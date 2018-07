Von Tobias Schmidt

Berlin. Gerald Knaus ist Leiter des europäischen Think-Tanks ESI und gilt als Architekt des EU-Flüchtlingspakts mit der Türkei von 2016.

Herr Knaus, sehen Sie Chancen für etwas Ähnliches wie den Türkei-Deal mit Nordafrika?

Die Zahl jener, die in der Ägäis ertrinken, ist seit März 2016 dramatisch zurückgegangen. Es ist also möglich, das zu erreichen, ohne unsere Werte aufzugeben. Das Problem des EU-Türkei Abkommens ist die schlechte Umsetzung in der EU. Die EU darf Asylantragsteller nur nach individueller Prüfung der Schutzbedürftigkeit in die Türkei zurückschicken. Das erfordert schnelle Verfahren, die es immer noch nicht gibt. Und es braucht Mechanismen, um im Einzelfall prüfen zu können was mit jenen passiert, die zurückgeschickt werden. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass es in zwei Jahren nicht gelang, dies einzurichten! Im Fall der nordafrikanischen Staaten wäre es noch sehr viel schwieriger, wenn nicht unmöglich.

Die Maghreb-Länder und Ägypten lehnen die Rücknahme ab. Wie wären sie zu Verhandlungen zu bewegen?

Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens: die EU bringt Menschen, die von europäischen Schiffen gerettet werden, an einen Ort in Nordafrika, an dem sie einen Asylantrag stellen können. So macht es Australien mit der Pazifikinsel Nauru. Doch wohin gehen dann jene, die Asyl bekommen? Und was passiert mit jenen, die kein Asyl bekommen? Australien hat die Antworten darauf bis heute nicht gefunden. Zweitens: Die EU bringt Menschen nach Nordafrika, auch wenn sie dort keinen Asylantrag stellen können. Das wäre der Ausstieg der EU aus der Flüchtlingskonvention und damit ihr praktisches Ende. Doch selbst wenn manche in der EU dies in Kauf nehmen würden: Welches Interesse hätten andere Staaten, hier mitzumachen?

Italien fordert, Schiffe mit Flüchtlingen nicht mehr in europäische Häfen zu lassen. Wäre das zulässig?

Wenn sich Schiffe nicht in Luft auflösen sollen, bleibt die Frage: Wo sollen sie dann hin? Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat Italien, nachdem es 2010 Menschen einfach nach Libyen zurückbrachte, dafür verurteilt. Nun mag es Regierungen geben, denen die Menschenrechtskonvention gleichgültig ist, doch Deutschland gehört zum Glück nicht dazu. Daher wäre ein Gegenvorschlag aus Berlin sinnvoll: schnelle Verfahren, wie heute in den Niederlanden, in Transitzentren der EU, und schnelle Rückführung all jener in ihre Herkunftsländer, die keinen Schutz brauchen. Dafür muss man diesen Ländern Angebote machen. Das wäre sinnvoll und zulässig.

Der Asylkompromiss von Union und SPD würde nur bei Abkommen mit Italien und Österreich funktionieren. Für wie realistisch halten Sie diese?

Abkommen dieser Art, die über Symbolpolitik hinausgehen, sind nicht sehr realistisch. Österreich ist da in der gleichen Situation wie Ägypten: Was wäre sein Interesse, hier mit Deutschland zu kooperieren? Die Lösung besteht nicht darin, eine symbolische Zahl von Menschen in der EU herumzuschieben. Ziel muss es sein, die große Zahl jener, die keinen Schutz in der EU brauchen, aber dennoch kommen und bleiben, davon abzuhalten, sich auf den Weg zu machen. Hier wäre ein Durchbruch möglich, der im Einklang mit internationalem Recht ist.

In der europäischen Politik stehen die Zeichen auf Abschottung. Ist das Problem so wirklich einzudämmen?

Wir brauchen Realismus in einer viel zu ideologischen Debatte. Vollkommene Abschottung à la Nordkorea ist nur zu einem immens hohen Preis zu haben, den Demokratien nicht zahlen sollten. Ansonsten kann niemand Grenzen ohne Kooperation mit anderen kontrollieren, sei es zu Land oder auf dem Meer. Auch Australien schafft das nur, weil es Nauru gibt. Es gibt Vorbilder für eine umsetzbare, humane und mehrheitsfähige Politik. Das EU-Türkei Abkommen ist eines. Wir brauchen Kontrolle, ohne unsere Seele zu verkaufen. Das geht nicht ohne Anstrengung. Zivilisation bedeutet immer Anstrengung.