Von Petra Sorge, RNZ Berlin

Chemische Gerüche, Schwin-delanfälle im Cockpit: Fast 1000 Unfälle wurden im vergangenen Jahr wegen möglicherweise kontaminierter Kabinenluft gemeldet. Manche Crewmitglieder sind nach solchen "Fume Events" heute nervenkrank.

Die Nacht, in der sein Traumberuf zum Alptraum wurde, wird Flugkapitän Michael Kramer (52) aus dem mittelfränkischen Falkendorf nie vergessen. Am 2. September 2015, kurz nach dem Start von London nach Leipzig, verbreitete sich ein Ölgeruch im Cockpit. Kramer wurde schwindelig, er bekam Kopfschmerzen, der Co-Pilot klagte über ein Druckgefühl auf der Brust. Sie schalteten mehrfach die Luftaufbereitungsanlage an und aus, doch es nützte nichts. In ihrer Verzweiflung griffen sie zu den Sauerstoffmasken, landeten in der Automatik. Nicht alle Flugzeuge haben diese Funktion, die nur möglich ist, wenn Wetter und Landebahn das zulassen. "Es hätte zur Katastrophe kommen können", so Kramer.

Später entdeckte sein Co-Pilot, dass die Schalter mit einem sehr feinen Ölfilm überzogen waren. Sie hatten ein "Fume Event" erlebt, einen Zwischenfall mit kontaminierter Kabinenluft. Laut der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung gab es im vergangenen Jahr 196 solcher Geruchs- oder Rauchereignisse, davon 66, die möglicherweise toxisch waren, weil der Verdacht bestand, dass Ölgeruch, Öldampf, Enteisungs- oder Hydraulikflüssigkeit die Ursache war. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, die unserer Berliner Redaktion vorliegt.

Auch bei der Berufsgenossenschaft Verkehr häufen sich die Unfallanzeigen: 2015 waren es 450 Fume-Event-Meldungen, 2016 noch 830 und 2017 ganze 920: Eine Verdopplung binnen zwei Jahren.

Laut dem Flugportal "Aviation Herald" kam es zuletzt am 3. Oktober auf einer Boeing 737 von Bukarest nach Amsterdam zu einem solchen Zwischenfall. Die Crew hatte ein Ölleak gemeldet und musste umkehren, so ein Fluggast.

Fume Events können auftreten, wenn es zu Fehlern an den Dichtungen in den Triebwerken kommt. Denn dort, nahe des Triebwerks, werde seit den 50er Jahren die Atemluft in der Kabine als so genannte Zapfluft entnommen, erklärt Dieter Scholz, Professor für Flugzeugbau an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg.

Das Problem: Die Dichtungen weisen oft einen Spalt auf, durch den zwar Luft hineingeblasen wird, aber trotzdem Öl austritt. "Es kommt also konstruktionsbedingt regelmäßig zu kleinen Leckagen von Öl im Triebwerksverdichter." Mit Ausnahme des Boeing-787-Dreamliners laufen fast alle modernen Passagierflugzeuge mit diesem Zapfluft-System - ein Risiko auch für Reisende. Die Vereinigung Cockpit schätzt, dass auf jedem 2000. Flug ein "Fume Event" auftritt.

Die Lufthansa verweist auf eine Studie der EU-Flugsicherheitsbehörde EASA zur Kabinenluftqualität 2017, wonach es "aktuell keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Kabinenluft und gesundheitlichen Problemen gibt", sagt Sprecherin Anja Lindenstein. Die Luftqualität auf Messflügen sei mit denen in Klassenzimmern vergleichbar.

Die EASA fand in ihrer Studie aber auch Spuren von Organophosphaten und flüchtigen organischen Verbindungen. Letztere ließen sich am Unfalltag im Blut von Michael Kramer nachweisen: Butanon, Isopropanol, Isohexan und Toluol. Stoffe, die sonst "in Kerosin, Ölen und Hydraulikflüssigkeiten" vorkommen und "zu denen neurotoxische Effekte wissenschaftlich belegt sind", schrieb die Arbeitsmedizinerin Astrid Heutelbeck von der Universität Göttingen. Kramer ist heute fluguntauglich, hat starke Nervenschmerzen und Gleichgewichtsstörungen. "Ein kausaler Zusammenhang" zwischen Kramers Leiden und dem beruflichen Unfall sei "ohne jeden vernünftigen Zweifel anzunehmen", so Heutelbeck. Die heutige Professorin am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Universität Jena hat Blut und Urin von rund 350 betroffenen Flugbegleitern, Piloten und Passagieren untersucht - und in zahlreichen Proben solche luftfahrttypischen Komponenten gefunden.

