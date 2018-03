Von Kathrin Hoth

Heidelberg. Die Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (38, Grüne) ist Sprecherin für Europapolitik und Parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Bundestagsfraktion.

Sie haben den AfD-Abgeordneten Markus Frohnmaier im Bundestag aufgefordert, seine Brust zu zeigen. Warum?

Ich habe ihn dazu aufgefordert, seine Tattoos zu zeigen. Diese stehen in Verbindung mit der German Defence League, einer rechtsextremen und vom Verfassungsschutz beobachteten Vereinigung.

Hat sich der Parlamentsalltag durch die AfD verändert?

Natürlich. Die AfD-Fraktion ist fast nur männlich. Oft postieren sie sich hinten im Plenarsaal, breitbeinig und die Arme vor der Brust verschränkt. Auch in der Sprache ihrer Redner ist viel Aggression, durchaus bedrohlich. Unter uns Demokraten haben wir eine lebendige Debattenkultur und die inhaltlichen Unterschiede zum Beispiel zwischen FDP und uns werden sichtbarer als im Wahlkampf.

Ein Streitpunkt quer durch alle Parteien ist die Flüchtlingspolitik. Sie haben kommunale Unterstützung statt Blockade vorgeschlagen. Was meinen Sie damit?

Fakt ist, dass die Flüchtlingsverteilung auf europäischer Ebene blockiert ist und nicht funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es durchaus Kommunen auch in den Blockierer-Ländern, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Gesine Schwan und ich haben ein Konzept entwickelt, mit dem man diese Kommunen mit einem europäischen Integrationsfonds unterstützt. Also konkret: Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen, können diese Gelder beantragen. Die sind dann aber nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für soziale Aufgaben der Kommune an sich.

Das klassische Zuckerbrot statt Peitsche?

Es gibt ja auch aus Deutschland die Idee, Ländern Gelder zu verweigern, die keine Flüchtlinge aufnehmen. Damit wird die Bevölkerung bestraft und das stärkt tendenziell eher den aktuell blockierenden Regierungen den Rücken. Niemand aus der Bevölkerung wird sich in Brüssel dafür bedanken, wenn es keine Gelder gibt. Vielleicht können mit dem Konzept nicht so viele Flüchtlinge verteilt werden, wie ursprünglich vorgesehen war. Aber was ist die Alternative?

Das klingt sehr realpolitisch. Was sagt der linke Flügel der Grünen dazu?

Natürlich führt das auch bei uns zu Debatten, aber nicht nach dem Realo/Linke Muster. Jede Partei muss Antworten liefern. Nur die Verteilung an sich zu fordern ohne das Wie zu beschreiben, reicht halt nicht. Die Diskussion braucht wieder Lebendigkeit.

Sie fordern für die Europapolitik "echte Reformen". Wie sollen die aussehen?

Ich möchte, dass unsere europäischen Gemeingüter ins Zentrum rücken. Also das, was uns gemeinsam gehört, was wir nur gemeinsam erreichen können und was nicht weniger wird, wenn man es teilt. Der Frieden natürlich, aber auch der Klimaschutz zum Beispiel. Verbesserungen schaffen wird da nur gemeinsam. Das heißt für mich auch, dass wir diese Gemeingüter gemeinsam finanzieren müssen. Gleichzeitig möchte ich Europa von den Bürgerinnen und Bürgern her denken. Ich frage, welche Europapolitik stärkt die Bürger. Da geht es zum Beispiel darum, dass europaweit die Meinungs-und Pressefreiheit verteidigt wird, aber auch meine Daten gegenüber Facebook geschützt werden. Es geht darum, dass endlich nicht nur die kleine Bäckerei um die Ecke Steuern zahlt, sondern auch Starbucks. Ich würde gerne wegkommen von der Debatte, welche Reform der Rat braucht oder welche Strukturen geändert werden müssen. Ich will, dass es ein Europa der Bürgerinnen und Bürger wird, geeint in all ihrer Vielfalt.

Sie würden sich sicher gut mit Frankreichs Präsident Macron verstehen, der ja auch einen gemeinsamen Finanzminister, gemeinsame Verteidigung und einen Haushalt für die Eurozone fordert, oder?

Macron denkt eher staatszentriert, also dass der Staat die Aufgabe hat, den Bürgern zu helfen. Ich überlege auch, was Bürgerinnen und Bürger stärkt. Also zum Beispiel, dass sie Möglichkeiten an die Hand bekommen, sich über Inhaltsstoffe in Lebensmitteln zu informieren, egal wo in Europa sie produziert wurden. Aber im Prinzip ist Macrons Ansatz auch, nach gemeinsamen Aufgaben und gemeinsamer Finanzierung zu streben.

Lassen sich Ihre Visionen in einer eher europakritischen Zeit verwirklichen? Eigentlich wollte Berlin ja bis März auf die Vorschläge Macrons antworten. Das hat sich nun erst einmal verschoben.

Wir haben mit Macron einen guten Partner, aber nur ein begrenztes Zeitfenster. Die Bundesregierung muss jetzt liefern, wir brauchen Antworten und Vorschläge. Bis jetzt gibt es nur Stillschweigen. Auch Herrn Scholz ist bisher nur eingefallen zu sagen, dass er der deutsche Finanzminister ist. Da denke ich schon: Liebe SPD, seid ihr dafür in der Regierung, um es am Ende genauso zu machen wie Herr Schäuble.

Die neue Parteispitze aus Robert Habeck und Annalena Baerbock zählt zu den Realos, kommt eigentlich von den klassischen Klimathemen, äußert sich aber auffällig oft zu sozialpolitischen Fragen. Ein Kulturwandel?

Im Vordergrund steht immer die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir jetzt und morgen leben. Es geht darum, wie es endlich wieder fair zugeht und wie man die ökologische Transformation so gestalten kann, dass sie auch alle mitnimmt. Da wird vielleicht nicht mehr so konkret über Diesel- oder Elektromotor diskutiert, sondern über die Frage der Mobilität der Zukunft, also wie kommt zum Beispiel die Rentnerin zu ihrer Enkelin, und wie schaffen wir den Übergang sozial zu neuen Jobs? Das ist ein bisschen ein anderer Blickwinkel. Aber es ist genauso viel öko drin wie vorher.

Im Moment kocht die Hartz IV-Debatte hoch. Die SPD fordert ein solidarisches Grundeinkommen, im Koalitionsvertrag wurde ein sozialer Arbeitsmarkt vereinbart. Schnappen die anderen Parteien den Grünen die Themen weg?

Wir freuen uns immer, wenn andere unsere Themen übernehmen. Wir sagen schon seit Ewigkeiten, dass es sinnvoller ist, Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit.

Sind Sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen?

Wir sind für eine existenzsichernde Grundsicherung. Natürlich wird auch bei uns diskutiert, ob das dann bedingungslos sein kann. Was für uns aber unbedingt dazugehört ist auch echte Teilhabe, also Zugang zu guter Bildung, aber auch dass eine Hebamme in erreichbarer Nähe ist, dass der Bus häufig und verlässlich fährt, und auch ein Theater in der Nähe ist.

Was ist Ihre persönliche Meinung?

Ich bin dafür, für Langzeitarbeitslose einen sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen, und für alle eine gute Daseinsvorsorge, auch auf dem Land. Mir ist aber auch wichtig, dass man für alle Menschen Zeiten schafft, in denen sie sich mal zurücknehmen und den Mut finden können, nochmal einen neuen Arbeitsweg einzuschlagen. Diese Zeiten möchte ich staatlich absichern, eine Art Zeitkonto.