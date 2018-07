Ralf Wohlleben

Der 43-Jährige erhielt wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen eine Haftstrafe von zehn Jahren. Die Bundesanwaltschaft hatte zwölf Jahre Haft gefordert. Wohlleben leistete nach Überzeugung des Gerichts Beihilfe zum Mord an den neun Kleinunternehmern, die von den NSU-Mitgliedern Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos erschossen wurden. Der ehemalige NPD-Vizechef in Thüringen sitzt seit November 2011 in Untersuchungshaft. Er soll Ende 1999 oder Anfang 2000 dem NSU mit Hilfe des mitangeklagten Carsten S. eine Pistole vom Typ Ceska 83 und Munition verschafft haben - die Tatwaffe bei neun der zehn NSU-Morde.

André E.

Der aus Sachsen stammende E. (38) erhielt wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zweieinhalb Jahre Haft - ansonsten sprach das Gericht ihn frei. Die Bundesanwaltschaft hatte zwölf Jahre Haft gefordert, unter anderem wegen Beihilfe zum versuchten Mord. E. soll ein Wohnmobil gemietet haben, mit dem die Täter für einen Bombenanschlag nach Köln fuhren. Zudem habe er bei der Tarnung des NSU-Trios geholfen.

E. ist der einzige Angeklagte, der über die gesamte Prozessdauer schwieg. Nach dem Urteil kommt er auf freien Fuß - was Unterstützer aus der rechtsextremen Szene im Gerichtssaal am Mittwoch mit Applaus quittierten.

Carsten S.

Wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen verurteilten die Münchener Richter S. zu drei Jahren Jugendstrafe. Auf dieses Strafmaß hatte auch die Bundesanwaltschaft plädiert. S. geboren am 9. Februar 1980, war 19 Jahre alt, als er in einem Chemnitzer Abbruchhaus die "Ceska" an Böhnhardt und Mundlos weitergab. Kurz nach dem Auffliegen des NSU wurde er festgenommen und gestand umfassend. Dabei belastete er Wohlleben: Der habe ihm den Auftrag zum Kauf und Überbringen der Waffe erteilt. S. war auch der erste Angeklagte, der im NSU-Prozess aussagte. Durch ihn konnte die Bundesanwaltschaft die Tatabläufe genauer ermitteln. S. ist auf freiem Fuß. Er gilt als gefährdet und befindet sich in einem Zeugenschutzprogramm.

Holger G.

Das Urteil gegen ihn lautet auf drei Jahre Haft wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Die Bundesanwaltschaft hatte fünf Jahre gefordert. G., geboren 1974 in Jena, war der erste mutmaßliche NSU-Helfer, den die Polizei festnahm. Er soll seit dem Ende der 90er Jahre Kontakt mit dem NSU-Trio gehabt haben. Auch er machte umfassende Aussagen und sagte sich von der Szene los.