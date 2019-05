Von Andreas Herholz u. Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Ein Raunen geht Punkt 18 Uhr durch das Atrium der CDU-Zentrale, als der schwarze Balken der Union auf den Monitoren deutlich unter dreißig Prozent bleibt. Die Enttäuschung über die schwere Schlappe bei der Europawahl ist groß. Ein Raunen folgt auch, als das Grünen-Ergebnis mit mehr als 20 Prozent eingeblendet wird. An solche Bilder und die veränderten Kräfteverhältnisse muss man sich in der CDU-Zentrale erst einmal gewöhnen.

Nein, das Ergebnis werde nicht dem Anspruch der Union als Volkspartei gerecht, räumt Annegret Kramp-Karrenbauer ein. Doch will sich die CDU-Chefin nicht lange mit Selbstkritik aufhalten, sondern versucht in die Offensive zu gehen. Das klare Ziel, stärkste Partei zu werden, habe man klar und mit Abstand erreicht. Das sei Rückenwind für Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU), der jetzt die Spitze der EU-Kommission übernehmen solle.

Es ist ein Fehlstart für die neue CDU-Vorsitzende. Gleich an ihrem ersten Wahlabend im Amt muss sie den Absturz erklären. Erstmals bei einer Wahl landen CDU und CSU bundesweit unter 30 Prozent. Die Debatte über einen vorzeitigen Rückzug von Angela Merkel dürfte weitergehen. Immerhin: Der Wahlerfolg in Bremen, wo die CDU nach 73 Jahren erstmals vor der SPD landet, ist ein Trostpflaster.

An der CSU jedenfalls habe es nicht gelegen, versichert deren Parteichef Markus Söder an der Seite von AKK. "Die CSU hat geliefert", sagt er. Die Wahlergebnisse von Union und SPD seien allerdings "kein gutes Zeugnis für die Große Koalition". Jetzt müsse es darum gehen, "wie man einer stabilen Regierung neuen Schwung geben kann", will Söder einen schwarz-roten Neustart und ein Ende der "endlosen Selbstbespiegelung". Wie kommt man wieder raus aus dem Tief? Man müsse "jünger, cooler und offener werden", fordert Söder.

Doch was macht der Koalitionspartner SPD? Die SPD erlebt einen doppelten Schock. Bei den Europawahlen landet sie hinter den Grünen auf Platz 3. Ein historischer Tiefpunkt. In Bremen landet sie bei den Wahlen zur Bürgerschaft hinter der CDU. Auch das gab es noch nie. "Kopf hoch, SPD", sagt Fraktions- und Parteivorsitzende Andrea Nahles im Berliner Willy-Brandt-Haus trotzig. Vor allem für sie könnte es eng werden. Ihr Vorgänger Martin Schulz drängt an die Fraktionsspitze. Und noch ein ehemaliger SPD-Chef pocht auf Konsequenzen: "Alles und alle gehören auf den Prüfstand", fordert Sigmar Gabriel.

Emotional wird es, als Nahles der SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley dankt. Warmer, kräftiger Applaus brandet auf. Auch als Barley bekennt: "Ich habe alles gegeben. Mehr ging nicht!" Wie angekündigt, gibt sie noch am Sonntag ihr Amt als Justizministerin ab.

Riesenjubel gibt es nur bei einer Partei: bei den Grünen. Über 20 Prozent. Partystimmung in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin Mitte. Für die Partei ist es ein fulminanter Tag. Erstmals landen die Grünen bei einer bundesweiten Wahl vor der SPD. Das Spitzenduo um Ska Keller, Fraktionschefin im Europaparlament, und Sven Giegold, ehemaliger Attac-Aktivist, holen bei der Europawahl ein historisches Ergebnis. Auf der Wahlparty hüpft Giegold nach Bekanntwerden der ersten Prognosen Arm in Arm mit Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und der Ko-Parteivorsitzende Annalena Baerbock. "Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen", sagt Parteichef Robert Habeck. Den Erfolg seiner Partei führt er vor allem die Klimadebatte zurück. Nach ersten Analysen landet die Partei bei Jungwählern unter 24 Jahren sogar bei 34 Prozent.