Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kurz nach 13 Uhr schafft Friedrich Merz gestern Klarheit und kündigt an, was bereits erwartet worden war. "Nach reiflicher Überlegung und zahlreichen Gesprächen" habe er sich entschieden, auf dem Bundesparteitag in Hamburg für den CDU-Vorsitz zu kandidieren. Der Finanzfachmann und frühere Chef der Unions-Bundestagsfraktion tritt an im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel.

Tag Eins nach der Rückzugsankündigung der Kanzlerin, und der 62-jährige Merkel-Widersacher kommt aus der Deckung. Bereits am Montag hieß es aus seinem Umfeld, dass Merz sich um den CDU-Vorsitz bewerben wolle. Gestern nun machte er es offiziell und erhält Unterstützung vom CDU-Wirtschaftsrat und den Mittelständlern der Union. "Als Parteivorsitzender wird Friedrich Merz den CDU-Mitgliedern und Anhängern die verlorene Würde und ihren Stolz zurückgeben", hatte der Chef des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, Christian von Stetten, gegenüber unserer Berliner Redaktion erklärt.

Lob von Merz für Angela Merkel, die "Respekt und Anerkennung für ihre Leistungen in 18 Jahren an der Spitze der Partei" verdiene. Jetzt gebe es die Chance, sich neu aufzustellen, und da will der 62-Jährige ganz vorn mit dabei sein. "Wir brauchen in der Union Aufbruch und Erneuerung mit erfahrenen und jüngeren Führungspersönlichkeiten", erklärt der CDU-Mann. Er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen "und gleichzeitig alles zu tun, um den inneren Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit der CDU Deutschlands zu stärken".

Nach CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn wirft nun auch der Merkel-Widersacher seinen Hut in den Ring. Mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Chef eines mächtigen Landesverbandes, hält sich ein weiterer möglicher Bewerber eine Kandidatur offen. Dazu kommen womöglich drei eher chancenlose Bewerber, die ursprünglich gegen Merkel antreten wollten, noch bevor diese ihren Rückzug angekündigt hatte. Das Personalkarussell der CDU nimmt Fahrt auf.

2009 hatte sich Merz aus der Politik zurückgezogen. Nach der Bundestagswahl 2002 hatte ihn CDU-Chefin Angela Merkel in Absprache mit dem damaligen CSU-Chef und Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber als Fraktionschef abgelöst und das Amt selbst übernommen. Ein machtpolitischer Schachzug, den Merz Merkel nie verziehen hat und ihre Rivalität zu einer Feindschaft werden ließ.

Merz und Spahn gelten als Vertreter des konservativen Flügels der CDU und stehen für eine programmatische Neuausrichtung. Kramp-Karrenbauer und Laschet dagegen gelten als Merkelianer, unterstützen ihren Kurs der Mitte und lehnen einen Kurswechsel, etwa einen Ruck nach rechts, ab. Ginge es nach den Wettanbietern, hätte CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer die besten Chancen, gefolgt von Merz und Spahn.

Das Rennen um ihre Nachfolge ist für Merkel "ein offener Prozess". Wie sich die Delegierten auf dem Hamburger Parteitag entscheiden würden, "schauen wir uns an", sagte sie gestern am Rande des Afrika-Gipfels. Offiziell hält sich Merkel bedeckt zu der Frage, welche der Kandidaten ihr Wunschnachfolger ist. Doch kann ihre enge Vertraute und Parteimanagerin Kramp-Karrenbauer mit ihrer Unterstützung rechnen. Droht der CDU jetzt eine Zerreißprobe und wird der Wettbewerb der Kandidaten zu einer offenen Schlacht? Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus gibt sich optimistisch, sieht in dem Kandidatenrennen eine Chance für die CDU: "Klasse, dass wir mehrere Kandidaten haben", erklärte er.

Nach dem Rückzug von Merkel wächst unterdessen der Druck auf CSU-Chef Horst Seehofer, ihrem Beispiel zu folgen. Nicht nur aus der SPD und den Reihen der Opposition gibt es Rücktrittsforderungen. Auch CDU-Politiker drängen ihn zum Rückzug. "Angela Merkel hat es geschafft, einen selbstbestimmten Abgang als Parteivorsitzende zu gehen, das wünsche ich auch dem Kollegen Horst Seehofer", erklärte etwa der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans. Und der Chef der hessischen CDU-Landesgruppe im Bundestag, Michael Brand, macht den CSU-Chef für die jüngsten Wahlniederlagen verantwortlich. "Das Desaster der Union in Bayern und Hessen hat vor allem eine Ursache: Horst Seehofer."