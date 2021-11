Steht in der Kritik: Gesundheitsminister Jens Spahn will die Ausgabe des Biontech-Impfstoffs rationieren. Foto: dpa

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Der Allgemeinmediziner Albertus Arends ist der Verzweiflung nahe: "Für uns ist das eine echte Katastrophe", sagt der stellvertretende Vorsitzende der Heidelberger Ärzteschaft zu den Plänen von Gesundheitsminister Jens Spahn, die Auslieferung des Corona-Impfstoffes von Biontech zu rationieren. "Wir richten massenhaft Impftermine ein und erfahren dann am Freitagnachmittag, dass wir nur noch 30 Dosen Biontech pro Woche bekommen sollen", ärgert sich Arends. Das Telefon in seiner Praxis werde nun nicht mehr stillstehen und er wisse gar nicht, wie er die anfallende Aufklärungsarbeit leisten solle. "Die Zeit dafür haben wir nicht", so der Arzt aus dem Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Auch Arends’ Kollege Stefan Carewicz aus Dossenheim berichtet, dass viele Impfwillige bereits bei der Terminvereinbarung wissen wollten, ob sie auch wirklich Biontech bekommen. "Die Umplanung wird sehr viel unnötige und resourcenintensive Arbeit kosten", erklärt der Hausarzt. Zudem gehe Vertrauen der Patienten zum Arzt, aber auch zu Staat und Regierung verloren.

Der Grund des Ärgers: Das Bundesgesundheitsministerium hatte am Freitag in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den Biontech-Impfstoff angekündigt, damit das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommt. Andernfalls drohten eingelagerte Moderna-Dosen zu verfallen. Praxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können. Für Bestellungen von Moderna soll es keine Höchstgrenzen geben.

Die Entscheidung des Ministers stieß auch in der Politik auf Unverständnis. "In dieser Phase der Pandemie ist es ein fatales Signal, genau den Impfstoff, dem die Menschen derzeit am meisten vertrauen, mit Höchstbestellmengen zu versehen", sagte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Samstag in Stuttgart. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warf dem Ministerium vor, "Brocken in das Impfgetriebe" zu werfen.

Haus- und Fachärzte erhöhten ihre Kapazitäten, man steuere in der nächsten Woche auf einen Impfrekord zu, sagte Stephan Hofmeister vom Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). "Da ist es fatal, wenn uns das Bundesgesundheitsministerium Knüppel zwischen die Beine wirft." Der Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, Wolfgang Miller, befürchtet, dass das Vertrauen der Menschen in die Impfkampagne verloren gehe: "Noch vor Kurzem war zugesagt worden, dass alle Impfstoffe uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Jetzt wird diese Planung von der Politik über den Haufen geworfen. Der Bundesgesundheitsminister erzeugt damit massiv erhöhten Beratungsbedarf in den Praxen und verunsichert Patientinnen und Patienten."

Noch weiter ging die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, die in einer Resolution die sofortige Abberufung von Jens Spahn als geschäftsführendem Bundesgesundheitsminister fordert. "Diese erneute Sabotage der Impfkampagne für unsere Praxen und für die Menschen, die uns vertrauen, muss umgehend gestoppt werden", heißt es dazu in der Resolution.

Spahn verteidigte die Entscheidung am Sonntagabend: "Ich kann’s deswegen nicht zurückziehen, weil es einfach ’ne Frage der verfügbaren Menge ist", sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Wir halten da nichts zurück. Ich kann ja keinen Impfstoff ausliefern von Biontech, der nicht da ist." Die Nachfrage sei wahnsinnig gestiegen in den letzten zwei Wochen. Bereits am Samstag hatte Spahn erklärt, mit Biontech und Moderna gebe es zwei exzellente und hoch wirksame Impfstoffe. "Ich kann versprechen, dass jeder, der sich impfen lassen will, einen guten, sicheren und wirksamen Impfstoff bekommt."

Daran zweifelt auch Albertus Arends nicht, den vor allem die kurzfristige Ankündigung ärgert. "Spahn weiß doch nicht erst seit Freitag, dass der Moderna-Impfstoff bald verfällt", so der Arzt. Der Minister habe keine Ahnung von der Realität in den Praxen.

