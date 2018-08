Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Katrin Göring-Eckardt (52; foto: dpa) ist Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion und Präsidiumsmitglied des Evangelischen Kirchentages.

Horst Seehofer ruft auf zum Dialog über Religion. Braucht es diesen Diskurs jetzt?

Dialog braucht es immer. Insofern ist die Aussage von Horst Seehofer eine Banalität. Erstaunlich an dem Aufruf ist eher, dass einer Selbstverständlichkeit so viel Platz eingeräumt wird.

Nach seinem Satz "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" war Seehofer als Spalter kritisiert worden, jetzt streckt er Muslimen die Hand aus ...

Die Muslime spricht Seehofer allenfalls indirekt an. Und auch über die anderen Religionsgemeinschaften liest man wenig bis nichts. Ich denke, der Innenminister, der schließlich auch Verfassungsminister ist, merkt sehr, sehr langsam, dass seine Politik der Konfrontation scheitert. Jetzt verkündet er einen Dialog, den er erst ins Stocken gebracht hat.

In der Asylpolitik haben die Kirchen die CSU kritisiert. Jetzt klagt Seehofer, die christliche Soziallehre werde vernachlässigt. Wie passt das zusammen?

Das müssen Sie Herrn Seehofer fragen. Für mich passt da nichts zusammen. Man kann sich nicht Versatzstücke der christlichen Lehre herauspicken und den Rest ausblenden. Für mich liest sich sein Beitrag so, als ob er persönlich enttäuscht ist, dass seine privaten Überzeugungen nicht mehr die der Mehrheit inklusive der Kirchenleitungen sind. Man hat schon in der Kreuz-Debatte gespürt, dass die alten Herren der CSU nicht mehr den richtigen Ton treffen.

Seehofer appelliert, dass sich die Gesellschaft ihrer kulturellen und religiösen Wurzeln bewusster werde. Braucht es den Vorrang für das Christentum?

Es braucht einen Vorrang für die Menschlichkeit, egal welchen Glauben oder welche Weltanschauung jemand vertritt. Was es nicht braucht, ist eine Ablehnung des Islam in Deutschland. Was es nicht braucht, ist ein Kreuzzwang in Bayern.

Wie kann ein Religionsdialog dazu beitragen, die Herausforderungen der Zuwanderung besser zu meistern?

Dialog ist unsere einzige Chance in einer Welt, die immer vielfältiger wird. Denn die Alternative kann nicht das Schweigen sein, denn das schafft Unsicherheit und Misstrauen. Gespräche bauen Ängste ab und fördern das Verständnis. Gleichzeitig kann und muss man im Dialog deutlich machen, wo die Grenzen liegen. Zum Beispiel ist die Bevormundung von Frauen, egal von welcher Seite, nicht hinnehmbar und das muss auch klar gesagt werden.

Wie gelingt es, dass Religionen nicht in ihren "Echokammern" verharren?

Ich erlebe die Kirchen ganz anders, nämlich ausgesprochen gesprächsoffen. Viele Muslime und Vertreter anderer Religionsgemeinschaften waren und sind es auch. Nur, die Islamfeindlichkeit des Rechtspopulismus, der Nationalismus von Erdogan - und auch der Affront von Seehofer am Anfang seiner Amtszeit - so etwas fördert nicht den Dialog, sondern das Gefühl, hier nicht erwünscht zu sein. Der Innenminister muss erstmal viel von ihm zerbrochenes Porzellan aufsammeln. Wir waren in Deutschland schon mal weiter.