Von Benjamin Moscovici, RNZ Berlin

Berlin. Massentierhaltung ist eine Qual für Tiere, sie bedroht das Weltklima und unsere Gesundheit. Zu diesem Ergebnis kommt der neue "Fleischatlas" des Umweltschutzverbandes Nabu und der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, der gestern vorgestellt wurde. Welche Konsequenzen fordern Tier- und Umweltschützer und warum können wir trotz allem nicht die Finger von Schinken, Steaks und Würstchen lassen? Hintergründe zu der Studie und dem Ruf nach Konsequenzen.

Essen die Deutschen immer mehr Fleisch? Jeder Deutsche isst jährlich rund 60 Kilogramm Fleisch. Die Zahlen aus der Tierhaltungsindustrie sind entsprechend enorm: Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mehr als 27 Millionen Schweine, 12,4 Millionen Rinder, 1,8 Millionen Schafe und 41 Millionen Legehennen gehalten. Als 2013 der erste "Fleischatlas" die Dimension des Konsums in Deutschland sichtbar machte, war die Empörung groß. Dennoch hat sich bislang nicht viel geändert. Auch wenn die Zahl der Vegetarier von zwei auf vier Prozent gestiegen ist - der Gesamtverbrauch der Deutschen bleibt konstant hoch.

Ist so viel Fleisch ungesund? Die Sterberate von Menschen mit hohem Fleischkonsum liegt gut 20 Prozent über der von Menschen mit niedrigem Fleischkonsum, so eine aktuelle Studie aus Schweden. Je höher der Fleischkonsum, desto größer das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Der "Fleischatlas" weist auf ein weiteres Problem hin. In der Massentierhaltung werden großzügig Antibiotika unter das Tierfutter gemischt, um die Ausbreitung von Keimen in den engen Ställen zu verhindern. Diese Praxis hat das Entstehen resistenter Keime begünstigt, die durch das Fleisch auf den Menschen übergehen. Das Risiko ist enorm: Wenn Infektionen nicht mehr mit Antibiotika behandelbar sind, könnten einfache Entzündungen wieder zu lebensbedrohlichen Erkrankungen werden.

Warum können die Deutschen trotz allem die Finger nicht vom Fleisch lassen? Eigentlich wissen die meisten, dass zu viel Fleisch ungesund ist. Aber es schmeckt einfach so gut. "Solange Fleisch in unserem Umfeld fast täglich auf dem Speiseplan steht, werden die Menschen auch Fleisch essen", ist Anette Buyken, Ernährungswissenschaftlerin an der Universität Paderborn überzeugt. "Wir müssten als Gesellschaft unsere Norm ändern. Wenn es in Kantinen, Mensen und auf Speisekarten normal ist, dass immer vegetarische Mahlzeiten angeboten werden und nur hin und wieder Fleisch, dann werden wir auch weniger Fleisch essen", so die Wissenschaftlerin gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

> Was bedeutet der Fleischkonsum für die Umwelt? Hühner in Legebatterien und Mastschweine, denen der Platz fehlt, sich umzudrehen, sind die großen Opfer der Massentierhaltung. Aber auch das Klima leidet unter dieser Form der Landwirtschaft. Massentierhaltung verbraucht Unmengen an Wasser. Außerdem, so rechnet der "Fleischatlas" vor, würde eine Reduktion des Tierbestands um 20 Prozent CO2-Einsparungen um 20 Millionen Tonnen bedeuten. Das entspricht dem Abgasausstoß eines großen Kohlekraftwerks.

Welche Konsequenzen werden gefordert? Die Herausgeber des "Fleischatlas" fordern eine Halbierung des Fleischkonsums in Deutschland. Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, sagt, es gebe zwar nicht die eine Silberkugel, mit der man alle Probleme lösen könne, aber "wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen, brauchen wir einen Umschwung in der Ernährung." Denn nur mit Maßnahmen im Energiesektor und nicht in der Landwirtschaft ließen sich die Klimaziele nicht einhalten. Um das Konsumverhalten zu ändern, fordert der "Fleischatlas" ein neues Fleischsiegel, das über die Tierhaltungsstandards informiert. Ähnlich wie bei Eiern soll es den Kunden Orientierungshilfe beim Fleischeinkauf geben. Tatsächlich hat die Kennzeichnungspflicht bei Eiern bereits Erfolg gezeigt: Der Anteil der verkauften Bio-Eier ist stetig gewachsen, während der Anteil an Käfighaltungs-Eiern seit Einführung des Labels von 70 auf 56 Prozent gesunken ist.

Gibt es noch andere Vorschläge? Ein zentrales Problem der industriellen Tierhaltung ist die starke Belastung von Böden und Grundwasser mit Gülle. Um sie zu reduzieren, fordern die Autoren eine Abgabe, wenn Bauern zu viel Stickstoff auf ihren Feldern ausbringen. Zudem müsse die Zahl der Nutztiere pro Hektar eingedämmt werden, auf zwei Rinder oder zehn Schweine. Auch an die EU-Gelder für Agrarpolitik wollen die Fleischatlas-Autoren ran: Mit den 60 Milliarden Euro jährlich sollen vorrangig umwelt- und tierfreundliche Landwirtschaft gefördert werden. Der Fleischatlas merkt auch an, dass die Wertschätzung steigt, wenn das ganze Tier gegessen wird - und nicht nur seine besten Stücke.

Wie fallen die Reaktionen aus? Der Deutsche Bauernverband kritisiert den "Fleischatlas" als einseitig. Generalsekretär Bernhard Krüsken hält den Ruf nach einer Halbierung der Nutztierzahlen in Deutschland für unausgegoren: Es gebe kaum ein anderes Produkt, das sich einer derart konstanten Beliebtheit erfreue, so Krüsken gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Dennoch kann er sich der grundsätzlichen Forderung nach einer nachhaltigeren Landwirtschaft und mehr Einsatz fürs Tierwohl durchaus anschließen. Aber: "Teureres Fleisch wird derzeit einfach nicht gekauft." Und das könne man nicht einfach mit einer Entscheidung von oben herab ändern. "Würden wir die Fleischerzeugung in Deutschland einfach um 50 Prozent reduzieren, würden unsere Nachbarländer freudig einspringen und den bleibend hohen Bedarf decken."