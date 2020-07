Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. In Baden-Württemberg beginnen morgen die Sommerferien, in Mecklenburg sind sie am Wochenende schon wieder vorbei, in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein eine Woche später. Die Skepsis bleibt groß, ob es mitten in der Corona-Pandemie mit der geplanten Rückkehr in den Regelbetrieb an den Schulen klappt. Nach Ansicht des Deutschen Lehrerverbandes sind die Schulen dafür nicht ausreichend vorbereitet. Präsident Heinz-Peter Meidinger übt deutliche Kritik an den Plänen.

Herr Meidinger, nach den Sommerferien kehren die Schulen wieder zum Regelbetrieb zurück. Ist es dafür angesichts der Pandemie noch zu früh?

Ob es zu früh ist, muss die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens zeigen. Ich fürchte zumindest, dass die Ankündigung voreilig war. Wenn eine zweite Infektionswelle kommt, ist es mit dem Regelbetrieb sowieso gleich vorbei.

Sind die Schulen auf den Vollbetrieb ausreichend vorbereitet?

Das Problem ist, ob das dann notwendige neue Hygienekonzept, mit einer Abschottung der Lerngruppen zueinander, praktikabel ist. Für das Kurssystem der gymnasialen Oberstufe eindeutig nicht.

Wo sehen Sie denn die größten Probleme?

Es ist auf jeden Fall ein Experiment, das sofort wieder abgebrochen werden muss, wenn die Infektionszahlen an Schulen signifikant steigen. Ich fürchte ein riesiges Durcheinander im Herbst, weil die Schulen weder auf den Vollbetrieb mit neuen Hygieneschutzmaßnahmen noch auf den Distanzbetrieb mit nachgerüsteter digitaler Ausstattung ausreichend vorbereitet sind. An vielen Schulen sind Lüftungskonzepte und die Isolierung von Lerngruppen nicht umsetzbar, die Mittel aus dem Digitalpakt sind überwiegend ebenfalls noch kaum an den Schulen angekommen. Da ist in manchen Bundesländern auch viel Zeit verschwendet worden. Die Vorbereitung des nächsten Schuljahres hätte im Regierungshandeln oberste Priorität genießen müssen.

Wäre denn ein Mix aus Präsenzunterricht und Homeschooling auch nach den Ferien der richtige und sichere Weg?

Vor allem an weiterführenden Schulen könnte dieser Mix auch im nächsten Schuljahr noch der sicherste Weg sein. Wir wissen, dass die Infektiosität kleinerer Kinder und von Grundschülern geringer ist als die von Jugendlichen. Bei der Umsetzung der Digitalisierung der Schulen hapert es noch immer.

Was muss geschehen?

Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Distanzunterricht ist eine digitale Infrastruktur an Schulen, schnelles Internet, vollständige W-Lan-Ausleuchtung, Breitband und Glasfaser, professionelle Betreuung der IT-Systeme. Ohne diese Infrastruktur fehlen die Voraussetzungen für effektives Homeschooling. Diese Nachrüstung läuft nicht nebenbei, eigentlich müssten da jetzt in den Ferien die Bagger anrollen, um die Kabel zu legen.

Lassen sich die Lehrpläne angesichts der Probleme und Umstände überhaupt umsetzen?

Wir haben einen Nachholbedarf aus dem alten Schuljahr und wissen nicht, ob wir die jetzt notwendige Zusatzförderung im neuen Schuljahr angesichts des unberechenbaren Infektionsgeschehens und des Lehrermangels auch anbieten können. Ich fürchte, dass wir auch im nächsten Jahr Abstriche machen müssen und uns die Folgen von Corona noch lange beschäftigen werden, weit über das nächste Schuljahr hinaus.

Braucht es einen Plan für die Schulen, für den Fall, dass es zu einer zweiten Welle kommt?

Der Plan ist ganz einfach: Er lautet höchstmögliche Flexibilität. Schulen müssen sowohl auf Vollbetrieb als auch auf Schulschließungen optimal vorbereitet werden. Leider sind sie es nicht.