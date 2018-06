Von Petra Sorge, RNZ Berlin

Berlin. Axel Steier ist Sprecher der Organisation "Mission Lifeline" aus Dresden.

Kapitän Carl-Peter Reisch soll in Malta vor Gericht gestellt werden, weil er das Schiff nicht richtig registriert habe. Was sagen Sie dazu?

Wir sehen nicht, dass er etwas falsch gemacht hat, und warten jetzt erst einmal die Anklageschrift ab.

Das Schiff war unter niederländischer Flagge registriert, doch die Niederlande bestreiten, dass das rechtmäßig war...

Das Schiff ist in den Niederlanden als Sportboot registriert, so wie unzählige Yachten dort auch. Ein Rechtsgutachten der Universität Leiden kommt zum Ergebnis, dass das legal war - dem schließen wir uns an. Wir haben uns auch deshalb für die Niederlande als Registrationsort entschieden, weil es dort, anders als etwa in Österreich, ein gewisses Bewusstsein für die Seenotrettung gibt.

Reisch soll Anweisungen der italienischen Behörden bei der Aufnahme der Flüchtlinge ignoriert haben.

Die einzige Anweisung, die wir nicht befolgt haben, war die Rückführung der Flüchtlinge nach Libyen. Alle anderen Anweisungen staatlicher Stellen haben wir befolgt, alle. Die Übergabe der Bootsflüchtlinge an die libysche Küstenwache wäre aus unserer Sicht aber auch illegal gewesen. Es hätte sich um einen Verstoß gegen den Nichtzurückweisungsgrundsatz der Genfer Flüchtlingskonvention sowie gegen die UN-Menschenrechtscharta gehandelt. In Libyen wird gemordet, gefoltert, vergewaltigt, da werden Menschen versklavt - das sind die Tatsachen, die die Leute ins Meer treiben. Als die libysche Küstenwache bei uns an Bord war, ist ein Flüchtling auf den Kapitän zugegangen und hat ihm gesagt: "Bitte nicht zurück nach Libyen".

Ein Vorwurf gegen Seenotrettungen wie Ihre ist, dass sie in libysche Hoheitsgewässer eindringen…

Negativ. Unser Schiff hat sich nicht in libyschen Hoheitsgewässern innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone aufgehalten, zu keinem Zeitpunkt. Das würden wir aber machen, wenn dort ein Boot am Sinken wäre. Wir sind verpflichtet, jedes Menschenleben zu retten, wenn wir da rankommen.

Innenminister Seehofer warnt vor einem "Shuttle" zwischen Libyen und Südeuropa. Was sagen Sie dazu?

Wir haben seine Haltung mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen.

Sehen Sie nicht die Gefahr, dass die Schlepper genau wissen, dass die Menschen gerettet werden? Unterstützt die "Lifeline" das Schleusergeschäft?

Das ist eine billige Ausrede dafür, die Leute ertrinken zu lassen, eine Ausrede für die Unmenschlichkeit, die mit Seehofer gerade die Oberhand gewinnt. Den Schleppern ist es vollkommen egal, ob da ein Schiff ist. Zudem ist die Zone so groß, dass eine Rettung purer Zufall ist. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei ungefähr zehn Prozent.

Was erhoffen Sie sich vom EU-Gipfel?

Es braucht eine Wende in der Asylpolitik hin zu Solidarität und Rechtsstaatlichkeit. Es kann nicht sein, dass man irgendwelche Lager errichtet, dass man die libysche Küstenwache finanziert, dass man Despoten Waffen in die Hand gibt, damit sie Flüchtlinge aufhalten. Das ist ein Skandal sondergleichen. Damit erodieren die Werte der EU. Wenn Politiker so mit Flüchtlingen umgehen, dauert es nicht mehr lange, dass sie auch mit uns so umgehen.