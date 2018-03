Von Georg Ismar

Berlin. Andrea Nahles rackert sich ab. Sie will die erste Frau an der Spitze der deutschen Sozialdemokratie werden. Landauf, landab ist die SPD-Chefin in spe unterwegs. Schwerte, Augsburg, Hamburg, Hannover, Kamen, Mainz. Aussteigen, kämpfen, streiten, kaum noch Stimme. Abfahren, Telefonieren und Managen im Wagen. Nur ein paar Stunden Schlaf. Nächster Umfrageschock. Weiter, gute Miene machen. Nach turbulenten Tagen stimmen die SPD-Mitglieder seit Dienstag über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag ab. Und wie in einem schlechten Film gibt es wieder einige Nebenkriegsschauplätze.

Die neuesten Entwicklungen am Rande: Eine "Hündin" namens Lima ist als SPD-Mitglied aufgenommen worden. Eine Boulevardzeitung hatte getrickst. Die Mitgliedschaft wird natürlich annulliert, die Teilnahme am Mitgliedervotum über die Große Koalition sei ausgeschlossen. Die SPD ruft wegen des Vorgehens den Presserat an. Aber der Fall wirft die Frage auf, ob alle Neumitglieder ausreichend geprüft worden sind.

Dann geht es weiter: Der Kanzlerkandidat von 2013, Peer Steinbrück, kündigt Dienstag ein neues Buch an: "Das Elend der Sozialdemokratie - Anmerkungen eines Genossen." Derweil überholt die AfD (16 Prozent) die SPD (15,5). Nach dem Rückzug von Parteichef Martin Schulz und den Chaostagen in Berlin ist der Genosse Trend noch weiter nach unten unterwegs. Nur 13 Prozent der Bürger halten Nahles für fähig, die Probleme des Landes zu lösen. Eine "angenehme Ausstrahlung" schreiben ihr ebenfalls nur 13 Prozent zu, so eine Forsa-Umfrage.

Die Partei, die sich verdient gemacht hat um Fortschritt und soziale Verbesserungen, ist gerade die Selbstzweifel-Partei Deutschlands. Nahles wirbt auf Regionalkonferenzen um Zustimmung bei der Briefwahl über den Koalitionsvertrag, dessen Ergebnis am 4. März verkündet wird. Viele Genossen loben ihr Werben; ihr Erklären der Inhalte von 8000 neuen Pflegern bis zu sechs Milliarden Euro für die Bildung.

Aber es ist ein Misstrauen der Basis gegenüber der gesamten Führung zu spüren. In Foren wird das Regeln der Schulz-Nachfolge im kleinen Zirkel diskutiert, die Art des Politikmachens. Aber auch die Sprache im Koalitionsvertrag, wie zum Beispiel: Parität, letale Entnahme oder die Einrichtung einer Enquête-Kommission für Baulandmobilisierung.

Und Nahles wird gefragt, warum sie nicht gemeinsam mit GroKo-Rebell Kevin Kühnert diskutiert? Auch am Begleitschreiben zum SPD-Votum gibt es Kritik. Das Werben pro GroKo wird als arg einseitig bewertet. So ist der Satz zu finden: "Wir als Verhandlungsteam empfehlen Dir aus Überzeugung, mit JA zu stimmen." Der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans meint dazu: "Wie freundlich, dass das Komma nicht auch noch um zwei Wörter nach vorn gerückt worden ist." Dann wäre es quasi ein Befehl der SPD-Spitze: "Wir als Verhandlungsteam empfehlen Dir, aus Überzeugung mit JA zu stimmen."

Es entlädt sich derzeit etwas, das hat viel mit den vorherigen Großen Koalitionen unter Angela Merkel, dem Führungspersonal und mit der Agenda 2010 zu tun. Die Hartz-IV-Reformen von Gerhard Schröder wurden als Regierungsräson von oben verordnet. Der Phantomschmerz reicht bis heute. Nahles war in unfreiwillige Abgänge von drei SPD-Vorsitzenden involviert, ist seit Langem im Führungszirkel. Auch der bis zu ihrer im April geplanten Wahl als Interimschef agierende Olaf Scholz ist kein Liebling der Basis. Mehrere Leute wollen gegen Nahles antreten.