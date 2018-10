Von Petra Sorge, RNZ Berlin

Berlin. Historische Wahlniederlagen für CSU und SPD in Bayern, Ratlosigkeit in Berlin: Am Tag nach der bayerischen Landtagswahl suchen die Parteien nach den Ursachen. Was bedeutet das Ergebnis für die Große Koalition? Die Hintergründe zur Bayern-Wahl:

> Hat die CSU ihren Sonderstatus im Bund verloren? Faktisch ja. Die CSU hat rund zehn Prozentpunkte verloren und landet bei 37,2 Prozent. Ein herber Verlust: Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte - nach der schwarz-gelben Koalition von 2008 bis 2013 - muss sie sich nun die Macht teilen. Damit ist sie "nur" noch auf dem Niveau ihrer Schwesterpartei CDU in anderen Ländern. Bayerische Sonderwünsche im Bund durchzudrücken, dürfte schwieriger werden. CSU-Chef Horst Seehofer will darauf trotzdem nicht verzichten: "Wir werden jetzt nicht Monate oder jahrelang schweigen, sondern aktiv, konstruktiv in dieser Bundesregierung und Koalition mitarbeiten", erklärte er.

Sind die Volksparteien am Ende? Vieles spricht dafür, dass die Bindungskraft der beiden früheren Volksparteien abgenommen hat. Nicht nur in Bayern, sondern auch in bundesweiten Umfragen verlieren Union (28 Prozent) und SPD (16 Prozent, in Bayern: 9,7) deutlich an Zustimmung. "CDU/CSU und SPD geht es da so wie den großen Kaufhäusern: Das ganze Warenangebot ist nicht mehr so gefragt, man geht lieber in die Spezialboutiquen", sagte Thomas Kutschaty, Fraktionsvorsitzender der SPD in Nordrhein-Westfalen, gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Die herbe Talfahrt der beiden Parteien erklärt sich aber auch mit dem monatelangen Koalitionsstreit im Bund: Von der Asylpolitik bis zur Personalie Hans-Georg Maaßen gaben die Koalitionäre kein gutes Bild ab.

Wie stabil ist die Große Koalition noch? Das Debakel in Bayern zerrt auch an den Nerven der Koalitionäre in Berlin. Die Wahl sei "ein klarer Warnschuss" sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Doch Rücktrittsforderungen gegen Kanzlerin Angela Merkel wies sie zurück: Die CDU sei sehr gut damit gefahren, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand seien. Scharfe Kritik an der Großen Koalition kommt vor allem von der SPD-Linken, der Basis und den Jusos. Erleben die Sozialdemokraten bei der Hessen-Wahl am 28. Oktober erneut ein Wahldebakel, könnte das die GroKo-Kritiker noch weiter bestärken. Sehr wahrscheinlich ist es dennoch nicht, dass die SPD die Koalition aufkündigt. Denn bei Neuwahlen drohen ihr dramatische Verluste. SPD-Chefin Andrea Nahles erklärte: "Rote Linien jetzt zu definieren, das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angesagt."

Sind die Grünen auf dem Weg zur neuen Volkspartei? Dafür spricht, dass die bayerischen Grünen von beiden großen Volksparteien Wähler gewinnen konnten - 190.000 von der CSU, 230.000 von der SPD. Mit 17,5 Prozent holten sie ein Rekordergebnis und sind nun zweitstärkste Kraft im Landtag. Im Bund kommen sie in Umfragen auf ähnlich gute Werte. Die Zeit der Flügel-Kämpfe scheint vorbei, die Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock sind beide Realos. Auch zeigt sich in den zehn Ländern mit grüner Regierungsbeteiligung, dass die Partei inzwischen quer durchs demokratische Spektrum koaliert: von Jamaika in Schleswig-Holstein, der Ampel in Rheinland-Pfalz über Rot-Grün in Niedersachsen, Rot-Rot-Grün in Berlin, Schwarz-Grün in Hessen bis zu Kenia in Sachsen-Anhalt. Andererseits wird über eine grüne Volkspartei schon seit dem Wahlerfolg 2011 in Baden-Württemberg spekuliert. Realität wurde sie bislang nicht. Von der Debatte hält der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Anton Hofreiter, denn auch "nichts". "Die Zeiten der klassischen Volksparteien sind ja erkennbar vorbei."

Kann sich Horst Seehofer halten? Obwohl das Grummeln in den CSU-Reihen über den Chef in den letzten Wochen immens war und ihn viele für die Wahl-Pleite verantwortlich machen, wird er sich wohl halten. Sein schärfster innerparteilicher Rivale, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, trat gestern mit Seehofer gemeinsam auf einer Pressekonferenz auf, bemühte sich demonstrativ um Harmonie. Es sei Aufgabe der CSU, "ein optimistischeres Bild" abzugeben, sagte Söder. Seehofer selbst hatte zuvor erklärt: "Ich führe auch heute keine Personaldiskussion über mich".

Was muss SPD-Vorsitzende Andrea Nahles fürchten? Trotz der Schlappe und der Wut an der Basis: Auch Nahles scheint noch verschont zu werden. Zunächst gilt es für die Genossen, die Hessen-Wahlen zu überstehen. Zum Scherbengericht könnte es am 4. und 5. November kommen: Dann treffen sich SPD-Präsidium und Vorstand zur Klausur und besprechen Konsequenzen der Wahlen für die Große Koalition - und die Parteispitze.