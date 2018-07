Genschere

Die Genschere Crispr/Cas9, kurz Crispr, arbeitet wie ein Abwehrmechanismus von Bakterien. Schon in den 1980er Jahren entdeckten Forscher die ungewöhnlichen, sich wiederholenden Sequenzen im Erbgut der Kleinstlebewesen, konnten sie sich aber nicht erklären. Erst viel später entdeckte man: Die Bakterien schützen sich vor eindringenden Viren, indem sie Schnipsel aus deren Erbgut in ihre eigene DNA einbauen. So entstanden die seltsamen Sequenzen. Bei einer erneuten Attacke können Bakterien so den Eindringling wiedererkennen und gezielt ansteuern. Der zweite - und schneidende - Teil der Genschere ist das Enzym Cas9. Es zerschnipselt an der angesteuerten Stelle das Erbgut, ursprünglich das des Eindringlings.

Zwei Forscherinnen, die französische Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier und die US-Biochemikerin Jennifer Doudna, begannen dann, die molekulare Such- und Schneide-Maschine gezielt für Arbeiten am Erbgut zu nutzen. Seit 2013 weiß man, dass Crispr/Cas9 auch beim Menschen funktioniert. dpa

