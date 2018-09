Von Kathrin Hoth

Heidelberg. Sieht so ein frustrierter Politiker aus? Eher nicht. Zwei Stunden lang analysiert Gerhard Schick am Dienstagabend in Mannheim die Finanzmarktkrise. Wenn ihm etwas besonders wichtig erscheint, kneift er Daumen und Zeigefinger zusammen und fährt damit durch die Luft. Die Geste kommt häufig vor.

Schick spart nicht mit Kritik an Politikerkollegen, an Angela Merkel, der FDP ("der parlamentarische Arm der Finanzbranche") oder der Union. Viel zu wenig hätten sie aus dem Chaos seit der Lehman-Pleite gelernt, findet er. Und am Ende wird klar: Der 46-Jährige hat nicht resigniert - auch wenn die Vermutung nahe liegt. Er ist wütend. Auf den Einfluss der Finanzlobby. Darauf, dass das Gegengewicht fehlt, die Lobby der Bürger. Und weil es noch immer nicht gelungen ist, "die Finanzmärkte wieder in den Dienst der Gesellschaft zu stellen."

Seit 2005 sitzt Gerhard Schick für die Mannheimer Grünen im Bundestag. Als Volkswirt ist er ein parteiübergreifend anerkannter Finanzexperte. Vergangene Woche jedoch kündigte er an, sein Bundestagsmandat Ende des Jahres niederzulegen. Stattdessen engagiert er sich nun als Vorstand für die neu gegründete "Bürgerbewegung Finanzwende". Vermutlich ist der Abend auch dazu gedacht, den Menschen seine Entscheidung zu erklären. Es habe schon Enttäuschungen gegeben, räumt Schick in kleiner Runde ein. Einige, die sich an diesem Abend zu Wort melden, betonen jedoch, wie viel Respekt sie vor seinem Schritt hätten. Es sei ein emotionalerer Abend als gewöhnlich, sagt Schick. "Aber Finanzmarktfragen sind für mich immer emotional."

Von Frustration will er nichts wissen. "Man kann etwas erreichen in der Politik." Aber als er gefragt wurde, ob er Vorstand bei "Finanzwende" werden wolle, habe er schnell gemerkt, dass das seine ganze Kraft brauche. Und: "Ich gehöre nicht zu den Menschen, die ein Bundestagsmandat als Nebenjob einschätzen." Warum er seine neue Aufgabe für so wichtig hält, verpackt Schick in eine Bestandsaufnahme der Finanzmarktsituation. Seine Grundthese: Die Grundfehler von damals seien noch immer nicht beseitigt.

So sei etwa der richtige Impuls, das Wachstum der Banken zu begrenzen, im Sande verlaufen. "Die Banken sind heute teils größer als damals." Sorgen macht dem Grünenpolitiker auch, dass viele Geldhäuser weiter zu stark schuldenfinanziert seien. Auch im Kundenkontakt läuft nach Schicks Meinung einiges schief. "Ein Bankberater ist häufig eher ein Verkäufer" - und zwar getrieben von Provisionsversprechen für bestimmte Produkte. Schicks Forderung: "Wir brauchen eine unabhängige Bankberatung." Sicher, es habe zu diesen Punkten Versprechen gegeben. "Aber immer beim Kern der Problematik hat sich die Finanzbranche durchgesetzt."

Wütend macht ihn auch die "Wahrnehmungsverzerrung", dass die Finanzprobleme nur in Südeuropa beheimatet seien. Dabei seien auch deutsche Länder und Kommunen hochverschuldet. Und von der Bankenpleite sei auch Island betroffen. Das Zeigen auf Südeuropa solle davon ablenken. "Weil manche Leute Europa kaputt machen wollen jenseits jeder Argumente. Das sollten wir nicht zulassen."

Dass sich die AfD im Zuge der Finanzmarktturbulenzen gründete, hält Schick für keinen Zufall. Untersuchungen zeigten, dass Finanzkrisen einen politischen Rechtsruck zur Folge hätten. "Deshalb muss man dieses Thema ernst nehmen und anders arbeiten als in den letzten Jahren." Das will Schick mit seiner Bewegung angehen - gemeinsam mit Klimaaktivisten, Menschen aus der Realwirtschaft oder Verbraucherschützern. Sie wollen Druck machen auf die Politik, geballtes Know How in ihrem Verein versammeln, um in Diskussionen bestehen zu können - auch gegen die Finanzlobby.

Das Ziel ist aber auch, die Bürger zu erreichen, so wie Foodwatch. "Die informieren die Leute, haben 400.000 im Verteiler. Das ist Power", sagt Schick. Die Anschubfinanzierung für "Finanzwende" kommt von Stiftungen, dann braucht es genügend private Förderer. "Natürlich gehen wir auch ein Risiko ein", sagt Schick. Aber: "Ich glaube, wir schaffen das."