rolle. "Ziemlich dreist und unverschämt" sei es, dass die Sozialdemokraten eine Große Koalition ausschließen und Neuwahlen fordern würden, sagt der CDU-Mann. "So zerstört man das Vertrauen der Menschen in die Politik."

Neuwahlen fürchtet angeblich niemand, auch wenn sie keiner wünscht. "Ich glaube nicht, dass wir es uns als Land leisten können, im Dauerwahlkampf zu verharren", sagt Bayaz. "Aber klar ist: Wir sind nicht mehr Herr des Verfahrens. Der Ball liegt beim Bundespräsidenten."

Dezember 2017: Warten auf die SPD

Das Land hängt Anfang Dezember noch immer in der Luft. Die SPD ringt mit sich, ob eine Große Koalition doch denkbar wäre. Am 9. Dezember, am Rande des Grünen-Landesparteitags in Heidenheim gesteht Danyal Bayaz: "Ein bisschen hofft man ja immer noch, dass irgend ein Weg in die Regierung führt. Aber eigentlich bin ich doch sicher, dass die Groko kommt." Dann, nachdenklich: "So sicher war ich aber auch, dass Jamaika kommt..."

Zwei Wochen später ist zumindest klar, dass SPD und Union zumindest sondieren werden - ab Januar 2018. "Wir haben den Willen zu einer stabilen Regierung", sagt CDU-Mann Löbel. Er sieht die Sozialdemokraten in der Pflicht. Die Parteispitze müsse die Mitglieder davon überzeugen, dass eine Regierungsbeteiligung richtig sei. "Man sollte Menschen nicht so lange zur Wahlurne schicken, bis allen das Wahlergebnis gefällt." Wäre Jamaika nicht schöner gewesen? "Beide Konstellationen sind nicht Wunschkonstellationen eines klassischen CDU-Mitglieds", so Löbel. Und: "Die FDP hat es platzen lassen."

6. Januar: FDP-Dreikönigstreffen in Stuttgart

Die Umfragen sahen zwischendurch nicht gut aus für die FDP, aber die Liberalen berauschen sich noch einmal an sich selbst. Lindners Rede bei der Dreikönigskundgebung in Stuttgart wird bejubelt. "Die Partei scheint extrem einig zu sein", lobt Brandenburg. "Was die CDU mit der SPD macht, haben wir sowieso nicht in der Hand." Man sei auf Opposition eingestellt - "und es ist gut, dass wir endlich in die Facharbeit kommen."

15. Januar: Sondierungsergebnisse der GroKo

Löbel ist zufrieden: "Union und SPD haben hart miteinander gerungen und eine vernünftige und zukunftsweisende Grundlage für eine stabile Regierung erarbeitet." Darauf könne man aufbauen. Er verweist auf eine klare Begrenzung der Zuwanderung: "Ob das mit Jamaika möglich gewesen wäre, bleibt fraglich."

Freitag, 2. Februar: Koalitionsverhandlungen kurz vor dem Abschluss

"Ich bin zuversichtlich, dass wir am Wochenende einen tragfähigen Koalitionsvertrag hinbekommen", sagt Löbel. Nachdem ein SPD-Sonderparteitag den Weg freigemacht hat, wird seit dem 26. Januar verhandelt. Von "guter Stimmung" in den Arbeitsgruppen wird berichtet. "Wir sind alle keine Freunde der Großen Koalition", sagt Löbel inzwischen. "Ich hätte mir gewünscht, dass Jamaika geklappt hätte. Es wäre die bessere Koalition in dieser Situation." Doch das entscheidende Votum hat letztlich die SPD-Basis. Löbel fordert daher, dass alle gemeinsam geschlossen für den Koalitionsvertrag werben müssten.

Anfang März: Die SPD-Basis hat Ja gesagt

Am Sonntag, 4. März, ist es vollbracht: Zwei Drittel der SPD-Mitglieder haben tatsächlich Ja zum Koalitionsvertrag gesagt. Löbel wird regieren dürfen. "Ich habe gehofft, dass die SPD vernünftig entscheiden wird", gesteht er. Wirklich gezweifelt, ob eine Regierung zustande komme, sagt er, habe er aber vor allem "am Montag und Dienstag, nachdem Jamaika gescheitert ist. Da war die Gefahr am größten." Erleichtert ist er, dass er sich jetzt wieder beim Bürger blicken lassen kann. "Langsam haben wir ja schon Rechtfertigungsprobleme bekommen."

Für den FDP-Abgeordneten Jens Brandenburg ist jetzt ebenso wie für den Grünen Danyal Bayaz klar: Sie werden - voraussichtlich - vier Jahre lang Opposition sein. "Ich hätte, offen gesagt, mit einem knapperen Ergebnis gerechnet", sagt der Liberale zum SPD-Votum. Lobt aber auch: "Von der innerparteilichen Demokratie können alle Parteien etwas lernen." Der Koalitionsvertrag selbst sei natürlich inhaltlich eine Enttäuschung - aber er habe auch keine großen Erwartungen gehabt.

Bayaz gesteht: "Zwei Herzen schlagen in meiner Brust." Einerseits sei er froh, dass eine Regierung stehe. "Ich habe großen Respekt vor den Sozialdemokraten, die vor der Verantwortung nicht davongelaufen sind." Dann schiebt er nach: "Aber ich bin auch enttäuscht."

Und was hat sich sonst geändert? Die Büros sind inzwischen aufgestellt, vorbei auch die Zeiten, als im Bundestag die Räume fehlten. In sechs Monaten ist man auch in der neuen Rolle schon halbwegs angekommen. "Man muss sich eisenhart disziplinieren, um noch ein paar Freiräume zu haben", sagt Bayaz. Ansonsten sei eine eng durchgetaktete 70-Stunden-Wochen schnell erreicht.

Und die drei Abgeordneten sind bekannter geworden. "Man ist permanent unter öffentlicher Beobachtung", so erlebt es Brandenburg. Löbel erzählt, dass er öfter in der Öffentlichkeit angesprochen werden - "vollkommen in Ordnung, aber ungewohnt". Vor allem für das private Umfeld.

Bereut hat es aber noch keiner, dass er sich am 24. September 2017 hat wählen lassen. "Nein, ganz im Gegenteil", sagt Nikolas Löbel. "Ich ertappe mich immer noch, dass ich mit großen Augen in Berlin durch die Räumlichkeiten laufe".