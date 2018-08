Von Kathrin Hoth

Hannover. Anton Hofreiter ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag. Der gebürtige Münchner gehört dem linken Parteiflügel an. Von Beruf ist er Biologe und arbeitete an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Herr Hofreiter, Sie sollen wahnsinnig gute Pralinen selbst machen und verschenken. Haben Sie den neuen Parteivorstand auch schon damit bedacht?

Sie haben Recht: Ich mache gerne Pralinen. Dafür muss man aber erst einmal Zeit haben. Wahlkampf, Sondierungen, dann die Konstituierung des Bundestages - da blieb mir leider wenig Zeit.

Aber Frau Baerbock war nicht Ihre Wunschkandidatin für den Frauenplatz, oder?

Ich freue mich, dass die neue Bundesvorsitzende Mitglied unserer Fraktion ist. Annalena hat bei uns in der Fraktion einen hervorragenden Job gemacht. Sie ist eine Kämpferin für Klimaschutz. Sie hat mit einer echt starken Rede die Mehrheit bekommen. Dazu kann man sie nur von Herzen beglückwünschen.

Sie selbst haben gesagt, die Grünen seien eine Partei der linken Mitte. Wie geht das mit zwei Realos an der Spitze?

Auch Annalena und Robert stehen dafür, dass wir eine Partei der linken Mitte sind. Beide haben fest vor, die gesamte Partei zu repräsentieren.

Was müssen die beiden tun, um die Flügel auszutarieren?

Ich halte es für richtig, dass man die Existenz von Flügeln akzeptiert, aber sie nicht öffentlich ständig betont. Stattdessen sollten wir spannende Debatten in der Partei organisieren und am Ende Lösungen aufzeigen, die den Menschen direkt vor Ort zu Gute kommen. Eine Antwort auf die Frage, wie man die Wohnungsnot in den Griff bekommt, zum Beispiel. Oder darauf, wie der öffentliche Personennahverkehr in der Stadt und auf dem Land funktioniert. Und auf die großen Fragen, wie es uns gelingt die EU zusammenzuhalten, die Klimakrise in den Griff zu bekommen und wie wir die liberale Demokratie gegen Anfeindungen verteidigen. Wenn ich mir den Deutschen Bundestag anschaue: Wer macht das denn, wenn nicht die Grünen? Die Grünen sind der Gegenpol zu Engstirnigkeit und zu einer Politik des Nationalismus.

Einige Parteilinke haben Herrn Habeck Erpressung vorgeworfen, weil er ohne Satzungsänderung nicht für den Parteivorsitz kandidieren wollte. Sie sind Parteilinker, wie sehen Sie das?

Wir hatten schlichtweg eine Regelungslücke in der Satzung. Dass wir da eine Übergangsfrist brauchen, ist klar. Man kann nicht erwarten, dass jemand von heute auf morgen aus einem Amt ausscheidet, wenn er nichts angestellt hat. Acht Monate sind ein guter Kompromiss.

Haben Sie eigentlich ein schlechtes Gewissen gegenüber Herrn Özdemir? Schließlich sind Sie der Grund, dass er nicht als Fraktionsvorsitzender kandidiert hat?

Cem ist einer unserer besten und öffentlichkeitsstärksten Politiker, die wir haben. Seien Sie sich sicher, dass Cem weiter eine wichtige Rolle für uns spielen wird. Da würde ich mir gar keine großen Sorgen machen.

Welche Rolle könnte er spielen?

Das wird Cem zum gegebenen Zeitpunkt selbst entscheiden. Klar ist: Im Parlament und in der Gesellschaft wird er eine wichtige Stimme für uns Grüne sein.

Die Grünen wollen sich bis 2020 ein neues Grundsatzprogramm geben. Birgt das nicht die Gefahr, dass Ihre Partei bis dahin erst einmal viel mit sich selbst beschäftigt ist?

Ein Grundsatzprogramm dient dazu, die großen Linien der Politik festzulegen. Wenn ich mir die zwölf letzten Jahre Regierungspolitik unter Angela Merkel anschaue, dann gab es genau daran einen großen Mangel. Es tut uns Grünen gut, uns angesichts der großen Herausforderungen mit den großen Linien zu beschäftigen. Wir machen das ja nicht für uns selbst, sondern um deutlich zu machen, wo wir als Grüne in Europa insgesamt mit diesem Land hinwollen.