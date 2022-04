Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Er wirkt wie eine Mahnung mit drei Ausrufezeichen an die Europäische Zentralbank (EZB), bei der geldpolitische Sitzung ihres Rates am Donnerstag finanzpolitisch endlich zu handeln. Schließlich heißt es auf ihrer Internet-Seite vollmundig: "Wir halten die Inflation unter Kontrolle." Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes von gestern aber sprechen eine andere Sprache. Im März, so die nun bestätigten Zahlen des Amtes, machte die Inflation in Deutschland gegenüber dem Februar einen Sprung um über zwei Prozent auf eine Jahresrate von 7,3 Prozent.

Für das vereinigte Deutschland ist das der höchste jemals gemessene Wert, und nimmt man die alte Bundesrepublik als Maßstab, ist das so viel wie seit 40 Jahren nicht mehr. Damit wird der ohnehin schon hohe Druck auf die EZB noch größer, möglichst bald die Zinswende einzuleiten und den geldpolitischen Zügel schneller als bislang geplant anzuziehen, um damit der Inflation den Boden zu entziehen.

Entsprechende Forderungen kommen denn auch vom finanz- und haushaltspolitischen Sprecher der CSU im Bundestag, Sebastian Brehm. Der warf der EZB im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion vor, mit ihren Einschätzungen zu Inflation falsch gelegen und damit viel Zeit beim Kampf gegen die Teuerung verspielt zu haben. "Ich hoffe, dass die EZB jetzt reagiert", sagte er (siehe Interview unten). Sie müsse den geldpolitischen Kurswechsel einleiten und zumindest bis zum Sommer die Ursachen für Negativzinsen auf Einlagen bei den Banken beseitigen.

Ähnliche Forderungen waren in den letzten Monaten immer lauter geworden. So hatten sich jüngst der frühere EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark und Bundesbank-Präsident Nagel dafür stark gemacht, die über lange Jahre hyper-expansive Geldpolitik aufzugeben und zur geldpolitischen Normalität zurückzukehren. Dabei hatte Nagel den Sparern sogar Hoffnungen gemacht, in absehbarer Zeit sogar wieder auf ihre Einlagen Zinsen zu sehen, statt wie momentan bei fast der Hälfte aller hiesigen Geld-Institute, Strafzinsen zahlen zu müssen – die sogenannten Verwahrentgelte.

Auch der Vorsitzende des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Andreas Martin, forderte eine Ankündigung der Zinswende. "Nötig ist ein klares Signal der EZB, dass sie sich in der zweiten Jahreshälfte vom Minuszins verabschieden wird", erklärte Martin. Eine Erhöhung des Einlagenzinses von minus 0,5 Prozent auf null Prozent solle "noch in diesem Jahr" in Aussicht gestellt werden.

Allerdings – bei der bevorstehenden nächsten Sitzung des EZB-Rates erwarten die Experten bislang mehrheitlich nicht, dass die Zinswende dort schon besiegelt wird. Allerdings rechnen viele Fachleute mit Signalen, dass die Entwicklung in diese Richtung angesichts der hohen Inflationsrate von zuletzt 7,5 Prozent im Euro-Raum schneller als bislang geplant eingeleitet wird.

Die US-Notenbank ist diesen Weg in den vergangenen Wochen jedenfalls schon gegangen, und in Großbritannien ist die Bank of England bereits drei Zinsschritte gegangen. Die Crux für die Europäische Zentralbank momentan lautet aber: Eine Straffung der Geldpolitik birgt die Gefahr, dass der durch den Ukraine-Krieg und seine Folgen ohnehin bereits massiv beeinträchtigte Aufschwung im Euro-Raum vollends zum Erliegen kommt.

Was das Handeln der EZB erschwert, sind die vielen Sonderfaktoren, die die Inflation momentan antreiben. "Neben der Corona-Pandemie wirkt sich nun der Krieg Russlands gegen die Ukraine deutlich auf die Teuerung in Deutschland aus, insbesondere bei Heizöl, Kraftstoffen und Erdgas sowie einzelnen Nahrungsmitteln", sagt Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes.

Es sind in Deutschland vor allem die Energiepreise, die die Inflation im März um über 16 Prozent gegenüber dem Februar nach oben katapultierten. Das Heizöl etwa verteuerte sich in einem Monat um fast 70 Prozent, die Spritpreise um knapp 23 Prozent. Betrachtet man die Jahresraten, so stiegen die Energiepreise um fast 40 Prozent, wobei leichtes Heizöl mit einem Plus von 144 Prozent den Vogel abschoss.

Nahrungsmittel auf der ganzen Breite verteuerte sich mit 6,2 Prozent dagegen noch vergleichsweise moderat, wobei aber einzelne Produkte, die besonders von Lieferungen aus der Kriegsregion abhängen, wie Fette und Öle, sich um ein Vielfaches verteuerten. Wie stark der Einfluss der Energiepreise auf die gesamte Teuerung in Deutschland derzeit ist, weist eine Zahl des Statistischen Bundesamtes besonders eindrucksvoll aus: Die Inflationsrate ohne Berücksichtigung der Energie betrug im März gerade einmal 3,6 Prozent und ohne Energie und Nahrungsmittel sogar nur 3,4 Prozent. Allerdings: Das ist immer noch um eines mehr als der Zielwert von zwei Prozent, an dem sich die EZB in ihrer Geldpolitik orientiert.