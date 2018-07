Von Anne-Beatrice Clasmann

Berlin. Uwe Schummer (60) findet Angela Merkel toll. Wie die Bundeskanzlerin in den letzten Jahren in Europa trotz aller Widrigkeiten "Kurs gehalten" habe, das sei schon beeindruckend, sagt der CDU-Politiker vom Niederrhein. Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion im Bundestag hat sich einer neuen Gruppe von liberalen CDU- und CSU-Politikern angeschlossen, die sich "Union der Mitte" nennt. Gegründet hat den losen Zusammenschluss Stephan Bloch, ein junges CSU-Mitglied aus München.

Schummer mag es eigentlich nicht, wenn Konservative auf großer Bühne streiten. Dass er sich jetzt trotzdem so klar positioniert, liegt an seinem Ärger über den "Versuch einer kleinen Gruppe, die gesamte Union nach rechts zu bewegen". Seine Wut auf "diejenigen, die meinen, dass man der AfD hinterherlaufen sollte". Schummer will jetzt zeigen, wo nach seiner Ansicht "die Mehrheit der Mitglieder von CDU und CSU steht": in der bürgerlichen Mitte. Auf jeden Fall nicht da, wo die AfD auf Stimmenfang geht.

Wenige Tage nach dem Asylkompromiss zwischen CDU, CSU und SPD treffen sich diejenigen, denen der Katholik vom Niederrhein jetzt die Stirn bieten will, an einem Samstag in Berlin. Der konservative "Berliner Kreis" der Union hat eingeladen. Interessant ist die Wortwahl.

Ein sächsischer Besucher der Veranstaltung nennt Merkel "unsere grüne Kanzlerin". Die Sprecherin des Kreises, die Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel (CDU), kritisiert "die ganze Gender᠆ideologie". Neben ihr steht CDU-Mitglied Alexander Mitsch aus Schwetzingen. Er hat 2017 die "Werte-Union" für einen "freiheitlich-konservativen Aufbruch" gegründet. Für ihn ist Seehofer Teil eines "Aufstandes der Anständigen". Ein Minister, der erste Schritt unternommen hat, um die "Masseneinwanderung" unter Kontrolle zu bringen.

Christean Wagner (75) gehört zu den Initiatoren des "Berliner Kreises". Er war früher einmal Minister und Fraktionschef in Hessen. In seiner Begrüßungsrede schimpft er auf die "links-grüne Journaille". Das ist AfD-Sound pur.

Der Berliner Politologe Hajo Funke sieht zwar "große ideologische Schnittmengen" zwischen dem konservativen Flügel der Union und der AfD. Doch er betont auch die Differenzen: Der verklärte Blick von Gauland und AfD-Rechtsausleger Björn Höcke auf die deutsche Nazi-Geschichte etwa. Dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und CSU-Chef Horst Seehofer sich mit ihren jüngsten Äußerungen zur Migrationspolitik auf AfD-Terrain zubewegten, hält er allerdings für "ein größenwahnsinniges Unternehmen. Denn gleichzeitig verliert die CSU in der Mitte."

Wie zum Beweis gingen am Sonntag in München mehr als 25.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Flüchtlingspolitik der CSU zu protestieren. In ihrem Aufruf warfen die Veranstalter namentlich Seehofer und Söder eine "verantwortungslose Politik der Spaltung" vor. Harter Tobak. Die CSU hatte noch versucht, mittels Zeitungsanzeigen vor einer Teilnahme zu warnen. Druck machte sie außerdem auf zwei Theaterintendanten (darunter Mathias Lilienthal), weil diese zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen hatten. Vergebens.

Doch ist das die Trendwende? Funke warnt, die Merkel-Unterstützer sollten sich nicht in Sicherheit wiegen: "Der Ausgang des Asylstreits hat zwar gezeigt, dass der Mitte-Kurs in der Union noch hält. Aber es war knapp." Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble habe Merkel durch seine Vermittlung im Streit mit Seehofer quasi erst "gerettet".