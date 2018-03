Von Benjamin Auber

Heidelberg. Professor Reimut Zohlnhöfer lehrt an der Universität Heidelberg vergleichende Regierungslehre.

Herr Zohlnhöfer, der Koalitionsvertrag von Union und SPD mit dem Titel "Dynamik, Aufbruch, Zusammenhalt" liegt nun auf dem Tisch: Welche Überschrift würden Sie geben?

Nach den schwierigen Verhandlungen würde ich nicht von Dynamik und Aufbruch sprechen. Es geht wohl eher um Stabilität.

Martin Schulz spricht von einer starken sozialdemokratischen Handschrift Wie viel SPD steckt im Vertrag?

Mit 20 Prozent im Rücken haben die Sozialdemokraten viel herausgeholt. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die SPD ja schon in den letzten Wahlperioden vieles durchgesetzt hat, wie die Ehe für alle, den Mindestlohn oder die Rente mit 63.

Immerhin sollen befristete Kettenverträge maximal fünf Jahre möglich sein. Ein guter Kompromiss?

Mit dem Kompromiss können alle Beteiligten leben. Aus ökonomischer Perspektive ist das sicherlich besser als eine komplette Abschaffung. Damit kann sich auch die SPD-Basis anfreunden.

Glauben Sie, dass die Nachbesserungen bei der Mietpreisbremse die Wohnungsnot mildern können?

Bei der Wohnungspolitik haben die Koalitionäre einen Dreiklang zwischen Förderung sozialen Wohnungsbaus, Unterstützung von Familien mit dem Baukindergeld und der Offenlegung der Vormiete gefunden. Der Schlüssel liegt aber im Bau von Wohnungen, da wird die Mietpreisbremse nicht viel helfen.

Die SPD-Mitglieder haben es jetzt in der Hand. Reichen die Vereinbarungen aus, damit die Basis zustimmen kann?

Personell hat die SPD die Schlüsselressorts Außen, Arbeit und Finanzen ergattert. Das müsste den Mitgliedern gut gefallen. Auch inhaltlich kann sich die SPD einen Einfluss bei Rente, Beschäftigung, Soziales und Digitalisierung sowie in der Europapolitik auf die Fahnen schreiben. Was zukünftige Wahlerfolge angeht, sollte sich die SPD nicht hinter Angela Merkel verstecken, sondern sich überlegen, wer sie in Zukunft wählen soll. Gerade gesellschaftspolitisch ist sie sehr nah an die Grünen herangerückt, während sie die Lücke bei gesellschaftlich konservativen Wählern nicht besetzt.

Schulz verzichtet auf Parteiamt und Vizekanzlerschaft. Ein kluger Schachzug?

Martin Schulz will sich, ähnlich wie Sigmar Gabriel, ins Außenamt retten, bevor ihn die Partei für das schlechte Bundestagswahlergebnis verantwortlich macht. Das ist ein Signal an die Basis. Damit verblasst der Wortbruch, dass Schulz, wie im September angekündigt, nicht in ein Merkel-Kabinett eintreten wird.

Kann Andrea Nahles als designierte Parteichefin die SPD erneuern?

Andrea Nahles kann zur Einigkeit der Partei beitragen, aber die SPD wird nicht von oben zu erneuern sein. Ein gutes Beispiel ist die Agenda 2010. Solange die SPD die positiven Errungenschaften auf dem Arbeitsmarkt verleugnet, kann sie davon auch nicht profitieren.

Die SPD hat sich wichtige Ministerien gesichert. Wie sehr könnte die CDU dagegen aufbegehren?

Damit kann die CDU sicherlich nicht zufrieden sein und es wird auch kritische Nachfragen an die Kanzlerin geben. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass eine große Revolution droht, zumal die CDU bisher alle Entscheidungen mitgetragen hat.

Wird Merkel nicht durch das Ergebnis der Verhandlungen geschwächt?

Soweit erkennbar, braut sich in der CDU nichts zusammen, was Merkel gefährlich werden könnte. Niemand hat derzeit den Rückhalt, um die Kanzlerin zu stürzen. Sie ist bisher für drei der fünf schlechtesten CDU-Wahlergebnisse seit 1949 verantwortlich. Das hat ihr bislang nicht geschadet. Wenn Merkel die Große Koalition zustande bekommt, ist sie keine Kanzlerin auf Abruf.

Die CSU hat mit dem Innenministerium an Stärke gewonnen. Wie wirkt sich das auf die Flüchtlingspolitik aus?

Mit Horst Seehofer wird die CSU in Berlin wieder stärker sichtbar sein. In diesem Jahr ist das Ergebnis der bayerischen Landtagswahl für die Christsozialen eher entscheidend. Die CSU kann die ,Quasi-Obergrenze‘ auf der Habenseite verbuchen. Damit wird versucht, die Migrationspolitik künftig kleiner zu halten.

Kann die Große Koalition die drohende gesellschaftliche Spaltung aufhalten?

Nein. Die Große Koalition kann nur bedingt widerstrebende gesellschaftliche Konzepte zusammenbringen. Krisen in Europa und in der Flüchtlingsproblematik sind noch lange nicht ausgestanden. Dennoch darf man eine Regierung nicht überfordern, denn sie ist nicht allein für den gesellschaftlichen Diskurs verantwortlich.