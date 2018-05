Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin/London. Fußballnationalspieler Ilkay Gündogan hat sich für sein umstrittenes Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan rechtfertigt. Die Begegnung sei nicht als politisches Statement gedacht gewesen, erst recht nicht als Wahlkampf, erklärte Gündogan am Montagabend in einer Mitteilung. "Fußball ist unser Leben und nicht die Politik", so Gündogan. Zuvor hatten Verantwortliche des Deutschen Fußballbundes, aber auch zahlreiche Bundestagsabgeordnete, Gündogan und den ebenfalls anwesenden Mesut Özil scharf kritisiert.

"Als deutsche Nationalspieler bekennen wir uns zu den Werten des DFB und sind uns unserer Verantwortung bewusst", betonte Gündogan. „Aber sollten wir uns gegenüber dem Präsidenten des Heimatlandes unserer Familien unhöflich verhalten? Bei aller berechtigten Kritik haben wir uns aus Respekt vor dem Amt des Präsidenten und unseren türkischen Wurzeln – auch als deutsche Staatsbürger – für die Geste der Höflichkeit entschieden.“ Aus Rücksicht auf die derzeitigen Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis hätten sie darauf verzichtet, selbst über das Treffen zu berichten. Erdogans Regierungspartei AKP hatte Bilder davon im Anschluss verbreitet.

"Im Londoner Luxushotel mit dem Despoten Erdogan zu posieren und ihn auch noch als ‚meinen Präsidenten‘ zu hofieren, während in der Türkei Demokraten verfolgt und kritische Journalisten inhaftiert werden, ist ein grobes Foul", kritisierte Sevim Dagdelen (Die Linke), Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe, im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Spieler der deutschen Nationalmannschaft sollten sich bewusst sein, dass sie Vorbildfunktion haben und für Fair Play stehen, nicht nur auf dem Rasen." Die "Distanzlosigkeit" gegenüber Erdogan sei "schlicht unangebracht".

Özil und Gündogan hatten Erdogan am Sonntag bei einer Veranstaltung einer türkischen Stiftung in London getroffen und bei einem Fototermin signierte Trikots ihrer Vereine FC Arsenal bzw. Manchester City überreicht. An dem Treffen nahm auf Cenk Tosun (FC Everton) teil, der für die deutsche U 21 spielte und inzwischen für die Türkei aufläuft. Gündogan hatte auf sein Trikot geschrieben: "Für meinen Präsidenten, hochachtungsvoll."

Eberhard Gienger (CDU), sportpolitischer Sprecher der Union, warf Gündogan und Özil vor, ein verheerendes Signal für die Integration zu senden. "Wir wollen, dass die türkischen Mitbürger hierzulande die Bundesrepublik als ihr Land betrachten. Und dann bekennen sich zwei herausragende Persönlichkeiten zu einem anderen Staat. Das ist nicht in Ordnung", sagte der ehemalige Kunstturner. "Das Verhalten Gündogans und Özils wird der Bewerbung Deutschlands um die Fußball-Europameisterschaft 2024 nicht zuträglich sein". Pikant: Bei der Vergabe konkurriert Deutschland mit der Türkei. Der Deutsche Fußballbund müsse nun über Konsequenzen nachdenken, so Gienger.

DFB-Präsident Reinhard Grindel, selbst ehemaliger CDU-Abgeordneter, hat Özil und Gündogan bereits gerügt. "Der Fußball und der DFB stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden", twitterte er. "Deshalb ist es nicht gut, dass sich unsere Nationalspieler für seine Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen."

Detlev Pilger, sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, kritisierte vor allem Gündogan. "Diese Huldigung für einen Politiker, der die Pressefreiheit mit Füßen tritt und die Menschenrechte einschränkt, ist mehr als fehl am Platze", so Pilger. Beide spielten für die deutsche Elf. "Daher sollten sie auch Loyalität gegenüber dem deutschen Staat zeigen", so Pilger.

Der Grünenabgeordnete Cem Özdemir sagte: "Der Bundespräsident eines deutschen Fußballnationalspielers heißt Frank-Walter Steinmeier, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und das Parlament heißt Deutscher Bundestag und sitzt in Berlin, nicht in Ankara." Anstatt Erdogan "geschmacklose Wahlkampfhilfe" zu leisten sollten die Spieler eher "noch einmal die Begriffe ‚Rechtsstaatlichkeit‘ und ‚Demokratie‘ nachschlagen".

Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff betonte: "Natürlich heißen wir die Aktion nicht gut und besprechen das mit den Spielern." Sie seien "sich der Symbolik und Bedeutung dieses Fotos nicht bewusst" gewesen. Er habe "keine Zweifel an Mesuts und Ilkays klarem Bekenntnis, für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu wollen und sich mit unseren Werten zu identifizieren".

Am Dienstag gibt Nationaltrainer Joachim Löw in Dortmund seinen vorläufigen WM-Kader bekannt.