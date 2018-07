Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. "Ich küsse seine Augen." Nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der Fußballnationalmannschaft greift der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Hörer, ruft Özil an und stärkt ihm den Rücken. Rassismus gegen den türkischstämmigen Fußballer? Das sei "nicht zu akzeptieren", wird Erdogan gestern von türkischen Medien aus dem Telefonat zitiert. Die Attacken auf den 29-jährigen deutsch-türkischen Fußballspieler hätten auch dessen muslimischer Religion gegolten, sagte Erdogan demnach. Deutschland ertrage es einfach nicht, dass Özil sich mit ihm habe fotografieren lassen.

Hintergrund Integration Integration (von lateinisch "integratio", für Erneuerung) bedeutet ganz generell die Einbeziehung von bisher außenstehenden Personen in eine Gruppe. In der Regel wird der Begriff aber für die soziale Einbindung von Zuwanderern und ihren Nachkommen verwendet. In Deutschland haben (Stand 2016) 18,6 Prozent und damit knapp jeder Fünfte einen [+] Lesen Sie mehr Integration Integration (von lateinisch "integratio", für Erneuerung) bedeutet ganz generell die Einbeziehung von bisher außenstehenden Personen in eine Gruppe. In der Regel wird der Begriff aber für die soziale Einbindung von Zuwanderern und ihren Nachkommen verwendet. In Deutschland haben (Stand 2016) 18,6 Prozent und damit knapp jeder Fünfte einen Migrationshintergrund. Etwas mehr als die Hälfte davon hat einen deutschen Pass, etwa ein Drittel ist in Deutschland geboren. Die mit Abstand größte Gruppe mit 2,8 Millionen Personen haben Vorfahren aus der Türkei, gefolgt von Polen (1,9) und Russland (1,2). Seit 2010 stieg laut einer Studie der Universität Düsseldorf die Zahl der Türkeistämmigen, die sich eher der Türkei als Deutschland verbunden fühlen. In der jüngsten repräsentativen Befragung gaben demnach 61 Prozent an, sich sehr stark der Türkei zugehörig zu fühlen, nur 38 Prozent sagten das über Deutschland. Grund sei ein Integrationsparadoxon: Gerade die besser Integrierten seien besonders sensibel für Diskriminierung. dpa/abs

[-] Weniger anzeigen

Der Fall Özil, sein Rücktritt aus dem DFB-Team und seine Rassismus-Vorwürfe heizen die Integrationsdebatte in Berlin weiter an. "Wir sollten diesen Aufschrei zum Anlass nehmen, ehrlich darüber zu reden, warum diese gesellschaftliche Spaltung weiter möglich ist, warum sich Menschen, die wie Mesut Özil hier geboren und aufgewachsen sind, derart ausgebürgert fühlen", zeigt sich Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion alarmiert. "Wenn im Erfolgsfall mit dem deutschen Özil und Boateng groß gefeiert wird, wie vor vier Jahren, aber bei Misserfolgen die ‚Ausländer‘ im Team als Schuldige angeprangert werden, dann ist es Rassismus", zeigt sie Verständnis für Özils Wut und seinen Entschluss, als Nationalspieler das Handtuch zu werfen.

Massiv kritisiert die Grünen-Politikerin die DFB-Spitze: "Wo war der DFB, als im Stadion und den Medien offen gegen Özil und Gündogan gehetzt wurde?", fragt sie. Die Funktionäre hätten "nichts gegen die völkischen und rassistischen Anfeindungen gegen diese Spieler unternommen", so Roth. "Dass der DFB diese Lawine an Ressentiments nicht wahrgenommen oder ignoriert hat, zeigt, wie groß das Rassismus-Problem bei uns ist!"

Özil als Symptom für eine weit verbreitete Fremdenfeindlichkeit in Deutschland: Stephan Mayer (CSU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Innenminister, will das so nicht stehen lassen. "Der Fall Mesut Özil ist ein Einzelfall, den man nicht verallgemeinern darf. Das hat mit der Integration der vier Millionen türkischstämmigen Menschen in Deutschland nichts zu tun", sagt Mayer gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Hier geht es um einen sehr gut verdienenden Spitzensportler." Özils Rassismus-Vorwurf gegenüber dem DFB und dessen Präsident Reinhard Grindel bezeichnet Mayer als "vollkommen haltlos". Es sei "naiv", wenn der Fußballprofi davon ausgegangenen sei, dass ein gemeinsames Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl als unpolitisch angesehen werden könne. "Selbstverständlich war dies ein eindeutiges politisches Statement."

Gegenseitige Vorwürfe, und harte Attacken, ein Rücktritt "In diesem Fall gibt es nur Verlierer", äußert sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) gestern. Über ein "fatales Signal für die Integrationspolitik" klagt Serap Güler, Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen. Sie habe das Gefühl, "dass die Mitte in dieser Debatte verloren geht".

Öl ins Feuer gießt die AfD. Man müsse Spielern wie Özil ja fast dankbar sein, meldet sich Armin-Paulus Hampel, außenpolitischer Sprecher der Fraktion, gestern zu Wort. "Nichts hätte die Integrationslüge deutlicher zum Platzen bringen können", sagt er und fordert die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft.

Fußball wird zum Politikum. Auch Außenminister Heiko Maas schaltet sich gestern mit einem Appell ein. "Es bleibt eine Aufgabe für uns alle, einzustehen für die Werte, die unser Land ausmachen: Toleranz, Vielfalt und Freiheit", mahnt der SPD-Politiker. "Wir müssen uns jeder Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sehr entschlossen entgegenstellen", fordert er - das gelte "unabhängig vom Fall Özil".