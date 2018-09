Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Nach knapp zwei Stunden ist der Streit um Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen vom Tisch. Ein Kompromiss um des Koalitionsfriedens Willens. Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chefin Andrea Nahles und CSU-Chef Horst Seehofer sind sich einig. Kurz vor 18 Uhr ist klar: Konflikt entschärft, Regierung gerettet, Versetzung statt Rauswurf. Seehofer beruft Maaßen ab, holt ihn aber zugleich zurück in sein Ressort. "Herr Maaßen wird in Zukunft Staatssekretär im Bundesministerium des Innern werden", heißt es in einer zwölfzeiligen Mitteilung, die Regierungssprecher Steffen Seibert im Namen der drei Parteichefs verbreitet. Details sollen am heutigen Mittwoch vorgestellt werden. Dem Vernehmen nach soll Maaßen künftig für Innere Sicherheit und Cybersicherheit zuständig sein.

Bis zuletzt war noch darum gerungen worden, ob Maaßen nur Abteilungsleiter im Ministerium werden soll - damit wäre er auf der gleichen Besoldungsstufe wie bislang geblieben - oder eben zum hochdotierten Staatssekretär aufrückt. Mit der nun vereinbarten Lösung steigt Maaßen von Soldstufe B9 (11.577 Euro) auf B11 (14.157 Euro).

In der SPD regt sich bereits Widerstand. Besonders Vertreter des linken Flügels sind fassungslos. Von Satire ist dort die Rede. Ein Genosse flüchtet sich in Galgenhumor: "So sind wir. Wir setzen uns immer für die Arbeitnehmer ein."

Das SPD-Präsidium trifft sich am Abend, um über das Ergebnis zu beraten. Aus der Parteispitze heißt es, dass die Personal-Rochade ab jetzt Sache des Bundesinnenministers sei.

Am vergangenen Donnerstag hatten sich Nahles, Kanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer ohne Ergebnis vertagt. Gestern nun die Stunde der Entscheidung, ein weiterer Gipfel, der über das Schicksal der Großen Koalition bestimmt.

Ab 13 Uhr hatte Seehofer zunächst im Innenministerium mit engen Vertrauten über eine Strategie für das Gipfelgespräch im Kanzleramt beraten. Zwei Stunden später fuhr der CSU-Chef vor dem Kanzleramt vor. In einer Vorbesprechung stimmte er sich mit der CDU-Vorsitzenden Merkel ab. Um kurz nach 16 Uhr stieß schließlich SPD-Chefin Nahles zu der Runde dazu. Sie hatte auf einen Rückzug von Maaßen bestanden - während Seehofer ihm immer wieder das Vertrauen aussprach. Medienberichte, wonach Merkel sich bereits gegen Maaßen entschieden und darüber am Wochenende die Koalitionspartner informiert habe, hatte Merkel am Montag undementiert gelassen.

Scharfe Kritik kommt nun von der Opposition. Das Innenministerium dürfe keine Resterampe sein "für politisch unhaltbare Beamte", sagt Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. Seine Grünen-Kollegin Katrin Göring-Eckardt meint: "Das ist eine unfassbare Mauschelei. Wer illoyales Verhalten und Kuschelei mit der AfD belohnt statt ahndet, hat jedes Gespür für Anstand verloren. Und die SPD macht alles mit." Die AfD klagt, mit dem Wechsel Maaßens solle ein unbequemer Geist kaltgestellt werden.

Maaßen, der seit 2012 an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) stand, dürfte am Ende sogar nicht ganz unzufrieden mit der Entscheidung sein: Aus Sicherheitskreisen heißt es, er sei nach der Bundestagswahl unglücklich darüber gewesen, dass er bei der Verteilung der Staatssekretärsposten leer ausgegangen war. Über seine Nachfolge beim BfV soll es bald eine Entscheidung geben.

Aus den Reihen der SPD-Linken gab es sogar Forderungen, die Koalition aufzukündigen, sollte Maaßen bleiben. Nun muss Nahles ertragen, dass Seehofer in der auch von ihr mitgetragenen Erklärung Maaßen ausdrücklich lobt. "Seehofer schätzt seine Kompetenz in Fragen der öffentlichen Sicherheit", steht dort schwarz auf weiß. Immerhin wird betont, dass Staatssekretär Maaßen nicht für die Aufsicht über das BfV zuständig wird. Das wäre dann wohl auch aus Sicht der Union zuviel für Nahles gewesen.