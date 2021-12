Von Sören S. Sgries

Heidenheim/Heidelberg. Ja, auch mit 73-Jahren darf man sein Publikum noch einmal überraschen. Er spreche inzwischen auch mal öffentlich Englisch, gesteht Winfried Kretschmann grinsend. Und zitiert: "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep."

Nicht auf Hannah Arendt, seine Hausphilosophin, greift der Ministerpräsident zurück, sondern auf den amerikanischen Naturlyriker Robert Frost. Zwar lockten auch ihn Wanderungen in den lieblichen, dunklen, tiefen Wäldern des Südwestens, so die Botschaft Kretschmanns. Aber er habe ja ein Versprechen zu halten: "Ich werde mich jetzt erstmal viereinhalb Jahre weiter durch die hügeligen Landschaften der Politik bewegen." Alle Nachfolgedebatten, so die Ansage des Grünen-Urgesteins, könne sich seine Partei doch bitte vorerst sparen.

Es ist ein ungewöhnliches Machtwort im lyrischen Gewand, das der Ministerpräsident auf dem Landesparteitag in Heidenheim spricht. Geschuldet auch dem Umstand, dass die beiden neuen Parteichefs, die an diesem Wochenende gewählt werden, Lena Schwelling (29) und Pascal Haggenmüller (33), kürzlich schon darüber sinnierten, dass die Spitzenkandidatensuche "am ersten Tag nach unserer Wahl" beginne. Das passt dem Landesvater nicht – und er bremst den Nachwuchs gleich mal aus, bevor dieser sich überhaupt zur Wahl stellen kann.

Klare Ansage. Zumal Kretschmann ja noch genug harte Arbeit auf dem Tisch hat, für die er seine volle Autorität braucht. Mittelfristig das Thema Klimaschutz, für das er sich ja überhaupt erst zur dritten Amtszeit durchgerungen hatte. Und ganz aktuell steht natürlich die Pandemie-Bekämpfung weiterhin ganz oben auf der Agenda.

"Es ist wahrhaft eine Plage biblischen Ausmaßes, mit der wir es zu tun haben", steigt Kretschmann mit Pathos in seine Rede ein. Er selbst spüre, welche Erwartungen auf ihm lasteten. Aber: "Ich bin weder der Pharao, der unterdrückt, noch der Moses, der befreit." Nur eine Chance sieht er: "Das Impfen ist der Moses, der uns aus dieser Plage herausführt."

Kretschmann zeigt sich – ebenso wie später sein Gesundheitsminister Manne Lucha – zutiefst getroffen von der Lage auf den Intensivstationen. "Wirklich an die Nieren" gehe das, "unter die Haut".

Energisch wirbt er für die Impfpflicht – und betont, diese niemals ausgeschlossen zu haben. "Ich war, glaube ich, einer der einzigen führenden Politiker, die das gesagt haben." Für die Impfskeptiker sei das sicherlich eine Zumutung, das verstehe er, "auch wenn ich die Argumente nicht verstehe". Eines gehe aber gar nicht: Fackelaufmärsche vor Privatwohnungen von Politikern. "Das sind Methoden, die hat die SA erfunden", so Kretschmann. Dagegen werden man klare Kante zeigen. Und noch ein Versprechen gibt er: "Schulschließungen kommen nur ganz am Ende, wenn gar nichts anderes mehr geht." Im Blick hat er dabei die Lage in Sachsen, mit Inzidenzen teilweise bei 2000.

Doch es gibt auch Grund zur Freude auf diesem Parteitag – wobei echte Jubelstimmung im digitalen Format (nur wenige Personen sind vor Ort) natürlich nicht aufkommen kann. Aber allein der Umstand, dass bald "Bund und Land an einem Strang ziehen" werden, wie es die scheidende Parteichefin Sandra Detzer mit Blick auf die Ampel formuliert, macht durchaus Hoffnung.

In der ersten Reihe: Cem Özdemir. "Ich habe jetzt eine Aufgabe, mit der ich nicht unbedingt schon immer gerechnet habe", gesteht der designierte Landwirtschaftsminister zwar. Um dann aber energisch seinen Arbeitsplan vorzulegen: "Wir müssen das Artensterben und das Höfesterben stoppen", so der Stuttgarter. "Oberster Tierschützer" des Landes wolle er sein. Und: "Ab jetzt gibt’s Rückenwind aus Berlin."

Die neuen Parteichefs – Schwelling wird mit 77,8, Haggenmüller mit 89,5 Prozent gewählt – geben dann als ihr dringlichstes Ziel aus, die Grünen weiter in der Fläche zu verankern. "Lasst uns mehr Rathäuser begrünen", fordert Schwelling – und meint keine Geranienkästen, sondern Bürgermeisterinnen mit Parteibuch. Andere Parteifreunde berichten aus dem Bundeswahlkampf im ländlichen Raum: "Die Menschen hatten schlicht und ergreifend Angst vor den Grünen". Da müsse man Vertrauen gewinnen, um grüne Erfolge "langfristig abzusichern".

Der Kampf um die Dörfer, man kann ihn auch als Kampfansage an die CDU begreifen. Die wenigen Spitzen gegen andere Parteien richten sich vor allem gegen den Stuttgarter Koalitionspartner – insbesondere wegen dessen Hartherzigkeit in Flüchtlingsfragen. Das Schimpfen auf die CDU-Regierungspolitiker – es ist der sanfte Hauch von Aufmüpfigkeit gegen den Grün-Schwarz-Fan Kretschmann, den sich die Partei letztlich doch traut.