Von Kathrin Hoth

Heidelberg. Es ist nicht allzu lange her, da galt Bekir Alboga als Vorreiter in Sachen Integration. Ein "Brückenbauer" sei er, lobte die frühere baden-württembergische Integrationsministerin Bilkay Öney einst. Leise Zweifel äußerten Experten schon häufiger. Doch nun hat das Bild als Musterknabe endgültig Risse bekommen.

Was ist geschehen? Zumindest vordergründig kämpfte Alboga (55), der den deutschen und türkischen Pass besitzt, lange für den Dialog zwischen Migranten und Politik. Der frühere Imam der Mannheimer Yavuz-Sultan-Selim-Moschee war Vorsitzender im Migrationsbeirat der Quadratestadt, warb für Toleranz zwischen den Religionen. Auch bundesweit setzte sich der ehemalige Generalsekretär des Islamverbandes Ditib für Verständigung zwischen Migranten und deutscher Politik ein.

Doch vor Kurzem bestätigte die Ditib, dass sich Alboga, der 2014 nach Köln zog, bei der Parlamentswahl in der Türkei um ein Mandat für die islamisch-konservative AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan bemüht. Die Kandidatur wirft Fragen auf. Immerhin halten Kritiker Erdogan den Aufbau eines autoritären Präsidialsystems vor. Und als Förderer von Integration ist Erdogan ebenfalls nicht gerade bekannt. Wenn Alboga also mit ihm anbandelt, kann es da mit seinen Integrationsbemühungen so weit her sein? Und dass einer aus den Reihen der Ditib für Erdogan kämpft, ist das nicht ein Indiz, wie stark der Islamverband von Ankara abhängig ist?

Der Verband selbst weist Anschuldigungen von sich. "Ditib ist eine überparteiliche Organisation und damit politisch neutral", heißt es in einer Stellungnahme. Die Mitglieder und das Personal seien frei in der politischen Meinungsbildung. Alboga selbst hatte schon zuvor mitgeteilt, er werde für die Zeit seiner politischen Tätigkeit seine Ämter bei der Ditib niederlegen - zuletzt war er in der Kölner Zentrale für soziale Dienste zuständig.

Vor wenigen Tagen dann die Überraschung: Auf den Wahllisten der AKP ist Alboga doch nicht als Kandidat aufgeführt. Die Gründe: unklar. Also zurück zur Ditib? Der Islamverband hat offenbar kalte Füße bekommen. Auf "arbeitgeberseitige Veranlassung" sei die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses vereinbart worden, heißt es.

Das rigorose Vorgehen dürfte auch eine Reaktion auf die massive Kritik sein, die das Engagement des früheren Ditib-Funktionärs für die AKP nach sich gezogen hatte. Der Grünen-Politiker Volker Beck etwa wetterte, Alboga sei lange nur zum Schein das "freundliche Gesicht" der Ditib gewesen. "Am Ende gilt ,Erdogan first‘ und das Bekenntnis zu Demokratie ist taktische Manövriermasse", sagte der Lehrbeauftragte am Centrum für religionswissenschaftliche Studien an der Ruhruniversität Bochum.

Auch die nordrheinwestfälische Staatssekretärin für Integration, Serap Güler (CDU), hielt Albogas Avancen an die AKP für problematisch. Sie würden ein "sehr fragwürdiges Licht auf Albogas ständige Beteuerungen, die Ditib sei (...) der Integration der türkischstämmigen Mitbürger in die deutsche Gesellschaft verpflichtet" werfen, sagte sie. Die Stadt Mannheim wollte sich indes nicht äußern.

Eine, die Alboga aus persönlichen Gesprächen kennt, ist die Frankfurter Islamforscherin Susanne Schröter. Seine Rolle bei Ditib sei stets "ambivalent" gewesen, sagt sie. In der Öffentlichkeit habe er versucht, Skandale herunterzuspielen, die mit der engen Türkeibindung der Organisation zusammenhingen. Im persönlichen Gespräch sei er weitaus weniger ideologisch gewesen. "Man wusste nicht wirklich, woran man mit ihm war."

Daran dürfte sich nach all dem Wirbel nicht allzu viel geändert haben.