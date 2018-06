Von Georg Ismar

Berlin. Nach der WM-Pleite gegen Südkorea kursiert ein Bild auf Twitter. Es zeigt Mesut Özil grinsend. Dazu der Satz: "Zufrieden, mein Präsident?". Seit dem Foto von Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan sind die beiden Nationalspieler mit türkischen Wurzeln bei vielen unten durch.

Deutschland im Sommer 2018. Kaum Flaggen an den Autos, eine eigenartige Stimmung auch auf den politischen Sommerfesten in Berlin. Kritik an der Nationalelf gab es auch früher. Aber vieles hat eine neue Qualität - es geht ins Persönliche. Gerade Özil ist in rechten Kreisen zur Hassfigur geworden - wie Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Der Gelsenkirchener galt lange als Symbol für Deutschland als Einwandererland, als Beispiel für Aufstieg und Integration. Unvergessen Merkels Foto mit dem halbnackten Özil in der Kabine, 2010 nach einem Länderspiel - gegen die Türkei.

Fußball ist immer auch ein Ventil, oft ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Lage. 1954 machte das Wunder von Bern der jungen Bundesrepublik Mut. 1990 feierte das Land den Titel und die baldige Einheit, 2006 sich selbst als weltoffenen Gastgeber. 2014 folgte die Nacht von Rio: Deutschland im Aufschwung, "die Mannschaft" als Synonym für Lockerheit und Zusammenhalt.

Klar, Fußball ist Fußball. Aber das Fiasko in Russland passt zur latent angespannten Stimmung. Bürger in Sorge. Abstiegsängste, die Globalisierung, das Aufstreben anderer Nationen wie China, das Tempo der Digitalisierung, die riesige Flüchtlingsbewegung.

2018 sind die Flüchtlingszahlen zwar stark gefallen, aber zum Beispiel der Mord an der 14-jährigen Susanna hat die Stimmung weiter angefacht. Tatverdächtig ist ein abgelehnter, aber nicht abgeschobener Asylbewerber. Merkel, die "Flüchtlingskanzlerin" - im politischen Endspiel mit CSU-Chef Horst Seehofer.

Der Vertrauensverlust in den Staat führt zum Aufstieg illiberaler, autoritärer Kräfte. Der Brexit und die Wahl Donald Trumps zeigen, wie schnell etwas irreparabel rutschen kann, wenn die Sig-nale nicht gesehen werden.

Merkel ist seit 2005 Kanzlerin, Joachim Löw seit 2006 Bundestrainer. Beide eint eine ruhige Art, auch unter großem Druck. Aber auch Sturheit. Nun sind beide angezählt - und Merkel soll jetzt etwas wagen, was auch Löw gar nicht mag: einen radikalen Kurswechsel. Merkel mag Ordnung, verlässliche Absprachen. Darauf gründet auch der Erfolg des europäischen Einigungsprojekts.

Das steht nun auf dem Spiel. "Da sind einige Schlafwandler unterwegs", sagt ein Mitglied der Koalition mit Blick auf das Buch des Historikers Christopher Clarke, das schildert, wie Europa 1914 in den Weltkrieg schlitterte. Es gehe nicht um Krieg - aber um das Auflösen von Demokratie und gesellschaftlichem Kitt. Von einem Riss im DFB-Team ist die Rede. Der in der Gesellschaft ist wohl tiefer.

Der Konflikt Merkel-Seehofer ist für viele keine Sach-, sondern eine Machtfrage, eine Abrechnung mit der sogenannten Willkommenskultur, der Aufnahme von mehr als einer Million Flüchtlingen. "Wir haben das wohl alle falsch eingeschätzt", sagt ein Regierungsmitglied mit Blick auf das Jahr 2015. In Europa gewinnen praktisch überall Populisten Zulauf, den US-Präsident Trump als Merkels Antityp zum Vorbild. Egoismus, Lügen, das Spalterische wird salonfähig.

In Berlin stoßen einige schon auf den baldigen Sturz Merkels an. Sie ist das Feindbild Nummer 1 der AfD. Seehofer sagt: "Ich kenne bei mir in der Partei niemand, der die Regierung gefährden will in Berlin." Ein Abgeordneter fühlt sich bereits an den Ulbricht-Satz erinnert: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten."

Es sind Szenen einer zerrütteten Ehe, zwischen Fans und Nationalmannschaft, zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer. Ein besorgter Koalitionär meint, CDU und CSU machten den gleichen Fehler wie zuvor die SPD: Selbstbeschäftigung statt Problemlösung.

Arbeitsminister Hubertus Heil kämpft gegen das Schlechtreden an. Der SPD-Mann hat zum Hoffest geladen, just am Tag des Korea-Spiels. "Das ist eine der schwierigsten Reden in meiner politischen Laufbahn", sagt er. "Die gute Nachricht: Es ist noch genug Bier da." Für die 80 Millionen Experten, die jetzt wüssten, wie es besser gehe, hat Heil einen Vorschlag: "Wir sollten einmal applaudieren für diese Mannschaft." Es folgt lauter Applaus.

Das Aus in der Vorrunde, die Instabilität - beides ist neu. Merkel und Löw standen beide auch für den Satz "Wir schaffen das". Beide lagen sie irgendwie falsch.