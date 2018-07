Von Michael Abschlag

Heidelberg. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Heidelberg eine große russische Exilgemeinde. Der Slawist und Literaturwissenschaftler Roland Krischke (51; Foto: zg) hat sich ausführlich mit dieser Zeit beschäftigt.

Herr Krischke, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Heidelberg eine größere russische Gemeinde. Wie kam es denn dazu?

Das entwickelte sich bereits in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit ist in Russland das Interesse am Ausland und an der Universitätsbildung immer stärker geworden. Namen wie Robert Bunsen und Hermann Helmholtz waren auch in Russland bekannt. Auch der Dichter Iwan Turgenew beschreibt in seinem Roman "Väter und Söhne" einen jungen Mann, der zum Studieren nach Heidelberg geht. Das hat dann immer mehr zugenommen. Hinzu kam, dass es mit den Studenten in Sankt Petersburg Probleme gab und die Universität zeitweise geschlossen wurde. Viele Studenten - also die, die es sich leisten konnten - sind dann emigriert. Und Heidelberg war damals sehr prominent.

Von wie vielen Menschen sprechen wir?

Genau ist das nicht bekannt, aber das waren schon mehrere Hundert.

Und das waren vor allem Studenten? Oder gab es auch Einwanderer aus anderen Schichten?

Nein, es waren vor allem Studenten und Angestellte der Universität. Es gab auch einige berühmte Persönlichkeiten darunter, etwa Dimitri Mendelejew, der das Periodensystem der Elemente erfunden hat, oder der Komponist und Chemiker Alexander Borodin, der in der Karpfengasse wohnte. Das waren alles junge Leute, und für die war Heidelberg auch sehr billig. Um die Studenten herum hat sich dann auch eine Lesehalle gebildet - dort, wo heute der Zuckerladen in der Plöck ist. Da gab es auch alle russischen Zeitungen, und diese Halle war auch der Grund dafür, warum Turgenew immer von Baden-Baden nach Heidelberg fuhr. Hier lebte auch sein Arzt, übrigens in der Villa, in der sich heute das Deutsch-Amerikanische Institut befindet.

Wo lebten denn die Immigranten? Gab es Stadtviertel, die sie bevorzugten?

Offenbar gab es die, ja. Besonders beliebt war die heutige Friedrich-Ebert-Anlage, weil es da viele Hotels und Pensionen gab. Im Volksmund wurde sie deshalb auch "Russenstraße" genannt.

Konnten die Studenten denn Deutsch, als sie herkamen?

Die gebildeten Russen konnten damals Französisch und oft auch Deutsch. Wenn nicht, haben sie es hier gelernt. Der Westen war ja seit Peter dem Großen für viele Russen auch immer ein Vorbild. In der russischen Literatur waren Deutsche oft Akademiker, Forscher und Künstler.

Und wie haben die Einheimischen auf die Zuwanderer reagiert?

Naja, so wie das meistens der Fall ist. Heidelberg war ja damals sehr viel kleiner und provinzieller als heute. Viele haben durchaus mit Argwohn reagiert. Das waren ja auch Studenten, und zum Teil haben sie über die Stränge geschlagen. Aber es gab jetzt keine außergewöhnliche Feindseligkeit. Das hat sich während des Ersten Weltkriegs geändert, da ist die Stimmung dann gekippt. Der offenbar beliebte "Zarentee" wurde dann etwa umbenannt in "Fürstentee".

Sie sprachen von Unruhen an der Universität von Sankt Petersburg. Haben diese rebellischen Studenten dann von hier aus auch politische Agitation in Russland betrieben?

Ja, das gab es durchaus. Die linke, revolutionäre Bewegung hat in Heidelberg ein Zentrum gehabt. Selbst Fjodor Dostojewski hat einmal kurz hier Station gemacht, allerdings nur die Käsebrote am Bahnhof gelobt. Es gab auch eine kleine Exilzeitschrift, die in Russland natürlich nicht offiziell erschienen ist. Der KGB, damals die dritte Abteilung des Geheimdienstes, hat das alles nervös beobachtet. Der russische Geheimdienst hat dann Nicolai Pirogow nach Heidelberg geschickt, anfangs ganz offiziell, um im Auftrag des Zaren die Studenten zu überwachen. Er hat das aber sehr frei interpretiert und sich für seine Studenten eingesetzt. Er hat auch den italienischen Freiheitskämpfer Garibaldi verarztet.

Dann kam die Oktoberrevolution. Gab es dadurch einen Aufschwung?

Ja, ganz eindeutig. Dadurch sind auch viele Gegner der Bolschewiki, auch viele Adlige und Monarchisten, in den Westen und auch nach Deutschland geflohen. Davon war Heidelberg dann aber schon wieder weniger stark betroffen. Die Exilgemeinde hier verschwand im Grunde mit dem Ersten Weltkrieg. Dann galten die Russen plötzlich als feindliche Ausländer, und das Ganze ist auseinandergebrochen. Andere Städte haben aber einen starken Zuzug erlebt, etwa Berlin. Da lebten in den 1920ern und 1930ern so viele Russen, dass Charlottenburg scherzhaft "Charlottengrad" genannt wurde. Das blieb so bis zum Zweiten Weltkrieg.