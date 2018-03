Vier Bayern in Berlin (v.l.): Andreas Scheuer, Gerd Müller, Dorothee Bär und Horst Seehofer ziehen in Merkels Kabinett ein. An der Merkel-Raute können sie noch arbeiten. F.: dpa

Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. "Es ist jetzt gut und wichtig, dass es in ein paar Tagen auch losgeht." Angela Merkel drückt aufs Tempo. "Es wird wichtig sein, dass wir schnell als Regierung auch mit dem Arbeiten beginnen", fordert die Kanzlerin gestern vor der CDU-Präsidiumssitzung im Konrad-Adenauer-Haus. Die Erleichterung über das deutliche Ja der Genossen zu Schwarz-Rot ist ihr anzusehen. Dass zwei Drittel der SPD-Mitglieder zugestimmt hätten, sei "eine sehr gute Grundlage" für die gemeinsame Regierungsarbeit, freut sich Merkel. Ein halbes Jahr nach der Wahl ist ihre Geduld am Ende. Der Koalitionsvertrag sei "ein Buch voll mit Aufträgen und Aufgaben, die wir jetzt umzusetzen haben", sagt sie.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellt gestern die letzte Weiche, schlägt mit einem Schreiben an den Bundestag formell vor, "Frau Angela Merkel als Bundespräsidentin zu wählen". Am 14. März soll es soweit sein, dann ist die Bundestagswahl genau 171 Tage her - so lange hat die Regierungsbildung noch nie gedauert. Nach Merkels Wahl will Steinmeier am Mittwoch kommender Woche die neue Ministerriege im Schloss Bellevue vereidigen. Noch am selben Tag könnte das Kabinett erstmals tagen.

Für die CSU sitzen dann mit am Tisch: Neben Parteichef Horst Seehofer für Inneres, Bauen und Heimat der bisherige Generalsekretär Andreas Scheuer als neuer Verkehrsminister, Gerd Müller als alter und neuer Entwicklungsminister und Dorothee Bär, bisherige Gesundheitsstaatssekretärin, als Staatsministerin im Kanzleramt für Digitalisierung. Seehofer gibt sein Team gestern bekannt. Seinen Posten als Bayerischer Ministerpräsident wird er am 13. März - einen Tag vor der Vereidigung als Minister - an Markus Söder übergeben.

Für Mittwoch hat Merkel die SPD-Spitze zu einem letzten Vorbereitungstreffen geladen - dann muss noch geklärt werden, wann der Koalitionsvertrag unterzeichnet wird. Die letzte offene Frage: Mit welchen drei Ministerinnen und drei Ministern die SPD regieren will. Nach Merkel und Seehofer werden die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles und der kommissarische Parteichef Olaf Scholz als Letzte ihr Personal benennen.

Klar ist, mit welchen Akzenten die jeweiligen Parteien in der GroKo punkten wollen. Für CDU und CSU ist es die klare Kante in der Flüchtlingspolitik. "Wir von der Union werden die Vorhaben zur Steuerung und Begrenzung der Migration ganz oben auf die Tagesordnung setzen", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU). Die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärt die Digitalisierung zum "Zukunftsthema schlechthin". Die "Federführung" habe der neue Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), "zu seiner Unterstützung" werde das Amt des Staatssekretärs aus dem Verkehrsministerium ins Kanzleramt verlagert. Für die SPD stehen Europa, Bildung, Renten und Arbeitsmarkt ganz vorn auf der Agenda.

Auch Unionsfraktionschef Kauder hat es jetzt ganz eilig. "Wir haben ein halbes Jahr seit der Wahl verloren. Das müssen wir wieder reinholen", sagt er gestern. Aber reicht das Vertrauen zwischen Union und SPD aus, um auch bei den kniffligen Fragen schnell zu liefern? "Ich bin sicher, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben werden", gibt sich Kauder optimistisch. Auch dass Nahles als Fraktions- und künftige Parteichefin nicht auf der Regierungsbank sitzen wird, bereitet dem CDU-Schwergewicht keine Sorgen: "Ich kann überhaupt nicht erkennen, dass es mit Andrea Nahles mehr Streit gibt."