Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Der Mannheimer Abgeordnete Gerhard Schick (45) ist Finanzexperte der Grünen-Bundestagsfraktion.

Herr Schick, es sieht so aus, als werde künftig Finanzpolitik mit SPD-Parteibuch gemacht. Ein Grund zur Freude für Sie als linken, grünen Finanzpolitiker?

Das Sondierungsergebnis von SPD und CDU in der Europapolitik fand ich sehr ermutigend. Ich war damals sicher: Das öffnet Türen, um in der Europapolitik etwas voranzubringen. Wenn die SPD jetzt das Finanzministerium nimmt, kann daraus etwas entstehen.

Ihre Einschätzung hat sich aber verändert.

Richtig. Die Personalie Olaf Scholz spricht nicht gerade dafür, dass die SPD wirklich einen Kurswechsel angehen möchte. Es hätte in der SPD auch Politiker gegeben, die für eine Finanzpolitik für Solidarität und Gerechtigkeit stehen - und nicht im Wesentlichen das Erbe von Wolfgang Schäuble fortsetzen wollen.

Warum dieser kritische Blick auf Olaf Scholz, einen profilierten SPD-Politiker?

Meine Erfahrung mit Olaf Scholz in der Finanzpolitik spricht dafür, dass das CDU-Politik unter SPD-Parteibuch sein wird. Er hat sich zum Beispiel bei der Grundsteuerreform gemeinsam mit der CSU gegen den Kompromiss der anderen Länder gestellt. Er wollte höhere Belastungen für vermögende Immobilienbesitzer in Hamburg verhindern.

Auch beim CumEx-Steuerskandal sehen Sie ihn in unrühmlicher Rolle.

Ja. Da gab es einen einzigartigen Vorgang. Das Bundesfinanzministerium musste die Hamburger Landesfinanzverwaltung anweisen, dafür zu sorgen, dass man von der Warburg-Bank so viel Geld wie möglich zurückbekommt. Von selber wollte sie das nicht tun. Das sind Beispiele, die nicht gerade für ein klares Profil von Steuergerechtigkeit sprechen. Da hat jemand wie Ex-NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans ganz anders agiert.

Die Große Koalition steht ja weiterhin unter dem Vorbehalt des SPD-Mitgliederentscheids. Ihr Eindruck: Wie wichtig war das Finanzministerium?

Es galt als klarer Punktsieg, dass die SPD dieses wichtige Ministerium bekommen hat. Es wird auch der Fehler der vergangenen Jahre korrigiert, einen Quasi-Vizekanzler Wolfgang Schäuble zuzulassen. Aber diese Chance muss man auch nutzen, indem man jemanden an die Spitze setzt, der wirklich für eine progressive Finanzpolitik steht.

Ist eine "progressive" Finanzpolitik, wie Sie sie wünschen, in einer Großen Koalition überhaupt realistisch - ganz gleich, wer das Ministerium leitet?

Ja. Ein Minister macht in vielen Punkten den entscheidenden Unterschied. Das kann man gerade in Nordrhein-Westfalen sehen, wo die Wuppertaler Steuerfahnder mit Daten-CD-Ankäufen einen weltweit beachteten Kampf gegen Steuerhinterziehung geführt haben. So etwas regelt kein Koalitionsvertrag. Dafür braucht man die Rückendeckung des Ministers. Das gilt auch bei wichtigen Verhandlungen auf europäischer Ebene: Für die Finanztransaktionssteuer sind die Beamten Wolfgang Schäubles nie mit voller Kraft eingetreten, sondern sie haben es irgendwie laufen lassen, so dass wir die Steuer immer noch nicht haben. Die Chance wäre, dass ein SPD-Finanzminister jetzt endlich einmal auf europäischer Ebene für die Finanztransaktionssteuer kämpft. Ich bezweifle aber, dass Olaf Scholz das vorhat.

Was sind für Sie die Maßstäbe, an denen Sie den künftigen Finanzminister in einem Jahr messen werden?

Ganz entscheidend ist, dass die Vorschläge des französischen Präsidenten Macron, aber auch der Kommission, zur Stabilisierung der Eurozone von Berlin aus aufgegriffen werden. Es bleibt ein knappes Jahr, bis die Europawahlen beginnen. Dieses Zeitfenster muss man nutzen für einen klaren Fahrplan zum Abbau von Risiken am Finanzmarkt und zur Veränderung der Banken-Union. Dazu gehört für mich auch, dass man möglichen Krisen in der Eurozone vorbeugt, etwa durch ein "Budget für schlechte Zeiten". Ganz entscheidend ist die Stärkung von Investitionen in Europa. Wenn wir es nicht schaffen, dass es eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung gibt, werden wir nie aus der Niedrigzinsphase herauskommen, deren negative Auswirkungen wir ja zum Beispiel am gefährlichen Immobilienboom spüren.

Der Koalitionsvertrag stellt ja Europa herausgehoben an erste Stelle. Ist der Text nicht gut?

Der Text stößt eine Tür auf, durch die man gehen kann. Mehr aber auch nicht. Ich bin skeptisch, ob diese Chance genutzt wird. Bisher ist Olaf Scholz nicht als großer Europäer aufgefallen. Und die Tatsache, dass er sehr deutlich gemacht hat, dass er an dem Erbe der Schwarzen Null festhalten will und sich in der Kontinuität von Wolfgang Schäuble sieht, lässt mich da zweifeln.