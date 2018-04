Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Gegenwind für Horst Seehofer. Der Innenminister stößt mit seinen Plänen zur Begrenzung des Familiennachzuges auf Kritik bei der Opposition, aber auch beim Koalitionspartner SPD. "Komplett tot" wäre der im Koalitionsvertrag "ohnehin schon geschredderte Familiennachzug" nach Ansicht der Grünen, würde der Gesetzentwurf umgesetzt. Die SPD warnt Seehofer davor, über die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag hinaus zu gehen. Zwischen SPD und Union gebe es eine klare Vereinbarung zum Familiennachzug. "Der Innenminister ist daher gut beraten, keine Vorschläge zu machen, die über diese Vereinbarung hinausgehen und weitere Personengruppen vom Familiennachzug ausschließen", so der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Burkhard Lischka.

Seehofer will strengere Kriterien für den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus. Nach den Plänen sollen Flüchtlinge, die Sozialleistungen wie etwa Hartz IV erhalten, vom Familiennachzug ausgeschlossen werden können. Laut dem Entwurf eines "Familiennachzugsneuregelungsgesetz", der unserer Berliner Redaktion vorliegt, sollen Geschwister und volljährige Kinder nicht nachgeholt werden dürfen. Nur Ehepartner, Eltern minderjähriger Kinder und minderjährige unverheiratete Flüchtlinge sollen ein Nachzugrecht erhalten.

"Mit dem Gesetzentwurf wird festgelegt, dass aus humanitären Gründen monatlich bis zu 1000 ausländische Familienangehörige zu subsidiär Schutzberechtigten in das Bundesgebiet zuziehen können", heißt es in dem 20 Seiten starken Entwurf, der jetzt zwischen den zuständigen Ministerien abgestimmt wird. Dies sei so bemessen, dass die Integration gelingen könne und nicht die Kapazitätsgrenzen übersteige.

Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf eine Begrenzung verständigt. Grundsätzlich ausgeschlossen bleiben sollen eheliche Lebensgemeinschaften, die erst nach der Flucht aus dem Herkunftsland geschlossen worden seien und Personen, die schwere Straftaten begangen hätten sowie Gefährder. Die neue gesetzliche Regelung solle den Anreiz verringern, "dass Minderjährige von ihren Eltern unter Gefährdung des Kindeswohles auf die gefährliche Reise in die Bundesrepublik Deutschland vorgeschickt werden", heißt es.

Für die Grünen wären die Regelung "ein Bruch mit der UN-Kinderrechtskonvention" und auch der Ausschluss von Hartz-IV-Empfängern ein Verstoß gegen humanitäre Verpflichtungen, so Grünen-Chefin Annalena Baerbock. "Ausschlaggebend für einen Nachzug sollten humanitäre Gründe sein, nicht der Geldbeutel", so SPD-Innenexperte Lischka.

Unterstützung für die Seehofer-Pläne kommt aus der CDU: "Leistung und Integrationsbereitschaft müssen sich lohnen. Wir wollen den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten vor allem als Integrationsanreiz ausgestalten", erklärte Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU). "Wer sich anstrengt und fleißig ist, wer Deutsch lernt und seinen Lebensunterhalt durch Arbeit sichert, muss beim Nachzug seiner Familien deutlich besser gestellt werden als der, der das nicht tut", forderte er. Wenn der Familiennachzug mit Hinweis auf die beschränkte Integrationsfähigkeit Deutschlands begrenzt würde, bei der Auswahl erbrachte Integrationsleistungen aber nur als ein Gesichtspunkt unter vielen berücksichtigt würde, wäre dies "zutiefst widersprüchlich", erklärte der CDU-Rechtsexperte. Union und SPD hätten den Nachzug für subsidiär Schutzberechtigte auf 1000 Familienangehörigen pro Monat begrenzt. Jetzt gehe es darum, die Auswahlkriterien festzusetzen.