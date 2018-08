Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Eine Rente in Höhe von 48 Prozent des Durchschnittsverdienstes bis zum Jahr 2040: Mit ihrer Forderung, das Niveau der Alterssicherung trotz des demographischen Wandels in den nächsten Jahrzehnten auf dem heutigen Niveau zu halten, treibt die SPD die Union vor sich her. Erstmals seit Monaten ist es den Sozialdemokraten gelungen, eine große Debatte zu starten und Kanzlerin Angela Merkel unter Zugzwang zu setzen. Doch wie ist es um die Rente bestellt, und welche Folgen hätten die SPD-Pläne?

Die Ausgangslage: Die allermeisten der heutigen 21 Millionen Ruheständler können sich über gute Renten freuen. Die Bezüge stiegen im Juli um 3,22 Prozent im Westen und 3,37 Prozent im Osten. 1076 Euro erhalten Männer im Schnitt, 853 Euro Frauen - doch ist das nur die gesetzliche Rente. Ältere Menschen sind deutlich seltener von Armut betroffen als Jüngere. Drei Prozent der Über-65-Jährigen sind auf Grundsicherung angewiesen, gegenüber neun Prozent im Bevölkerungsdurchschnitt. Um die gesetzliche Rente zu finanzieren, führen Arbeitnehmer 18,6 Prozent ihrer Bruttobezüge an die Kasse ab. In den nächsten Wochen will die Bundesregierung ein Rentenpaket verabschieden, das das Niveau der Bezüge sowie die Beiträge bis 2025 stabilisiert.

Die Forderung: Finanzminister Olaf Scholz war für die SPD vorgeprescht. Er und die Genossen pochen auf eine Stabilisierung des jetzigen Niveaus von 48 Prozent. Die Beiträge sollen bis 2040 bei maximal 20 Prozent bleiben. Der Hintergrund: Die Finanzierung der Rente wird ab 2025 zum Problem, wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen. Nach der heutigen Rentenformel würde das Rentenniveau bis 2040 auf 43 Prozent abschmelzen. Die Renten würden nicht sinken, aber auch nicht mehr so stark wachsen wie die Löhne. Diese Abkopplung will die SPD verhindern.

Die Folgen: Seit dem Scholz-Vorstoß werfen Rentenexperten mit vielen Zahlen um sich. Gestern präsentierte das Prognos Institut die jüngste Studie. 2030 würde die doppelte Haltelinie demnach 46 Milliarden Euro zusätzlich kosten, 2040 schon 118 Milliarden Euro. Finanziert werden könnte dies durch höhere Steuern und/oder höhere Beiträge. Das Institut hat die höheren Rentenauszahlungen und die höheren Steuern beziehungsweise Beiträge gegengerechnet und kommt zu dem Ergebnis: Ein heute 17-Jähriger müsste im Lebensverlauf für die doppelte Haltelinie 9000 Euro drauflegen. Ein heute 50-Jähriger würde 33.000 Euro mehr herausbekommen. Alle Jahrgänge bis zum Geburtsjahr 1991 wären die Profiteure, alle später Geborenen die Verlierer. Künftige Generationen müssten 1,127 Milliarden Euro mehr einzahlen, als sie rausbekämen. Scholz hält die Zahlen für übertrieben und wirft den Experten Panikmache vor. Der Bundeshaushalt werde bis 2030 auf 500 Milliarden Euro anwachsen, erklärt er. Die Summe, die für die doppelte Haltelinie fällig würde, wäre "nicht so unvorstellbar, wie einige das sagen". Ein eigenes Finanzierungskonzept hat er nicht.

Die Reaktionen: Kanzlerin Merkel und die Union verfolgen einstweilen eine reine Abwehrstrategie. "Bitte keine Unsicherheit schüren", ermahnte die Regierungschefin den Koalitionspartner. CDU und CSU sind sauer, dass Scholz seine Forderung jetzt auf den Tisch gelegt hat, weil gerade erst eine Regierungskommission begonnen hat, Konzepte für die Rente ab 2025 zu erarbeiten. Auch die Grünen, die der SPD als progressive Sozialpartei Konkurrenz machen wollen, wurden überrumpelt. Erst hatte die Fraktionsvorsitzende, Katrin Göring-Eckardt, den Vorstoß zurückgewiesen, gestern ruderte ihr Kollege Anton Hofreiter zurück und begrüßte den Vorschlag plötzlich. Die FDP lehnt höhere Steuerabgaben oder Beiträge grundsätzlich ab. Die Gewerkschaften begrüßten die Idee - sie sei "die richtige Antwort auf die berechtigten Sorgen vieler Beschäftigter", sagte Annelie Buntenbach vom Gewerkschaftsbund gegenüber unserer Berliner Redaktion. Die Arbeitgeber reagieren wütend. Arbeitgebervertreter Steffen Kampeter sprach von "Rentenpopulismus".