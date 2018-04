Von Benjamin Moscovici, RNZ Berlin

Berlin. Wackelt der erste Triumph der AfD im Deutschen Bundestag? Am Dienstag hatte die Fraktion erste Erfolge im Kampf um Posten vermelden können. In den Ausschüssen für Recht-, Tourismus- und Haushalt sollen die Rechtspopulisten den Vorsitz übernehmen. Doch schon am Tag danach regt sich großer Widerstand bei den anderen Fraktionen. Wie bereits im Fall Alfred Glaser, der drei Mal für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten abgelehnt wurde und Roman Reusch, dem die Aufnahme ins parlamentarische Kontrollgremium verwehrt wurde, haben viele Abgeordneten Zweifel an der Integrität der AfD-Kollegen.

Besonders umstritten: Der Ökonom und Islamkritiker Peter Boehringer, der die Leitung im Haushaltsausschuss übernehmen soll. "Ihm fehlen die Qualifikationen, und ich persönlich kann ihn nicht ab", sagte Johannes Kahrs, Haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion am Mittwoch im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Wir müssen jetzt in der Fraktion beraten, wie wir damit umgehen. Das letzte Wort ist hoffentlich noch nicht gesprochen", sagte Kahrs.

Immer wieder stellt sich für die Abgeordneten von Union, SPD, FDP, Grünen und Linkspartei die Frage: Wie umgehen mit den Rechtspopulisten? Einerseits will man den Scharfmachern vom rechten Rand im Bundestag keine politische Plattform bieten. Andererseits hilft jede Sonderbehandlung, jede Ausgrenzung der AfD dabei, sich in der Opferrolle zu inszenieren. Als der Bundestag eine Änderung der Geschäftsordnung durchsetzte, damit der 77-jährige AfD-Abgeordnete Wilhelm von Gottberg nicht als Alterspräsident die konstituierende Sitzung des Bundestages eröffnen durfte, hat niemand mehr davon profitiert als die Rechtspopulisten.

Peter Boehringer, der AfD-Kandidat für den Vorsitz des Haushaltsausschusses, hat durchaus ökonomische Expertise. Der 48-Jährige mit randlosen Brillengläsern und ergrautem Haarkranz ist Absolvent der European Business School und hat als Wirtschaftsjournalist über Euro- und Geldpolitik geschrieben.

Aber Boehringer hat eben auch eine andere Seite. In seinen Augen wird die Welt von Freimaurern und Eliten regiert, die "New World Order" kontrolliere nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Vereinten Nationen. Über die Ankunft Hunderttausender Flüchtlinge in Europa sagte er 2015 in einem Interview mit einem rechtsgerichteten Youtuber: "Es ist eine Invasion, es ist gesteuert, es ist geplant." Boehringer befürchtet eine "Umvolkung". "So wie wir es jetzt machen - das ist suizidal", sagte Boehringer in dem Video.

Nun sind private Mails des AfD-Politikers aufgetaucht, die weiteres Licht auf seine Haltung werfen. Darin ist die Rede vom "völlig irren Gebaren des Staats", der vor dem "kriminellen = koranhörigen = frauenverachtenden Macho-Mob der Surensöhne" kapituliere.

In den Mails wird Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen ihrer Haltung in der Flüchtlingspolitik als "Merkelnutte" oder "Führerin Merkel" bezeichnet. Boehringer verteidigte sich gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Ja, er sei ein Islamkritiker, das sei kein Geheimnis, aber er habe kein Problem mit der Glaubensfreiheit. Ihm gehe es nur um den illiberalen Islam. Vor dem müsse Deutschland geschützt werden.

Einige der Begriffe, so behauptet er, seien ihm untergeschoben worden, Fake News, andere Aussagen stammten zwar von ihm, seien aber auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise und in privatem Kontext gefallen.

Traditionell erhält die größte Oppositionspartei den Vorsitz in dem mächtigen Haushaltsausschuss. Daran soll sich auch nichts ändern, selbst wenn die AfD dadurch zum Zuge kommt. Darin sind sich alle Fraktionen einig. Aber im konkreten Fall gibt es massive Bedenken.

Boehringers Vorgängerin auf dem Posten, Gesine Lötzsch von den Linken, sagte im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion: "Nach allem was wir über Herrn Boehringer wissen, werden die Linken ihn nicht unterstützen, sollte es zu einer Abstimmung kommen." Üblicherweise handeln die Parteien untereinander aus, welche Fraktion welchen Posten bekommt, die einzelnen Kandidaten werden dann nur noch abgenickt. Im Fall Boehringer könnten die Abgeordneten eine Ausnahme machen.

Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), erklärt: "Den Personalvorschlag der AfD für den Vorsitz werden wir in der Arbeitsgruppe Haushalt der Union beraten. Die Arbeitsgruppe wird sich erst in der kommenden Woche konstituieren, das Ergebnis der Beratungen bleibt abzuwarten." Auch über Gesine Lötzsch war zu ihrem Amtsantritt vor gut vier Jahren wegen mehrerer kommunistischer Zitate abgestimmt worden.

Noch ist offen, wie der Kampf der AfD um Posten ausgeht. Für Boehringer ist klar: Sollte seine Kandidatur abgelehnt werden, wäre das ein Skandal. Selbst das ehemalige SED-Mitglied Lötzsch sei schließlich auf dem Posten bestätigt worden.