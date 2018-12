Fahrverbotsschilder für Dieselwagen - wie hier in Hamburg - dürften bald vielerorts in Deutschland angebracht werden. Foto: dpa

Von Markus Sievers, RNZ Berlin

Berlin. Noch einmal fast eine Milliarde Euro zusätzlich aus dem Bundeshaushalt für den Kampf gegen Diesel-Fahrverbote - dies sagte gestern Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Treffen mit Vertretern von Städten mit besonders hoher Stickoxid-Belastung zu. Derweil wehren sich die Kommunen gegen die Kritik von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), zu wenig gegen Fahrverbote zu tun. Michael Ebling (SPD), Mainzer Oberbürgermeister und Präsident des Verbandes der kommunalen Unternehmen, nannte diese Äußerungen "schlichtweg eine Unverschämtheit".

> Mehr Geld für saubere Luft: Mit dem "Sofortprogramm Saubere Luft" unterstützt der Bund seit dem vergangenen Jahr Städte und Gemeinden, wenn diese zum Beispiel Hardware-Nachrüstungen bei ihren Diesel-Bussen vornehmen oder sich Elektro-Fahrzeuge für den Öffentlichen Personennahverkehr anschaffen. Doch mehrere Städte wie München, Leipzig und Essen beklagten, dass die Mittel angesichts der hohen Preise von Elektro-Bussen nicht ausreichten. Jetzt stockt die Koalition das Volumen von einer Milliarde auf 1,5 Milliarde Euro auf, wie Merkel erläuterte. Den Weg dafür hat der Bundestag bereits in den Beratungen für den Haushalt 2019 freigemacht. Hinzu kommen weitere 432 Millionen Euro, mit denen der Bund die Hardware-Nachrüstung von kleinen Lastwagen fördert. "Wir kämpfen mit allen Mitteln gegen Einschränkungen", sagte Bundesverkehrsminister Scheuer nach dem Treffen im Bundeskanzleramt.

> Positive Sicht: Nach dem dritten Diesel-Gipfel wies Bundeskanzlerin Merkel darauf hin, dass bundesweit 249 Städte die Grenzwerte für die Stickstoff-Belastung von 40 Mikrogramm einhielten. 65 schafften dies nicht. Allerdings liegen davon laut Merkel 50 nur knapp über der Norm und unterhalb von 50 Mikrogramm. Für sie will die Koalition mit einer gesetzlichen Klarstellung dafür sorgen, dass ein Fahrverbot wegen der nur geringen Überschreitung als nicht verhältnismäßig gelten sollen und daher von den Gerichten nicht mehr angeordnet werden können. Bleiben 15 Problemfälle, die so genannten "Intensivstädte", in denen Fahrverbote für Dieselbesitzer kaum noch abwendbar erscheinen.

> Schwarze-Peter-Spiel: Schon jetzt sind in Hamburg zwei Straßenabschnitte für dreckige Diesel gesperrt. Wirklich losgehen dürfte es mit Fahrverboten aber 2019 - für Köln, Stuttgart, Frankfurt und viele andere Metropolen liegen entsprechende Gerichtsurteile vor. Und so wird die Debatte intensiver, wer dies zu verantworten hat. Bundesverkehrsminister Scheuer hatte vor dem Diesel-Gipfel erklärt, er habe kein Verständnis dafür, dass Kommunen mit alten Luftreinhalteplänen vor Gericht scheiterten und dann Fahrverbote angeordnet würden. "Es gibt aus diesem Ministerium für Kommunen künftig nur noch Förderungen, wo aktuelle Luftreinhaltepläne vorgelegt werden, weil das ist auch eine Verantwortung vor Ort" - so die Kampfansage des Bundesministers an die Kommunen.

Beim Dieselgipfel kam es zur Aussprache - nach Darstellung von Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen), stellvertretender Präsident des Deutschen Städtetages, mit einem klaren Ergebnis. Der Vorwurf, dass die Städte schuld seien an Fahrverboten, werde nun nicht mehr erhoben. Darüber sei er "froh", sagte der Stuttgarter Oberbürgermeister. Zwar seien die Kommunen sehr froh, dass die Förderprogramme nochmals ausgeweitet worden seien. Jedoch müssten die Hardware-Nachrüstung schneller vorangetrieben werden, damit sie noch 2019 kommen könnten. "Hier ist der Druck wirklich zu erneuern und zu verschärfen", sagte Kuhn und mahnte, dass die Angebote der Autobauer für sauberer Fahrzeuge noch besser werden müssten.