Von Markus Sievers, RNZ Berlin

Berlin. Milliardenentlastung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, teure Extrarechnung für Arbeitgeber - die Große Koalition sorgt dafür, dass beide wieder zu gleichen Teilen die gesetzliche Krankenversicherung finanzieren. Die 2005 abgeschaffte Parität kommt im nächsten Jahr zurück. Dass dies der Bundestag beschloss, erfreut die Gewerkschaften und alarmiert die Wirtschaft.

Mehr Geld für die Beschäftigten: Teure Brillen und Zahnbehandlungen, saftige Rechnungen für viele Arztbehandlungen - und dann noch ein Aufschlag bei der Krankenversicherung. Für gesetzlich Versicherte wurde die Gesundheit in den vergangenen Jahren zu einer immer kostspieligeren Angelegenheit. Nun will die Koalition gegensteuern. "Mit dem Gesetz entlasten wir Beitragszahler langfristig um acht Milliarden Euro", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Bei einem Bruttoeinkommen von 3000 Euro bringe dies 18 Euro mehr in die Haushaltskasse, über 200 Euro extra im Jahr. In Jubelstimmung zeigte sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der von einer Weichenstellung mit "historischer Bedeutung" sprach. Für Achim Kessler von der Linksfraktion ist das viel zu hoch gehängt. Tatsächlich handele es sich um "Stückwerk", mit dem die Regierung die Ungerechtigkeiten nicht beseitige. "Die Große Koalition hält die Belastbarkeit der Wirtschaft für grenzenlos", sagt dagegen FDP-Chef Christian Lindner im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

Die Unternehmen und ihre Verbände stellen die Behauptung in Frage, dass sich die Finanzierung der Gesundheit einer Schieflage befinde. Aus ihrer Sicht muss in die Kalkulation eingehen, dass Arbeitgeber die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall allein bezahlen. Dies gilt auch für die betriebliche Unfallversicherung. Daher könne bisher von einem Ungleichgewicht der Gesundheit keine Rede sein, so die Wirtschaftsvertreter.

Ein riesiger Verschiebebahnhof wird eröffnet: Mit der Reform verteilt die Koalition kräftig um. Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Krankenversicherung beträgt momentan 14,6 Prozent. Den übernehmen Arbeitgeber und Arbeitgeber zu gleichen Teilen. Zudem erheben die Krankenkassen aber einen Zusatzbeitrag von durchschnittlich ein Prozent. Diesen Aufschlag müssen die Beschäftigten derzeit noch allein bezahlen. Nun wird ihnen die Hälfte abgenommen. Zudem sollen die Krankenkassen laut Spahn auch den Zusatzbeitrag leicht senken - nämlich um 0,1 Prozentpunkte. Und die Koalition verweist noch auf einen anderen Effekt ihrer Reform: da Gesundheit durch die Alterung der Bevölkerung und den technischen Fortschritt immer teurer werde, sei es wichtig, die Arbeitgeber wieder stärker in die Verantwortung einzubinden. Sie sollen wieder ihren Einfluss geltend machen, um eine Ausgabenexplosion für die medizinische Standardversorgung zu verhindern.

Mit zum Paket gehört eine Entlastung von Selbstständigen mit kleinen Umsätzen und von Existenzgründern. Sie werden den übrigen freiwilligen Mitgliedern der Gesetzlichen Krankenkassen gleichgestellt. Dadurch sinkt ihr Mindestbeitrag laut Bundesgesundheitsministerium von circa 360 Euro auf etwa 156 Euro.

Ein Stück weit führt das Gesetz zurück in die Vergangenheit. Auch wenn die SPD das Gesetz als Erfolg feiert, so kassiert sie damit ihre eigene Reform. Als in Deutschland die Wirtschaft stagnierte und die Arbeitslosenzahl von Rekord zu Rekord kletterte, brach die SPD im Jahr 2005 mit dem alten Grundsatz der Parität, der Finanzierung durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte, und belastete die Beschäftigten mit einem Zuschlag. Es war der Versuch, die Firmen wie zwei Jahre zuvor in der Agenda 2010-Rede vom sozialdemokratischen Kanzler Gerhard Schröder angekündigt, vor dem ständigen Anstieg der Lohnnebenkosten zu schützen. Das gelang zwar. Doch 2017 drängte die SPD - mit Unterstützung vom Arbeitnehmerflügel der Union - in den Koalitionsverhandlungen darauf, die eigene Reform wieder aufzuheben.