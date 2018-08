Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Brücken-Alarm plötzlich auch in Deutschland: "Unsere Brücken verrotten gefährlich, ein Einsturzrisiko kann inzwischen nicht mehr ausgeschlossen werden", warnt Bauingenieur Richard J. Dietrich - selbst erfahrener Brückenbaumeister - gestern. Am Tag nach der Einsturz-Katastrophe in Genua mit 40 Toten richtet sich der Blick auf die deutschen Brücken. Ist eine Tragödie wie in der italienischen Metropole auch hierzulande möglich? Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) winkt ab und spricht von einer "sehr typisch deutschen Diskussion": "Was in Deutschland als marode oder nicht ausreichend gilt, ist anderswo in einem guten Zustand eingestuft." Hierzulande sei die Sicherheit der Brücken garantiert, kontrolliert werde "mit Schnellprüfungen, aber auch mit ganz, ganz tiefgreifenden Prüfungen".

Also alles stabil? 39.500 Straßenbrücken gibt es zwischen Zugspitze und Ostsee, zwischen Rhein und Oder. Der Blick in die offizielle Notenstatistik der Bundesanstalt für Straßenbau (BAST) ist zunächst schockierend: 11 Prozent der Brücken sind demnach in keinem ausreichenden Zustand, zwei Prozent gar in einem ungenügenden - allein das sind über 800 Brücken. Eine Sprecherin Scheuers beschwichtigt. Die Note "ungenügend" beziehe sich nicht auf die Sicherheit, sondern die Erhaltungsplanung. So gibt es Punktabzüge, wenn die Sprosse eines Geländers fehlt oder der Fahrbahnasphalt aufgerissen ist.

Tatsächlich werden alle Bauwerke im Sechs-Jahres-Rhythmus einer Hauptprüfung durch eine Art Brücken-"TÜV" unterzogen, alle drei Jahre gibt es eine einfache Prüfung. Überdies nehmen Bauwerkprüfingenieure alle Brücken - auch die privat gebauten oder betriebenen - halbjährlich unter die Lupe und melden die Befunde an die Behörden. Schlampigkeit oder Betrug seien praktisch ausgeschlossen, so Scheuers Sprecherin, dazu seien die Regeln zu streng.

"Es wird keine Brückeneinstürze wie in Genua geben, dazu werden die Bauwerke viel zu regelmäßig durch die staatlichen Aufsichtsbehörden kontrolliert", räumt auch Grünen-Fraktionsvize und Verkehrsexperte Oliver Krischer gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion ein. "Aber 20 Prozent der Straßenbrücken in Westdeutschland sind in einem schlechten Zustand. Mehrere Hundert Brücken sind so marode, dass sie nicht mehr für eine Sanierung in Frage kommen. Sie müssen abgerissen und neugebaut werden." Insbesondere der zunehmende Lkw-Verkehr sei verantwortlich. "Deswegen müssen auch die Mautsätze für die schweren Lkws dringend erhöht werden", so der Grünen-Politiker.

Krischer macht der Regierung schwere Vorwürfe: "Die große Zahl kaputter Brücken ist das Ergebnis einer Politik, die die Sanierung jahrelang vernachlässigt hat. Weil es viel schöner ist, Umgehungsstraßen auch noch für das kleinste Dorf vor allem in Bayern zu bauen, ist in den Erhalt viel zu wenig investiert worden", sagte er. "Für die CSU und viele großkoalitionäre Abgeordnete ist Straßenneubau vor Ort der Nachweis ihrer Arbeit, während es für Sanierungen oft wenig Beifall gibt." Das habe "geradewegs in den Sanierungsstau geführt".

Auch diese Kritik lässt Scheuer nicht gelten, verweist auf 4,1 Milliarden Euro, die von 2018 bis 2022 aus dem "Sonderprogramm Brückenmodernisierung" fließen, zusätzlich zu 4,5 Milliarden Euro im selben Zeitraum zur Brückenerhaltung. Die Investitionen seien "massiv aufgestockt worden", betont Scheuers Sprecherin gestern. Für Grünen-Verkehrsfachmann Krischer ist das aber nur "ein Tropfen auf den heißen Stein". Er sagt: "Die Brücken in Deutschland verfallen schneller, als dass sie wieder instand gesetzt werden."