Sie fand auch etwas bei Sabine Röder (52), aufgewachsen am Tegernsee und wohnhaft in Frankfurt. Die Stewardess wurde nach 27 Jahren 2015 fluguntauglich, heute ist sie wegen chronischer Migräne und Nervenleiden schwerbehindert. Weil Röder auch eine Depression entwickelte, hatten die Ärzte zunächst auf psychosomatische Gründe getippt. Erst als die Spezialisten die verdächtigen Stoffe fanden - darunter Schwermetalle wie Arsen -, dachte sie: "Vielleicht habe ich doch keinen Dachschaden."

Der wachsende Trend, Fume-Event-Unfälle zu melden, geht seit Neuestem jedoch wieder zurück. Nach den knapp tausend Anzeigen im letzten Jahr waren es im ersten Halbjahr 2018 nach Angaben der Berufsgenossenschaft Verkehr nur noch 250. Eine Erklärung hat die Versicherung nicht: Überlegungen dazu seien "rein spekulativ", so eine Sprecherin.

Der Gesundheitsbeauftragte der Vereinigung Cockpit, Jörg Handwerg, hält es indes für "denkbar, dass die BG bei ihren Angaben die Kriterien geändert hat". Das glaubt der Pilot Michael Kramer, der mit anderen Betroffenen die "Patienteninitiative Contaminated Cabin Air e.V." gegründet hat, auch. "Uns liegen Erlebnisberichte von betroffenen Besatzungsmitgliedern vor, denen Stoffnachweisprüfungen verwehrt wurden, wenn das Fume Event länger als acht Stunden zurückliegt", sagt Michael Kramer. Damit fielen etwa zahlreiche Crews von Langstreckenflügen aus dem Schema, bei denen sich das Fume Event zur Zeit des Abflugs ereignete. Seit 2017 Jahr übernimmt die Berufsgenossenschaft keine Kosten mehr für Untersuchungen unabhängiger Ärzte. Stattdessen wurde am Bochumer Institut für Arbeit und Prävention - einer Einrichtung der gesetzlichen Unfallversicherung - ein eigenes Forschungsprojekt gestartet. Crewmitglieder, die den Verdacht haben, kontaminierte Kabinenluft eingeatmet zu haben, dürfen sich nur noch an von der Berufsgenossenschaft festgelegte Ärzte wenden. "Je weniger Vorfälle und Betroffene anerkannt werden, desto besser sind die Zahlen der Berufsgenossenschaft", sagt Kramer.

Die Unfallversicherung widersprach: Man habe "kein Interesse daran, die Zahlen herunterzuspielen", so eine Sprecherin. Sie räumte aber ein, dass es bei einigen teilnehmenden Ärzten "trotz persönlicher und schriftlicher Einweisung bei der Einhaltung des vorgesehenen Ablaufs zu Problemen" gekommen sei. Man gehe jedoch jedem Einzelfall nach und versuche, Abhilfe zu schaffen.

Das Verkehrsministerium sieht im Moment keinen Anlass zu handeln. "Die konkreten Stoffe, die die Kabinenluft möglicherweise verunreinigen, sind bisher nicht ausreichend identifiziert und bekannt", heißt es in der Antwort auf die Grünen-Anfrage. Erst wenn diese "vollständig identifiziert" seien, sei eine Filterentwicklung möglich und zielführend. Tatsächlich scheint die Industrie das Gefahrenpotenzial längst zu erahnen - und beginnt sich zu wappnen. "Alle unsere Fluggesellschaften testen derzeit unterschiedliche Filtersysteme in ihren Flugzeugen", heißt es vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft.

"Man bekommt das Gefühl, dass Verkehrsminister Andreas Scheuer beim Thema Kabinenluft lieber nicht so genau wissen will, was los ist", sagt der Grünen-Abgeordnete Markus Tressel. "Das hat er mit den letzten zwei Verkehrsministern von der CSU gemeinsam." Einen Willen, Maßnahmen zu ergreifen, erkenne er immer noch nicht. "Dass immer wieder Crews und Passagiere von Fume Events getroffen werden, nimmt man dort scheinbar billigend in Kauf."