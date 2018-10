Von Michael Abschlag

Heidelberg. An Crispr/Cas scheiden sich die Geister. Die einen sehen in dem Verfahren zur Genoptimierung einen Schritt in eine bessere Zukunft - ein Mittel, um Pflanzen widerstandsfähiger zu machen, und den Hunger auf der Welt zu bekämpfen. Die anderen verbinden mit der Methode apokalyptische Szenarien: Riesige Monokulturen, die wachsende Macht von Saatgutkonzernen, einen Beitrag zum Artensterben. Im Juli hatte der Europäische Gerichtshof sein überraschendes Urteil gefällt: Die "Genschere" ist denselben strengen Richtlinien unterworfen wie genetische Eingriffe.

"Ich war positiv von dem Urteil überrascht", sagt Renate Künast, ehemalige Grünen-Spitzenpolitikerin und Kritikerin des Crispr/Cas-Verfahrens. Der Evolutionsbiologe Detlef Weigel vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie Tübingen dagegen erklärt, er sei zunächst "sehr enttäuscht" gewesen. Beide lieferten sich am Montag im DAI Heidelberg einen Schlagabtausch - der deutlich machte, wie sehr die Meinungen bei dem Thema auseinandergehen.

Worum geht es? Crispr/Cas ermöglicht es, die Gene etwa von Pflanzen wie einen Text umzuschreiben. Wie eine Schere zerschneidet es an bestimmten Stellen die Erbsubstanz. Anschließend können die Enden neu zusammengesetzt oder neue Gene eingefügt werden - um so gewünschte Eigenschaften zu bekommen, etwa eine höhere Kälteresistenz.

"Das ist im Grunde nichts anderes als das, was ich auch durch natürliche Kreuzungen erreichen kann", erklärt Weigel. Nur mit dem Unterschied, dass bei Crispr/Cas sehr viel mehr Änderungen in einer einzigen Generation durchgeführt werden können. Der Prozess wird dadurch deutlich beschleunigt.

Im Unterschied zur "klassischen" Gentechnik, bei der Gene durch Radioaktivität oder Chemie verändert werden, wird also bei der "grünen Gentechnik" lediglich die natürliche Veränderung nachvollzogen - allerdings im Turbogang. Lange zählte das Verfahren deshalb nicht als Gentechnik. Durch das Urteil des EuGH hat sich das geändert.

Für Weigel ist das Verfahren ein Segen. "Es gibt keinen Beleg für einen direkten Schaden", erklärt er. Dafür könnten sie helfen, den Hunger auf der Welt zu minimieren. Durch die grüne Gentechnik sind die landwirtschaftlichen Gewinne weltweit um 70 Prozent gestiegen. Das merkt man vor allem in Entwicklungsländern wie Indien und Bang-ladesch, wo sich die Lage von Millionen von Kleinbauern deutlich verbessert hat." Zudem seien die Neuzüchtungen durch Crispr/Cas oft gesünder. Er verweist auf den "Goldenen Reis", der in den 90er Jahren entwickelt wurde. "Dieser Reis enthält große Mengen an Beta-Carotin und schützt so vor Erblindung", so Weigel.

Renate Künast sieht grüne Gentechnik dagegen nicht als Antwort auf das globale Ernährungsproblem. "Wir produzieren ja weltweit genug Lebensmittel", erklärt sie. "Wir werfen nur viel zu viel weg und verschwenden es. Wenn in Argentinien Reis angebaut wird, der dann an unsere Kühe verfüttert wird, ist das Raubbau. Das ist das Problem."

Künast Befürchtung: Durch das Wissen um neue Züchtungsverfahren könnten sich Großunternehmen einen gewaltigen Vorsprung verschaffen und so ihre Marktmacht ausbauen. "Dann geraten die Kleinbauern, die für 80 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Produktion verantwortlich sind, immer mehr in die Abhängigkeit von Saatgutkonzernen."

Die Dominanz bestimmter Arten berge auch ein anderes Risiko. "Wir sehen jetzt schon, was die Monokulturen anrichten", so Künast. "Die Artenvielfalt geht zurück. Das trifft das ganze Ökosystem. In den Flurstreifen finden sich immer weniger Insekten, und die Vögel finden weniger Nahrung."

Und die Pestizide, immerhin ein wichtiger Grund für das Insektensterben? "Wenn ich verbesserte Arten habe, die von sich aus geschützt sind, brauche ich weniger Pestizide", sagt Weigel. "Durch Verfahren wie Crispr/Cas lassen sich Millionen Tonnen Pestizide einsparen. Weltweit ist der Einsatz dadurch um 40 Prozent zurückgegangen."

Künast überzeugt das nicht. "Der Pestizideinsatz ist vor allem in Ländern zurückgegangen, in denen er vorher übertrieben hoch war", sagt sie. "Wir brauchen ganz andere Landwirtschaft." Selbst in einigen Bundesstaaten in Indien setzte man inzwischen auf biologischen und nachhaltigen Anbau.

"Die Monokulturen halte ich auch für falsch", erklärt Weigel schließlich. Zumindest in diesem Punkt herrscht am Ende dann doch noch Einigkeit.