Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

München. Michael Wolffsohn ist Publizist und Historiker an der Universität der Bundeswehr München.

Herr Professor Wolffsohn, Israels Ministerpräsident Netanjahu wirbt in Berlin für ein härteres Vorgehen gegen den Iran. Er hat das Atomabkommen mit dem Münchener Abkommen von 1938 und der damals gescheiterten Appeasement-Politik verglichen. Eine berechtigte Sorge?

Historische Vergleiche hinken meistens, und die meisten kennen Geschichte kaum. Die Sorge der Israelis, nicht nur Netanjahus, auch der Trump-Amerikaner ist leider mehr als berechtigt. Die Begründungen sind offenkundig. Das Abkommen gilt nur bis 2025. Was kommt danach? Das Abkommen wurde 2015 geschlossen. Die Sanktionen gegen den Iran wurden aufgehoben. Milliarden flossen in den Iran. Die Bürger Irans erreichte das Geld nicht, wohl aber das Militär. Seit 2015 ist Teheran im gesamten Nahen Osten expansiver denn je nämlich in Syrien, im Irak und im Jemen. Der Iran finanziert die libanesische Hisbollah und seit 2015 verstärkt die Hamas im Gazastreifen, die Muslimbrüder in Ägypten und aufständische Schiiten in Saudi-Arabien. Wer das nicht erkennt und benennt, ist mit Blindheit geschlagen oder fördert jene Aktivitäten wissentlich und willentlich. Gleiches gilt fürs Raketenprogramm des Iran.

Lässt sich das von Washington aufgekündigte Atomabkommen noch retten?

Was heißt "retten"? Ist damit die Unterstützung der beschriebenen und geplanten Expansionen und Aggressionen des Iran gemeint? Das sind ja keine Fiktionen, also Erfindungen, sondern Fakten. Wenn das Abkommen bezüglich der erwähnten Defizite verbessert wird, wäre es sinnvoll, also einer Rettung würdig.

In Berlin gibt es Zweifel an Netanjahus Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung. Ist seine Siedlungspolitik nicht der Beleg dafür, dass der israelische Premier es damit nicht ernst meint?

Wer das behauptet, kennt nicht die Geografie und Demografie der israelischen Siedlungspolitik. Unabhängig von der Siedlungspolitik schafft die Zwei-Staaten-Lösung keinen Frieden, sondern neue, wenngleich andere Probleme. Nur eine Mischung aus Staatenbund und Bundesstaat zwischen Israel, Westjordanland, Gaza sowie Jordanien verspricht eine Lösung, also Frieden. In meinem Buch "Zum Weltfrieden" ist das nachzulesen.

Helle Empörung über die Äußerung von AfD-Chef Alexander Gauland, Hitler und die Nazis seien nur "ein Vogelschiss" in über tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Zeigt der Vorsitzende der Rechtspopulisten jetzt sein wahres Gesicht?

Empörte Wort-Wasserfälle als Reaktion auf gezielte, systematische AfD-Provokationen am äußersten rechten Rand kennen wir seit Jahren. Sie gehören zur Propaganda-Strategie der AfD und haben sie erst recht bekannt und bei zu vielen beliebt gemacht. Die empörten AfD-Gegner haben zwar inhaltlich Recht, politisch aber die AfD gestärkt. Sie wurden unfreiwillig die nützlichen Idioten der AfD und erkennen bis heute nicht, dass und wie sie in die AfD-Falle tappen.

Mit welcher Strategie lässt sich die AfD erfolgreich bekämpfen?

Handeln, nicht nur immer folgenlos reden und durchs Reden die AfD stärken. Herr Gauland & Co. wollen "Frau Merkel jagen". Umgekehrt wird es Zeit, dass die Merkels & Co. sowie andere Demokraten Gauland & Co. jagen, zum Beispiel durch Strafanzeigen. Am besten ganz viele. Man zeige den Deutschen ständig Bilder ihres Landes am Ende der NS-Ära, als Deutschland "dank" Hitler & Co in Trümmern lag. Dann halte man Fotos vom heutigen, in Einigkeit und Recht und Freiheit und im Wohlstand blühenden Deutschland dagegen. Schließlich frage man die Deutschen: "Was wollt ihr? Dieses oder jenes Deutschland?" Wer sich dann fürs Deutschland am Ende der NS-Zeit entscheidet, soll wissen: "Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber."