Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Die rheinland-pfälzische Politikerin Julia Klöckner (45, CDU) ist Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft.

Frau Klöckner, Schicksalswoche für die Union und die Große Koalition. Droht jetzt das Ende der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU?

Die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU wird nicht auseinanderbrechen, und die Union wird auch nicht die Koalition auflösen. Ich gehe davon aus, dass es eine Lösung in der Sache gibt. Auch die Freunde der CSU haben ein Interesse an einer gemeinsamen Lösung. Übrigens: Ich werde im bayerischen Landtagswahlkampf auftreten, nicht weil die CDU dort angeblich antreten würde, sondern weil die CSU mich eingeladen hat.

Aber im Asylstreit bleibt die CSU weiter hart. Wie könnte eine Lösung aussehen?

Wir brauchen konkrete Lösungen in der Flüchtlingspolitik und bei der Integration. Wir müssen hier europaweit vorankommen. Die Addition nationaler Lösungen ergibt kein gemeinsames Europa.

Warum wissen wir nicht, wo diejenigen, die registriert sein sollten und als Gefährder identifiziert wurden, sich aufhalten? Warum funktionieren begründete Abschiebungen nicht? Hier müssen wir besser werden. CDU und CSU sind diejenigen, die sich Gedanken machen über die Probleme, die den Menschen auf den Nägeln brennen. Die SPD lehnt leider Ankerzentren zur Aufnahme von Flüchtlingen ab, obwohl sie im Koalitionsvertrag zugestimmt hat.

Streit um das Thema Integration: SPD-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist dafür, dass muslimische Mädchen Burkinis im Schwimmunterricht tragen können. Was spricht dagegen?

Wenn bei Mädchen weiterhin ein voraufklärerisches Frauenbild zementiert wird und wir zulassen, dass Mädchen Burkinis tragen müssen, halte ich das für einen Fehler. Wer Burkinis im Schulschwimmen durchgehen lässt, lässt zu, dass sich fundamentalistische Väter durchsetzen. Wir dürfen nicht den Mädchen in den Rücken fallen. In der Schule sollen Kinder unbeschwert und ohne ein krudes Geschlechterbild unterrichtet werden und aufwachsen können.

Zur Landwirtschaft: „Zukunft wächst auf dem Land“ lautet das Motto des Bauerntages des Bauernverbandes. Wie soll diese Zukunft aussehen? Ist es Zeit für eine Agrarwende?

Der Bauernverband und ich als Ministerin sind in einem konstruktiven Miteinander. Agrarwende - das ist eine große Überschrift. Die Landwirtschaft in der heutigen Zeit hat mit dem, was wir in der Kindheit erlebt haben, nichts mehr zu tun. Das liegt am technischen Fortschritt, am internationalen Handel, an den Verbraucherwünschen und an der Modernisierung in der Landwirtschaft. Der Präzisionsackerbau etwa wird die Landwirtschaft spürbar verändern.

Die Bio-Landwirtschaft wächst. Müsste hier nicht stärker gefördert werden?

Wir sind bei einem Anteil von rund acht Prozent. Der Markt wächst, Boom würde anders aussehen. Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland wollen genau wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Ihnen ist Regionales wichtig, und sie wollen den Produzenten kennen. Da geht es nicht nur um Bio, es geht beispielsweise auch um Fragen des Tierwohls. Wir werden jetzt die Öko-Landwirtschaft noch einmal mit zehn Millionen Euro zusätzlich fördern und kommen auf 30 Millionen Euro. Am Ende entscheidet jeder Bauer als Unternehmer selbst, ob er konventionell oder biologisch erzeugt. Für den ökologischen Fußabdruck frage ich mich schon, ob die Bio-Kartoffeln aus Ägypten immer besser sind als die konventionellen aus der Region um die Ecke.

Ab 2020 werden deutsche Bauern rund 3,1 Milliarden Euro weniger Agrarsubventionen erhalten. Wie kann dies ausgeglichen werden?

Uns liegt zum einen der Vorschlag von EU-Agrarkommissar Hogan für den künftigen Kurs der Landwirtschaft in der Europäischen Union vor. Zusätzlich gibt es den Vorschlag für den mehrjährigen Finanzrahmen von Kommissar Oettinger. Und wir haben den Koalitionsvertrag: Darin haben sich Union und SPD darauf verständigt, dass wir für die Gemeinsame Agrarpolitik eine Haushaltsausstattung im bisherigen Volumen anstreben. Vor allem brauchen wir eine deutliche Vereinfachung der GAP, also spürbar weniger Bürokratie. Gute Lebensmittel werden nun einmal nicht am Schreibtisch gemacht. Wir wollen eine flächendeckende, bäuerliche Landwirtschaft in Deutschland und Europa erhalten. Mein Ziel ist, dass die Fördermittel bei den Landwirten ankommen und nicht bei irgendwelchen Hedgefonds.

Der Bauernverband trifft sich zum Bauerntag und schlägt Alarm. Viele Landwirte müssen angesichts der Trockenheit mit Totalausfällen bei der Ernte rechnen. Wird es da Hilfen und Ausgleich geben?

Der Witterungsverlauf lässt in einigen Regionen ein deutlich unterdurchschnittliches Ernteergebnis erwarten. Welche Maßnahmen getroffen werden müssen, wird sich erst sagen lassen, wenn wir einen genauen Überblick haben.

Der Einsatz des Pflanzenschutzmittels Glyphosat in der Landwirtschaft ist heftig umstritten, bleibt aber über Jahre weiter möglich. Wo bleibt das Verbot?

Laut europäischem Recht darf Glyphosat noch weitere fünf Jahre eingesetzt werden. Deshalb ist ein Totalverbot derzeit nicht möglich. Klar ist aber auch: Glyphosat wird der Menge nach keine weiteren fünf Jahre mehr so eingesetzt werden wie heute. Wir werden den Einsatz von Glyphosat minimieren. Ich habe einen Reduktionsvorschlag vorgelegt, mit dem in Naturschutzgebieten, Parks, an Gewässerrändern, auf Spielplätzen oder in der Hobbygärtnerei Glyphosat nicht mehr eingesetzt werden darf. Auf den Äckern wird der Gebrauch stark eingeschränkt. Gleichzeitig werden wir die Forschung nach Alternativen intensivieren.

Aber der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln führt zu einem verstärkten Insektensterben. Besonders betroffen sind offenbar die Bienen. Wie lässt sich dies verhindern?

Die Landwirtschaft verdient den Schwarzen Peter nicht allein für alles. Auch die enorme Lichtverschmutzung ist beispielsweise ein Problem. Wenn nachts große Flächen beleuchtet werden, kommen die Insekten dort nicht zur Ruhe und finden keinen Rückzugsraum. Um künftig auf wissenschaftlicher Basis zu handeln, werden wir ein Insekten-Monitoring einführen. Mit unseren slowenischen Kollegen haben wir bereits eine Bienenallianz geschlossen. Gemeinsam werden wir so genannte Bienenbüffets fördern. Die brauchen wir in der Landwirtschaft, aber auch auf Wiesen oder heimischen Balkonen. Es muss ein Ziel unserer zukünftigen Anbaustrategien sein, die Biodiversität zu fördern. Einige Neonikotinoide zum Beispiel, die nachweislich schädlich für Bienen sein können, haben wir bereits verboten.

In Deutschland breitet sich der Wolf immer weiter aus. Es gibt Ängste, Gefahren und gerissene Tiere, aber auch den Wunsch, den Wolf breiter anzusiedeln. Wie sollte man mit der steigenden Zahl von Wölfen umgehen?

Dort, wo der Wolf keine natürlichen Feinde und auch keine Scheu mehr vor Menschen hat, müssen wir natürlich reagieren. Wir haben mit dem Wolf enorme Probleme in dicht besiedelten und tierhaltenden Regionen. Wenn massenweise Schafe gerissen werden, ist das ein wirtschaftlicher Schaden für den Tierhalter und bedeutet auch Unruhe und Stress für die ganze Herde. Wir brauchen ein effektives Wolfsmanagement. Basis dafür ist das Wissen um die Entwicklung der Bestände. Wo der gewünschte Erhaltungszustand des Wolfes erreicht ist, kann entsprechend reagiert werden. Es geht hier auch um Prävention und Entnahme.