Nur das Image ist bei Moderna schlechter

Der Impfstoff schützt womöglich sogar besser vor der Delta-Variante als Biontech - Ärzte fürchten dennoch Verunsicherung

Berlin (dpa) - Das Bundesgesundheitsministerium hat mit der Ankündigung, beim Biontech-Impfstoff "Höchstbestellmengen" einzuführen, damit eingelagerte Moderna-Dosen vor dem Verfall verimpft werden, viel Kritik auf sich gezogen. Ein Überblick:

Wie kam es überhaupt zu dem Streit? Deutschland hat dem Bundesgesundheitsministerium zufolge 16 Millionen Dosen Moderna auf Lager. Bestellt werde aber momentan zu 90 Prozent Biontech. Ab Mitte des ersten Quartals drohten eingelagerte Moderna-Dosen zu verfallen. "Es muss unser gemeinsames Anliegen sein, dies mit allen Mitteln zu verhindern", heißt es in einem Schreiben des Ministeriums an die Länder. Praxen und Impfzentren sollen nur noch bestimmte Mengen Biontech bestellen dürfen, damit mehr Moderna zum Einsatz kommt.

Warum ist die Kritik so scharf? Ärzte- und Ländervertreter halten es für ein falsches Signal, die Bereitstellung des in Deutschland besonders gut angenommenen Impfstoffs von Biontech zu drosseln, sie befürchten Verunsicherung. Befürchtet wird, dass Menschen, die schon Booster-Termine mit Biontech vereinbart haben, zögern könnten, wenn ihnen Moderna angeboten wird, und dass in den Praxen durch viele Nachfragen und Umplanung deutliche Mehrarbeit entsteht.

Wie gut schützt Moderna? Sehr gut – darauf weisen Untersuchungen hin. Eine US-Studie etwa verglich die Effektivität der Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer mit Blick auf Delta. Ihr Ergebnis: Modernas Spikevax schützt zu rund 76 Prozent vor einer Infektion. Comirnaty von Biontech kam auf 42 Prozent. Die Studien-Autoren weisen allerdings darauf hin, dass die Unterschiede noch bestätigt werden müssten. Eine jüngst veröffentlichte Studie aus Katar tut dies: Der Schutz vor Infektion wie Hospitalisierung ist bei der Delta-Variante bei Spikevax höher als bei Comirnaty, so ihr Ergebnis.

Und Moderna als Booster? Dazu gibt es bislang nur erste Hinweise. Es deutet sich an, dass Moderna hier mindestens genauso effektiv ist wie Biontech. So hat das Gesundheitsministerium Singapurs vor einigen Tagen die Ergebnisse eines Vergleichs veröffentlicht, bei dem alle Personen die Grundimmunisierung mit Biontech hatten. Wurden diese auch beim dritten Mal damit geimpft, ergab sich eine Reduzierung des Infektionsrisikos von 62 Prozent. Bekamen sie Moderna, lag sie bei 72 Prozent.

Was sagen Wissenschaftler zur Kombination von Impfstoffen? Für die Auffrischungsimpfung empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) generell einen mRNA-Impfstoff, auch wenn man vorher einen anderen bekommen hat. Wenn möglich, soll es beim Boostern derselbe mRNA-Wirkstoff sein wie bei der Grundimmunisierung, schreibt das Robert Koch-Institut. Ist dieser nicht verfügbar, könne auch der jeweils andere eingesetzt werden. Lediglich für Personen unter 30 Jahren wird ausschließlich Biontech empfohlen, weil in dieser Altersgruppe bei Moderna das Risiko für bestimmte Herzentzündungen leicht erhöht ist. Die Experten haben also grundsätzlich keine Bedenken hinsichtlich eines möglichen Wechsels.

Warum entscheiden sich so viele in Deutschland für Biontech? Das dürfte auch daran liegen, dass der Impfstoff hier entwickelt wurde und durch Berichte über die Erfolgsstory der Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin ein besonders gutes Image hat. Außerdem setzt auch die deutsche Corona-Impfkampagne vor allem auf Biontech. Der Impfstoff liegt bei den vereinbarten Liefermengen mit Abstand vorne: In diesem Jahr sind es laut einer Übersicht des Gesundheitsministeriums weit über 100 Millionen Dosen. Von Moderna wurde etwa halb so viel geordert.