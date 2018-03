Von Jan Dörner und Andreas Herholz

Demmin/Berlin. Angela Merkel weiß um die Unzufriedenheit in ihrer Partei. "Wenn in Zukunft die Sozialdemokratie das Finanzministerium besetzt, dann werden unsere Haushaltspolitiker noch mehr aufpassen müssen, dass wir nicht Schulden auf dem Rücken unserer Kinder und Enkel machen", ruft sie am Mittwochabend in einem Zelt in Demmin. Politischer Aschermittwoch der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Merkels eigener Landesverband. Die Kanzlerin verspricht: Die "schwarze Null" werde ein Markenzeichen der CDU bleiben.

Doch das ist es auch schon an politischer Attacke. Auf andere Parteien geht Merkel in ihrer 20-minütigen Rede gar nicht erst ein. Vielmehr nutzt sie ihren Auftritt für einen Appell zu Geschlossenheit und Respekt. "Es geht für jeden und in jeder Partei darum zu fragen: ,Was kann ich für dieses Land tun?’", sagt die Kanzlerin. "Das ist die Aufgabe von Politik: zu dienen und nicht rumzumosern." Die Bundespolitik müsse dafür sorgen, "dass da, wo es heute noch nicht gut ist, es in Zukunft besser" werde, so Merkel. Und sie schließt mit einem bemerkenswerten Rückgriff auf ihren berühmten, zwischendurch eingemotteten Satz aus dem Sommer 2015: "Ich bin überzeugt. Wir schaffen das!", sagt sie in Demmin - und meint die schwierige Lage in Berlin.

"Wir sind in einer ganz besonderen Zeit. In einer Zeit, in der sich entscheidet, ob wir die Kraft aufbringen, unsere gemeinsamen Stärken sich entwickeln zu lassen, oder ob wir uns verheddern", sagt Merkel. Das kann man als überparteilichen Appell verstehen - oder auch an einen Aufruf zur innerparteilichen Ruhe.

Denn Merkels Kritiker sind laut. Die Unruhe in der Partei ist weiter groß. Der Ruf nach personeller Erneuerung und Verjüngung wird immer lauter. Der frühere Verteidigungsminister und CDU-Generalsekretär Volker Rühe attackierte Merkel, warf ihr am Mittwoch vor, sie habe für die Zukunft der CDU "desaströs verhandelt". Er vermisse strategisches Denken bei der Kanzlerin, wenn es um die Besetzung der Ministerposten gehe. Die wichtigsten Posten im Bundeskabinett und in der Bundestagsfraktion müssten mit potenziellen Kanzlerkandidaten besetzt werden. Die CDU brauche jetzt "ein Zukunftsteam, keine Ergebenheitstruppe", so Rühe. Jeder müsse mal aufhören. "Wer Nachfolger braucht, der muss auch Talente fördern", sagte er.

Die CDU-Chefin reagiert. Dem Vernehmen nach will sie am Montag in den Parteigremien das Geheimnis um ihre Minister-Liste lüften, eine Woche vor dem Sonderparteitag am 26. Februar. Schon am Sonntag hatte sie per TV-Interview eine personelle Erneuerung angekündigt.

Ganz oben auf der Liste der möglichen Kandidaten stehen der Chef der Mittelstandsvereinigung Carsten Linnemann und Finanzstaatssekretär Jens Spahn. Auch der Vorsitzende der Jungen Union, der CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak, gilt als möglicher Kandidat für ein Regierungsamt oder den Posten des CDU-Generalsekretärs. Der neue Vorsitzende der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mark Hauptmann, fordert im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion (siehe unten) die "personelle Einbindung jüngerer, dynamischer Köpfe".

"Angela Merkel wird dazu einen sehr klugen Vorschlag machen", sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). So sollten Politiker in Regierung und Parteiführung vertreten sein, "die für unterschiedliche Flügel stehen". Zugleich tritt er Forderungen nach einem frühzeitigen Rückzug der Kanzlerin noch während der Wahlperiode entgegen. Dass Merkel ihre beiden Ämter als Kanzlerin und CDU-Chefin die volle Legislaturperiode behalten wolle, sei genau richtig, so Günther.

Spahn bezeichnet den Verlust des Finanzministeriums als schmerzhaft und "hohen Preis" für eine Koalition. Die konservative Basis feiert ihn als Merkel-Kritiker - auch beim politischen Aschermittwoch der Südwest-CDU (siehe S. 20). Er gibt sich derzeit gelassen: Natürlich wolle er Minister im neuen Kabinett werden, hat er gerade in einer Talkshow bekannt. Doch werde das "die Frau Bundeskanzlerin entscheiden". Minister oder nicht - er jedenfalls könne mit jeder Situation umgehen.