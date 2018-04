Sie fordert die Parteispitze heraus und will am 22. April statt Andrea Nahles SPD-Bundesvorsitzende werden: Simone Lange stellt sich in Heidelberg der Parteibasis vor. Foto: Philipp Rothe

Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Sie steht im Halbschatten. Die Frau, derentwegen alle hier sind, wirbt für ihre Ideen zur Erneuerung der SPD und ist selbst kaum zu sehen. Die indirekte Beleuchtung an den Wänden setzt die Zuhörer im Heidelberger "Ziegler’s" heller in Szene als Simone Lange selbst. Fast schon symbolträchtig.

Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg, hat mit ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz bundesweit Schlagzeilen gemacht. Nun ist sie auf Deutschlandtour unterwegs und wirbt für sich. Für ihr Anliegen. Das heißt: Sie wirbt für die Basis. "Ohne euch gewinnt der Bundesvorstand keine Wahl", ruft sie ihren Zuhörern zu. Olaf Scholz nenne Andrea Nahles als gleichzeitige Partei- und Fraktionschefin das "Kraftzentrum der Partei", sagt Lange. "Ich möchte kein Kraftzentrum dort oben an der Spitze, sondern eine lebendige demokratische Partei, die auch den Mut hat, die Ideen von Hubertus Heil zu hinterfragen."

Zu lange schon rede die Partei über Erneuerung. "Wir müssen es tun", sagt Lange. Sie schlägt etwa vor, die Hälfte des Bundesvorstands für kommunalpolitische Ehrenämtler zu reservieren. Den Vorstand rotierend in den Bundesländern tagen zu lassen. Jeden Ortsverein mit der Technik für Videoschalten auszurüsten und damit die Parteispitze näher zur Basis zu holen. Vorsitzende in Urwahl zu bestimmen - Schluss mit den Hinterzimmerdeals über wichtige Posten.

Als der Parteivorstand verkündete, dass Nahles neue Vorsitzende würde, wartete Simone Lange bis abends, ob nicht jemand dagegen aufstehen würde. Aber es kam niemand. Also bewarb sie sich. "Es musste einer tun!", sagt sie. Dass sie keine bundespolitische Erfahrung habe? "Noch nicht", kontert sie. Aber sie kenne die Ebenen der Partei, und sie weiß aus ihrer täglichen Praxis, wie sich Bundespolitik vor Ort auswirke. "Wenn jedes fünfte Kind in Armut lebt, merke ich das in Flensburg."

Lange, 1976 geboren in Thüringen, absolvierte in Kiel die Verwaltungsfachhochschule. Sie ging zur Polizei, war 13 Jahre lang Kriminalbeamtin ("Das hat mich geprägt") und machte nebenher Kommunalpolitik. 2012 zog sie als Direktkandidatin in den Landtag, 2016 dann der Sieg bei der Oberbürgermeisterwahl in Flensburg - "im ersten Wahlgang gegen drei Männer", betont sie mit spitzem Lächeln.

Und nun beim Parteitag am 22. April gegen Andrea Nahles? Sie sei keine Zählkandidatin, betont Lange. Sie denkt nicht darüber nach, wie viele Stimmen ein Achtungserfolg wären. Sie will gewinnen. Und dann, verspricht sie der Basis, will sie gleich mit der Arbeit an einem neuen Programm anfangen. Linker, sozialer. "Wir kehren zu unseren Wurzeln zurück." Nicht nur über das Machbare nachdenken, lautet ihre Botschaft: "Wir müssen konkrete Ziele definieren - und dann besprechen, wie wir sie erreichen können."

Die rund 80 Zuhörer in Heidelberg, Gemeinderäte, einfache Mitglieder, auch aus dem erweiterten Umland, einige Nicht- oder Nicht-mehr-Mitglieder, antworten immer wieder mit lautem Applaus. Sie applaudieren für Sätze wie: "Kein Kind soll in Deutschland mehr in Armut leben." Oder: "Ich will den Niedriglohnsektor nicht verbessern, ich möchte ihn abschaffen!" Oder: "Ich habe nie verstanden, warum wir mit den Linken nicht reden dürfen sollen." Oder: "Wir müssen über Hartz IV reden. Und wie!"

Aus dem Publikum ist für derlei Klartext Dankbarkeit zu hören. "Sie haben mich wirklich begeistert", heißt es da. "Hochachtung!" Oder schlicht: "Danke für deinen Einsatz!"

Auch der Bundestagsabgeordnete Lothar Binding lobt Langes Kandidatur ("Demokratie ist keine Majestätsbeleidigung"). Er sagt aber auch: Die schönen Ziele stünden längst im Programm. "Ich hätte gerne noch mehr dazu gehört, wie wir sie erreichen." Tatsächlich bleibt Langes Ankündigung eines Finanzierungskonzepts erst einmal vage. Und wenn die erklärte GroKo-Gegnerin fordert, die Partei solle auch über eine Ampel nachdenken, hat das zumindest mit den jetzigen Mehrheitsverhältnissen wenig zu tun.

Welche Rolle Lange künftig in der Bundes-SPD spielen wird, muss der Parteitag zeigen. Das Bild vom "Hering im Berliner Haifischbecken" jedenfalls gefällt ihr. "Die sollen mal kennenlernen, was wir im Norden für Heringe haben."