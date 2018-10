Von Petra Sorge

Frau Winkelmeier-Becker, am morgigen Freitag beginnt am Gießener Landgericht das Berufungsverfahren gegen die Frauenärztin Kristina Hänel, die auf ihrer Webseite über Abtreibungen informiert hatte. Das Amtsgericht hatte sie wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot in Paragraf 219a des Strafgesetzbuches zu 6000 Euro Geldstrafe verurteilt. Wie verfolgen Sie den Prozess?

Winkelmeier-Becker: Ich verfolge den Prozess mit Interesse, da er Anlass für die gesamte Diskussion um den Paragrafen 219 ist. Aber im Grunde handelt es sich um ein normales Verfahren. Wiederholte, offenbar bewusste Verstöße gegen Strafrechtsnormen haben in erster Instanz zu einer Geldstrafe geführt, die mit 40 Tagessätzen am unteren Strafmaß liegt.

Neben Hänel sind zwei weitere Gynäkologinnen angeklagt, manche Ärzte bieten aus Furcht vor Verfolgung offenbar gar keine Abtreibungen mehr an. Wie kann Frauen in einer Notlage geholfen werden?

Die Frage zeichnet ein falsches Bild, denn Ärzte können Abtreibungen nach Paragraf 218 des Strafgesetzbuches absolut ohne strafrechtliches Risiko durchführen. Da braucht kein Arzt Sorge vor strafrechtlicher Verfolgung zu haben. Verboten ist nur die Werbung durch diejenigen, die einen Abbruch anbieten und daran verdienen. Jede andere Stelle oder Privatperson kann ohne Probleme mit Paragraf 219a Listen mit Ärzten und Praxen erstellen und auch im Netz veröffentlichen. Der beste Weg, Frauen in Konfliktsituationen zu helfen, ist jedoch eine Stärkung der unabhängigen Beratungsstellen. Das ist der beste Ort für umfassende Informationen, einschließlich der Adressen von Ärzten und Praxen die Abbrüche durchführen. Es geht keinesfalls darum, Frauen irgendwelche Informationen vorzuenthalten.

Die SPD fordert die Streichung von 219a. Warum schließen Sie das strikt aus?

Winkelmeier-Becker: Das tragen wir nicht mit. Denn dies würde deutlich aktiviere Werbung ermöglichen, etwa Anzeigen und Plakate oder im Internet.

Aber viele Beratungsstellen beklagen, dass sie derzeit noch nicht einmal eine aktuelle Liste von Abtreibungsärzten erstellen dürfen…

Auch hier zeigt sich, dass viele Fehlinformationen in der Diskussion vorherrschen. Es ist nämlich genau andersherum: das Schwangerenkonfliktgesetz geht davon aus, dass Ärzte ihre Bereitschaft Abtreibungen durchzuführen den Beratungsstellen mitteilen und die Frauen dort uneingeschränkte Informationen zur freien Arztwahl erhalten. Manchmal tun sich Träger aufgrund von eigenen Richtlinien damit schwer. Hier könnte ein konstruktiver Ansatz sein, diese Informationsweitergabe durch die Beratungen auf eine klare, verständliche Grundlage zu stellen.

Sie haben gedroht, notfalls vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, sollte die SPD das Werbeverbot kippen. Was genau erhoffen Sie sich?

Das Bundesverfassungsgericht hat aus der Menschenwürde und dem Lebensrecht abgeleitet, dass der Staat verpflichtet ist, das Lebensrecht des Ungeborenen zu schützen. Der Staat erfüllt diese Schutzpflicht nicht gegen, sondern mit der Mutter in Form der unabhängigen Beratung, die ergebnisoffen, aber zum Leben hin, beraten soll. Damit wäre eine Werbung für Abtreibungen unvereinbar. Deshalb ist § 219a StGB auch ein wesentlicher Bestandteil des staatlichen Schutzkonzeptes.

Papst Franziskus hat Abtreibungen mit „Auftragsmord“ verglichen. Wie bewerten Sie diese Aussage als Katholikin?

Winkelmeier-Becker: Ich halte es für richtig, dass unsere Gesetze ganz bewusst auf jeden strafrechtlichen Vorwurf gegenüber der Mutter verzichten. Die Frauen, die vor einer solchen Entscheidung stehen, befinden sich in einer einzigartigen und schwierigen Konfliktsituation, die dem Vergleich nicht zugänglich ist. Daher teile ich den Vergleich ausdrücklich nicht.

Richtig ist aber, dass ich beim Ungeborenen von einem Menschen mit Würde und Lebensrecht von Anfang an ausgehe. Daher ist mir das staatliche Schutzkonzept, dessen Teil das Werbeverbot ist, auch so wichtig.