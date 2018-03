Auch europäischen Stahl - hier ein Werk in Salzgitter - will US-Präsident Trump mit hohen Importzöllen belegen. Foto: dpa

Von Michael Donhauser,

Andreas Hoenig und Alkimos Sartoros

Washington/Brüssel. Nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump könnten die USA wegen vermeintlich unfairen Wettbewerbs sehr bald Strafzölle auf europäische Importe verhängen. Die EU-Kommission droht mit Gegenmaßnahmen, setzt aber nach wie vor auf eine gütliche Einigung. Hintergründe:

Was hat Trump vor?

Seine Ankündigung deutete darauf hin, dass er die erste von drei Optionen ziehen will, die das Handelsministerium vorbereitet hat: 25 Prozent Zoll auf Stahlimporte aus aller Welt, zehn Prozent auf Aluminium. Details will er in den nächsten Tagen nennen. Für Mexiko und Kanada ließ Trump Flexibilität für den Fall erkennen, dass sie beim Nafta-Freihandelsabkommen Zugeständnisse machen. Die EU müsste für Zugeständnisse ihrerseits Handelsschranken abbauen. Eine Variante, die nur zwölf Länder wie Russland oder China treffen sollte, aber außer der Türkei keine Nato-Partner, hat er offenbar verworfen.

Kann er das allein entscheiden?

Fast. Trump bemüht bei seiner Zollpolitik die Nationale Sicherheit. Wenn er nachweisen kann, dass diese berührt ist, hat er laut dem "Trade Expansion Acts" von 1962 große Befugnisse. Das Handelsministerium hat die Frage nach monatelanger Prüfung bejaht. Die EU-Kommission hält dies für absurd.

Wie sind die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA?

Die USA sind für die EU der mit Abstand wichtigste Handelspartner. 2016 betrugen EU-Warenexporte in die USA rund 362 Milliarden Euro, in der Gegenrichtung etwa 246,8 Milliarden Euro. Hinzu kommen erhebliche Dienstleistungsexporte und direkte Investitionen.

Welche Zölle gelten dabei?

Auf EU-Seite liegen sie im Schnitt bei etwa drei Prozent des Warenwerts, auf US-Seite bei knapp zweieinhalb Prozent. In einigen Sektoren gibt es allerdings erhebliche Abweichungen. Die EU verlangt etwa 10 Prozent bei Autoeinfuhren, die USA lediglich 2,5 Prozent. Im Gegenzug sind die Zölle für Trucks und Pick-ups in den USA deutlich höher. Europa sichert zudem etwa seine Landwirtschaft überdurchschnittlich, in den USA werden hingegen etwa bei Schuhwaren bis zu 48 Prozent Aufschlag fällig.

Gibt es Gegenmaßnahmen?

EU-Experten arbeiten seit Monaten an einer Liste mit US-Produkten, die als Reaktion auf Abschottungsmaßnahmen im Fokus stehen könnten, vor allem Industrie- und Agrarprodukte. Die EU will auch Beschwerde bei der WTO einlegen.

Welche deutschen Branchen wären vor allem betroffen?

Die Stahlbranche betont, sie habe nur ein geringes Engagement in den USA. Allerdings könnten Unternehmen, die bisher in die USA exportierten, als Alternative nach Europa drängen. Folge wäre eine "Stahlschwemme" von Herstellern aus Nicht-EU-Ländern und damit ein Preisverfall. Sollte Trump seine Drohung wahrmachen und Importzölle auch für Autos erhöhen, würde das die deutsche Industrie direkt härter treffen.